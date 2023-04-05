إجراءات السلامة في أثناء الغوص والوقاية من إصابات الغوص

ينبغي على الغواصين اتخاذ الاحتياطات التي تقلل من خطر الرضح الضغطي وداء تخفيف الضغط.ويكون ذلك عن طريق ما يلي:

موازنة الضغط في مختلف الفراغات الهوائية، بما في ذلك قناع الوجه (عن طريق نفخ الهواء من الأنف باتجاه القناع)، والأذن الوسطى (عن طريق التثاؤب أو البلع مثلاً)

تجنب حبس النفس، والتنفس بشكل طبيعي في أثناء الصعود إلى السطح الذي ينبغي أن يكون بسرعة لا تزيد عن 15سم/ثانية، وهو المعدل الذي يسمح للغواصين بطرد النتروجين الزائد والفراغات المملوءة بالهواء (مثل الرئتين والجيوب)

القيام بجميع التوقفات المطلوبة بحسب عمق وتوقيت الغوص، وذلك وفق جداول الغوص أو الجداول الحاسوبية

التوقف لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 دقائق عند عمق 4.5 متر تقريبًا

تجنب الطيران لمدة تتراوح بين 15 إلى 24 ساعة بعد الغوص

ولتقليل مخاطر الغوص الأخرى، يجب أن يتمتع الغواصون بدراية كافية بالحالات التي تستوجب الحذر، مثل:

ضعف مدى الرؤية

وجود تيارات مائية تتطلب جهدًا مضاعفًا

درجات الحَرارة الباردة

الغوص الفردي بدون وجود آخرين

بعد استعمال العقاقير غير المشروعة، والأدوية المهدئة، والكحول

تُشكل درجات الحرارة الباردة خطرًا خاصًا على الغواصين، لأن الغواص قد يُصاب بانخفاض درجة حرارة جسمه بسرعة، وهو ما قد يؤثر في براعته الجسدية وقدرته على المحاكمة الذهنية.كما يمكن لانخفاض درجة حرارة الجسم أن يُسبب أيضًا اضطرابًا في النظم القلبي عند الأشخاص المؤهبين لذلك.وبشكل عام، لا ينصح بالغوص الفردي، ويُفضل دائمًا وجود أكثر من غواص معًا.

تترك العقاقير غير المشروعة، والمهدئات، والمشروبات الكحولية (بأي كمية كانت) تأثيرات غير متوقعة في أعماق المياه، وينبغي الامتناع عنها بشكل صارم.نادرًا ما تتداخل الأدوية الوصفية غير المهدئة مع الغوص الترفيهي.