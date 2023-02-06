لمحةٌ عامةٌ عن إصَابة السَّبيل البوليّ والأعضَاء التناسُليَّة

قَد تتعرَّض الكلى وبقيَّة السبيل البوليّ (المَثانة والحالبان [الأنبوبان اللذان ينقلان البول من الكلى إلى المَثانة]، والإحليل[الأنبوب الذي يمر عبره البول إلى خارج الجسم])، إلى الإصابة بعددٍ من الطرائق.وتنطوي الأمثلة على إصاباتٍ نتيجة قوَّة كليلة blunt force (تُعدُّ حوادث اصدام السيارات والسقوط والإصابات الرياضيَّة هي الأكثر شُيوعاً)، أو قوَّة اختراق (أكثرها شُيوعاً الطلقات النارية أو الجروح الناجمة عن الطعن)، أو الجراحة.تترافق الإصاباتُ في السبيل البوليّ مع إصاباتٍ في أعضاء أخرى غالبًا، خُصوصًا أعضاء البطن؛وبالنسبة إلى الرِّجَال، قد تحدُث إصابةٌ في القضيب والخصيتين أيضًا.

أعضاء السَّبيل البوليّ

تنطوي وظائفُ الكلى على فلترة الفضلات الناجمة عن عملية الاستقلاب بشكلٍ متواصلٍ من الدَّم والتخلُّص منها عبر السبيل البوليّ، ولذلك يُمكن أن تُؤدِّي الإصابات في الكلى أو السبيل البوليّ إلى عَدم قُدرة الكلى على أداء هذه الوظائف (الفشل الكلويّ).تَنطوي المُضَاعَفاتُ الأخرى للإصابَة على النَّزف وتسرُّب البول من السبيل البوليّ إلى النُّسُج المُحيطة وعلى العَدوى.قَد تستنِدُ الوِقاية من الضرر الدَّائم في السبيل البوليّ، وحتى الوِقاية من الوفاة، إلى التشخيصِ والمُعالَجة بشكلٍ فوريّ.