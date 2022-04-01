مقدِّمة في إصابات الصدر

يُمكن أن تنجُم إصاباتُ الصدر عن قوَّة كليلة (مثل حوادث اصطدام السيارات أو السقوط أو الإصابات الرياضية)، أو عن جسم يخترق الصدر (مثل طلقة نارية أو سكِّين)،

وغالبًا ما تكُون إصابات الصدر خطيرةً أو تُهدِّد حياة الشخص بشكلٍ مُباشر، وذلك لأنَّها تُؤثِّرُ في التنفُّس أو دوران الدَّم.تُسبِّبُ بعضُ الإصابات الضررَ للأضلاع وعضلات الصدر (يُسمَّى جدار الصدر)، ويكُون هذا الضرر شديدًا إلى درجةٍ تجعل من الصعب على الرئتين أن تنتفخا بشكلٍ طبيعيٍّ،

ويُؤثِّرُ الضررُ الذي يُصيب الرئتين نفسهما في تبادُل الغازات، وهي الوظيفة الرئيسية للرئتين والتي تنطوي على الحصول على الأكسجين وطرح ثاني أكسيد الكربون.

يُمكن أن تُؤدِّي إصاباتُ الصدر إلى مشاكل في دوران الدم إذا نجم عنها الكثير من النزف،ويحدث النزفُ داخل جدار الصدر غالبًا، ممَّا يُؤثِّرُ في التنفُّس أيضًا؛كما يُمكن أن تُؤثِّر الإصابة في القلب في دوران الدم أيضًا، وذلك عن طريق إضعاف قدرة القلب على ضخّ الدم إلى الجسم.

تنطوي إصاباتُ الصدر الشائعة، أو التي يُمكن أن تكون شديدةً، على التالي: