مقدِّمة في إصابات الصدر

أكثر ما تُؤثِّرُ إصابات الصدر في الأضلاع والجزء العلويّ من البطن والرئتين والأوعية الدمويَّة والقلب والعضلات والنُّسج الرخوة وعظم القصّ؛وأحيانًا قَد تحدث إصابة في المريء أو الترقُوَة أو لَوح الكتف أيضًا.
تُؤدِّي إصاباتُ الصدر في الولايات المُتَّحدة إلى نحو 25% من حالات الوفاة نتيجة الإصابة الشديدة،ويُمكن مُعالجة العديد من الإصابات التي يُمكن أن تُسبِّب الوفاة في أثناء الدقائق أو الساعات الأولى بعد الإصابة، أو يُمكن جعلها مستقرَّةً في قسم الطوارئ من دُون الحاجة إلى جراحةٍ كُبرَى.
أسباب إصابات الصدر
يُمكن أن تنجُم إصاباتُ الصدر عن قوَّة كليلة (مثل حوادث اصطدام السيارات أو السقوط أو الإصابات الرياضية)، أو عن جسم يخترق الصدر (مثل طلقة نارية أو سكِّين)،
وغالبًا ما تكُون إصابات الصدر خطيرةً أو تُهدِّد حياة الشخص بشكلٍ مُباشر، وذلك لأنَّها تُؤثِّرُ في التنفُّس أو دوران الدَّم.تُسبِّبُ بعضُ الإصابات الضررَ للأضلاع وعضلات الصدر (يُسمَّى جدار الصدر)، ويكُون هذا الضرر شديدًا إلى درجةٍ تجعل من الصعب على الرئتين أن تنتفخا بشكلٍ طبيعيٍّ،
ويُؤثِّرُ الضررُ الذي يُصيب الرئتين نفسهما في تبادُل الغازات، وهي الوظيفة الرئيسية للرئتين والتي تنطوي على الحصول على الأكسجين وطرح ثاني أكسيد الكربون.
يُمكن أن تُؤدِّي إصاباتُ الصدر إلى مشاكل في دوران الدم إذا نجم عنها الكثير من النزف،ويحدث النزفُ داخل جدار الصدر غالبًا، ممَّا يُؤثِّرُ في التنفُّس أيضًا؛كما يُمكن أن تُؤثِّر الإصابة في القلب في دوران الدم أيضًا، وذلك عن طريق إضعاف قدرة القلب على ضخّ الدم إلى الجسم.
تنطوي إصاباتُ الصدر الشائعة، أو التي يُمكن أن تكون شديدةً، على التالي:
اندحاس القلب cardiac tamponade (ضغط على القلب ينجُم عن تراكُم الدَّم حوله)
تدمِّي الجنبة hemothorax (دم بين الرئة وجِدَار الصدر)
رضح رئويّ pulmonary contusion (تكدُّم في الرئة)
إصابة الأبهر (تمزُّق في الشريان الكبير الذي ينقل الدمَ من القلبِ إلى الجسم)
استرواح الصدر الرضحيّ أو الرضِّي (هواء بين الرئة وجدار الصدر، وتُسمَّى الحالة انخماص الرئة collapsed lung) أحيانًا
هل تعلم...
أعراض إصابات الصدر
تُسبِّبُ المنطقةُ المُصابة إيلامًا عندَ الجسّ أو تكون مؤلمةً.يتفاقَمُ الألم عند الشهيق.قَد يتكدَّم الصدر.يُعاني الأشخاص من ضيق النفس أحيانًا.إذا كانت الإصابةُ شديدةً، قد يشعر المرضى بضيق شديد في النفس أو النعاس أو التخليط الذهنيّ، وقد يُصبِح الجلد باردًا أو متعرقًا أو أزرق اللون،وقد تظهر مثل هذه الأَعرَاض عندما يحدث خلل شديد في وظائف الرئتين (فشل تنفُّسيّ) أو عندما يكون الأشخاص في حالة صدمة،ويُعاني المرضى في هذه الحالة من انخفاض خطير في ضغط الدَّم، ويشعرون بسرعةٍ شديدة في نبضات القلب.
تعتمدُ الأَعرَاضُ الأخرى على الإصابات النوعيَّة في الصدر؛فعلى سَبيل المثال، يتراكم الهواء تحت الجلد أحيانًا عندَ أشخاص استرواح الصدر،ويبدو الجلد متشققًا ويُصدر صوت فرقعة عند ملامسته.تتوسَّع الأوردة في العنق أحيانًا إذا تراكم الدَّم أو السائل في الكيس حول القلب، وأثَّر هذا التراكم في قدرة القلب على ضخ الدَّم (يُسمَّى اندحاس القلب)، أو إذا حدث استرواح الصدر الضاغط.
تشخيص إصابات الصدر
تقييم الطبيب
الفُحوصات التصويرية
تكُون إصابةُ الصدر واضحةً عادةً،ولكن، لا يُمكن تحديدُ شدَّة الإصابة من دُون تقييم الطبيب،
ويستخدم الأطباءُ السماعة أولاً لتحديد ما إذا كانت كل أجزاء الرئة تتلقَّى الهواءَ، ومن ثمَّ يتفحَّصون العنقَ والصدر بدقَّة للتحري عن الإصابات.إذا كان شخص ما يواجه صعوبةً في التنفُّس، يضع الأطباء مستشعرًا على إصبعه (مقياس الأكسجة) لقياس كمية الأكسجين في الدم.يقومُ الأطباءُ أحيَانًا بقياس كمية الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدَّم مع اختبارٍ للدَّم (قياس غازات الدم الشريانيّ arterial blood gas measurement).
يستخدم الأطباء تصوير الصدر بالأشعة السينية في جميع الحالات تقريبًا،حيث تُبيِّنُ هذه الصور مُعظم حالات استرواح الصدر وتدمِّي الجنبة وكُسور الترقوة، إضافةً إلى بعض كُسور الأضلاع؛ومع ذلك، عادة ما تكون هناك حاجة إلى تصوير سريع بالأمواج فوق الصوتية لمعاينة القلب والرئتين.يُستَعملُ هذا الإجراء، الذي يُسمَّى التقييم المُركز الموسَّع مع التصوير بالأمواج فوق الصوتية في الرضوض (يرمز له اختصارًا E-FAST)، في مراكز الإصابات وأقسام الطوارئ.قد يستخدمُ الأطباءُ التصويرَ المقطعيّ المُحوسَب، أو تخطيط الصَّدى، و/أو تصوير الأبهر (التصوير الوعائيّ للأبهر) إذا اشتبهوا بإصابة الأبهر.
كما يقوم الأطباءُ أيضًا باختباراتٍ للدم وتخطيط كهربية القلب أحيانًا.
علاج إصابات الصدر
دعم التنفُّس والدورة الدموية
مُعالجة الإصابات النوعيَّة
تجري مُعالَجة الإصابات التي تُهدِّدُ الحياةَ بأسرَع ما يُمكن،وتستنِدُ المُعالَجة النوعيَّة إلى الإصابة،
وبالنسبة إلى جميع الإصابات، يتَّخذُ الأطباء تدابيرَ لدعم التنفُّس والدورة الدموية إذا كان هذا ضروريًا.قد يجري إعطاء المرضى الأكسجين (عن طريق القنيَّتين الأنفيتين مثلاً أو قناع الوجه أو عبر أنبوب التنفُّس) وسوائل عن طريق الوريد أو نقل للدَّم أحيانًا.كما يجري إدخال المرضى الذين لديهم إصابات شديدة في الصدر إلى المستشفى،
وقَد يُعطَون مسكِّناتٍ للتقليل من الألم.
بالنسبة إلى بعض الإصابات، ينبغي إدخال أنبوب في الصدر (فغر الصدر thoracostomy، أو إدخال انبوب صدريّ) لتصريف الدَّم (بالنسبة إلى تدمِّي الجنبة) أو الهواء (بالنسبة إلى استرواح الصدر) من الصدر.يُساعِدُ هذا الإجراءُ على استعادة حجم الرئة التي أصابها الانخماص،ويُمكن إدخالُ الأنبوب عادةً باستخدام تخدير موضعيٍّ فقط.