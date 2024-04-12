تدمِّي الجنبَة

السوائلُ عن طريق الوريد، ومُنتجات الدَّم أحيانًا، للحفاظ على ضغط الدَّم،

وإدخال أنبوب في الصدر

يقوم الأطباءُ بإعطاء المرضى السوائل عن طريق الوريد من أجل زيادة كمية السائل في مجرى الدَّم، ممَّا يزيد من ضغط الدَّم،وإذا جَرَى فقدان كمية كبيرة من الدم، يُصبِح نقل الدَّم ضروريًا.

يقوم الأطباء بإدخالِ أنبوب في الصدر (فغر الصدر) لبزل الدَّم والسماح بامتلاء الرئة بالأكسجين من جديد عادةً،وقد يحتاج الأطباءُ إلى إبقاء الأنبوب في مكانه لأيامٍ عديدةٍ.

إذا كانت كمية كبيرة من الدم موجودةً أو إذا استمرّ النزف، قد يستخدم الأطباء الجراحة (بضع الصدر) لوقف النَّزف.