تدمِّي الجنبَة

تدمِّي الجنبة hemothorax (تجمُّع الدم في الصدر) هُوَ تراكُم للدَّم بين الرئة وجدار الصدر،
وقد يشعر المرضى بالدوخة وضيق النَّفس ويُعانون من ألمٍ في الصدر، وقد يكُون الجلد لديهم باردًا أو مُتعرِّقًا أو متبيِّغًا.
يقوم الأطباءُ بتصوير الصدر بالأشعَّة السينيَّة لوَضع التَّشخيص،
ويقومون بإعطاء المرضى سوائل عن طريق الوريد، أو يستخدمون نقل الدَّم، ويَجرِي إدخال أنبوب في الصدر لتصريف الدَّم.
(انظر أيضًا مُقدِّمة إلى إصابات الصدر).
يُمكن أن ينجُم تدمِّي الجنبة عن إصابةٍ، سواء كانت كليلة أم مخترقة، تُمزِّقُ رئةً أو شرياناً أو وريداً في الصدر،حيث قد يتراكم الدَّم بعدها في الحيِّز الجنبيّ الموجود بين طبقتي النسيج الذي يُغطِّي الرئتين.وقد تضعط كمية كبيرة من الدم على الرئتين وتجعلُ التنفُّس صعبًا.عندما يدخل الهواء والدم إلى هذا الحيِّز، يُسمَّى الاضطراب استروَاح الصدر المُدمَّى hemopneumothorax.ينجُم تدمِّي الجنبة أحيانًا عن جراحةٍ في الصدر أو اضطراب آخر مثل السل أو سرطان الرئة.
هل تعلم...
أعراض تدمِّي الجنبة
لا يُسبِّبُ تدمِّي الجنبة الألمَ، ولكن تكون الإصابة التي تُؤدِّي إليه مؤلمةً عادةً.تستنِدُ شدَّةُ الأعراض الأخرى بشكلٍ جزئيّ إلى كمية الدَّم في تجويف الصدر.وإذا كانت كمية الدَّم الصغيرة، لا تظهر عند الأشخاص أعرَاض أخرى عادةً،بينما قد يشعر المرضى الذين لديهم كمية كبيرة من الدَّم في الحيِّز الجنبيّ بضيقٍ في النَّفس، وقد يكون تنفسُّهم سطحيًا وسريعًا.قد تُؤدِّي الكمية الكبيرة جدًا من الدَّم إلى أن يُصبِح ضغط الدم منخفضًا بشكلٍ خطيرٍ (الصدمة).قد يكون الجلدُ باردًا ومُتعرِّقًا ومتبيِّغًَا.
تشخيصُ تدمي الجنبة
تصوير الصدر بالأشعَّة السينيَّة،
تخطيط الصدى في بعض الأحيان
إذا اشتبه الأطبَّاء بتدمِّي الجنبة، فإنَّهم يستعملون تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية، أو يقومون بإجراء تصوير بالأمواج فوق الصوتية بجانب السرير يُسمَّى E-FAST (التقييم المركز الموسع مع التصوير بالأمواج فوق الصوتية في حالات الرضوض)، وخاصة عند الحاجة للتشخيص السريع، لكشف الدَّم في الحيِّز الجنبي بين الرئة وجدار الصدر.
علاج تدمي الجنبة
السوائلُ عن طريق الوريد، ومُنتجات الدَّم أحيانًا، للحفاظ على ضغط الدَّم،
وإدخال أنبوب في الصدر
يقوم الأطباءُ بإعطاء المرضى السوائل عن طريق الوريد من أجل زيادة كمية السائل في مجرى الدَّم، ممَّا يزيد من ضغط الدَّم،وإذا جَرَى فقدان كمية كبيرة من الدم، يُصبِح نقل الدَّم ضروريًا.
يقوم الأطباء بإدخالِ أنبوب في الصدر (فغر الصدر) لبزل الدَّم والسماح بامتلاء الرئة بالأكسجين من جديد عادةً،وقد يحتاج الأطباءُ إلى إبقاء الأنبوب في مكانه لأيامٍ عديدةٍ.
إذا كانت كمية كبيرة من الدم موجودةً أو إذا استمرّ النزف، قد يستخدم الأطباء الجراحة (بضع الصدر) لوقف النَّزف.