سَرطانُ الكُلى

الجراحة

عندما لا يكون السَّرطان قد انتشر أبعدَ من الكلى، فإنَّ إزالة الكلية المصابة به جراحيًا يوفِّر فرصةً معقولة للشفاء.وبدلاً من ذلك، يمكن للجرَّاحين إزالة الورم فقط مع حافة من الأنسجة الطبيعيَّة المُجاورة، ممَّا يحافظ على ما تبقَّى من الكلية.بالنسبة إلى الكتل الصغيرة جدًّا في الكلية (الأقل من 3 سم أو حوالي 1.2 إنش)، أو الاجتثاث (إجراء يقوم به اختصاصيّو الأشعة لحرق أو تجميد الكتلة) من الخيارات المطروحة.قد تكون المراقبة النشطة (عن كثب) خيارًا للكتل الصغيرة جدًا، وعادةً ما يكون ذلك عند الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل الجراحة.

إذا كان السرطانُ قد انتشر في المواضع المجاورة، مثل الوريد الكلوي أو حتى الوريد الكبير الذي يحمل الدَّم إلى القلب (الوريد الأجوف)، ولكنَّه لم ينتشر إلى العُقَد اللِّمفيَّة أو إلى مواضع بَعيدة، تبقى الجراحةُ هي الفرصَة الأفضل للشفاء.ولكن، يبدي سرطانُ الكلى ميلًا للانتشار مبكرًا، خاصَّة إلى الرئتين، وأحيَانًا قبلَ ظهور الأَعرَاض.وبما أنَّ سرطانَ الكلى الذي انتشر إلى مواضِع بعيدة قد يفلت من التَّشخيص المبكِّر، لذلك لا يصبح انتقالُ الورم واضحًا في بعض الأحيان إلاَّ بعدَ أن يستأصل الأطبَّاءُ كامل سرطان الكلى جراحيًا.

وعندما يبدو الشفاءُ الجراحي غيرَ مرجَّح، يمكن استخدامُ مُعالجَاتٍ أخرى، على الرغم من أنَّها نادرًا ما تكون شافية.يؤدِّي علاج السَّرَطان من خلال تعزيز قدرة الجهاز المناعي على تخريبه إلى انكماش في بعض أنواع السرطان، وقد يُطيل البقاء على قيد الحياة (انظر العلاج المناعي).تشتمل المُعالجَاتُ المناعية الأقدم التي كانت تُستخدَم في بعض الأحيان لسرطان الكلى على الإنترلوكين-2 والإنترفيرون ألفا-2b.تقوم مُعالجَات مناعيَّة جديدة تُسمَّى مُثبِّطات نقاط التحقق بإغلاق أحد الجزيئات على الخلايا السرطانيَّة يُسمَّى PD-L1 (وهي "نقطة تحقق")يمكن لـ PD-L1 أن يسمح للسرطانات بأن تتجنب الكشف (وبالتالي التدمير) من قبل الجهاز المناعي في الجسم.تتوفر مشاركات علاجية أخرى مثل مثبِّطات نقاط التحقّق.وغالبًا ما تكون العلاج المفضل لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض نقيلي وبعد الاستئصال الجراحي للسرطان عند الأشخاص الذين يواجهون خطرًا متوسطًا إلى مرتفعًا لنكس السرطان.

تشتمل الأدويةُ الأخرى المستخدَمة أحيانًأ في علاج سرطان الكلية على سونيتينيب، وسُورافينيب، وأكزيتينيب، وبيفاسيزوماب، وبازوبانيب، كابوزانتينيب، ولينفاتينيب، وتيمسيروليموس، وإيفيروليموس.وهذه الأدويةُ تغيِّر المسالك الجزيئيَّة التي تؤثِّر في الورم، وبذلك فهي تسمَّى المُعالجَات المستهدِفة.

كما يتم التحقيق في مجموعات مختلفة من الإنترلوكينات الأخرى ، والثاليدومايد ، وحتى اللقاحات المطورة من الخلايا المستخرجة من سرطان الكلى.وقد تكون هذه المُعالجَاتُ مفيدة في السَّرَطان المنتشر، على الرغم من أنَّ الفائدة تكون صغيرة عادة.وفي حالاتٍ نادرة (في أقلّ من 1٪ من الأشخاص)، تؤدِّي إزالةُ الكلية المصابة بالسَّرطان إلى انكماش الأورام في أماكن أخرى من الجسم.ولكنَّ الإمكانية الضَّئيلة لانكماش الورم لا تعدُّ سببًا كافيًا لإزالة الكلية المصابة بالسَّرطان عندما يكون هذا السَّرَطان قد انتشر بالفعل، ما لم يكن الاستئصالُ جزءًا من خطَّة شاملة تتضمَّن مُعالجَاتٍ أخرى موجَّهة نحو السَّرَطان المنتشِر.