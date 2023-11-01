سلس البول عندَ البالغين

سيطرح الأطباءُ أسئلةً حول الأعراض عند الشخص وتاريخه الطبِّي،ثم يقوم الأطباء بإجراء الفحص السريري.ويُشيرُ ما يتوصَّلون إليه في أثناء الفحص البدنيّ والسؤال عن التاريخ المرضى إلى سبب السلس غالبًا وإلى الاختبارات التي يحتاجون إلى القيام بها.

يطرح الأطباءُ أسئلةً حولَ الظروف التي يحدث فيها تسرُّب البول، وينطوي هذا على الكمية وفي أي وقت من اليوم يحدُث وأيَّة عوامِل مُسبِّبَة precipitating (مثل السُّعَال أو العُطاس أو الإجهَاد)،كما يسألون المرضى حول ما إذا كانوا قادرين على الإحساس بالحاجة إلى التبوُّل، وإذا كانت الإجابة بنعم، سيسألونهم حول ما إذا كان هذا الإحسَاس طبيعيًا أو يأتي مع حاجة مُلِحَّة مُفاجئة.كما قد يطلبُ الأطباء من المرضى أيضًا تقدير كمية البول المُتسرِّب،ويسألونهم حول ما إذا كانت لديهم أيَّة مشاكل إضافيَّة في التبوُّل، مثل الألم أو الحرقة في أثناء التبوُّل أو الحاجة إلى التبوُّل بشكلٍ مُتكرِّرٍ أو صعوبة البدء بالتبوُّل أو ضعف في تدفُّق البول.

قد يطلبُ الأطباء من الأشخاص أحيانًا الاحتفاظ بسجلٍّ لعادات التبوُّل لديهم خلال يومٍ أو يومين،ويُسمَّى هذا السجل يوميات الإفرَاغ voiding diary،حيث يقوم الشخص بتسجيل حجم البول ووقته في كل مرَّة يتبوَّل فيها.كما يقوم الشخص أيضًا من بعد نوبة من السلس بتسجيل أيَّة نشاطات ذات صِلة، خُصوصًا الأكل أو الشرب أو استخدام الأدويَة أو النَّوم.

يسألُ الأطباءُ الشخصَ حول ما إذا كان يُعاني من اضطرابات أخرى تُعرف بقدرتها على التسبَّب بالسلس، مثل الخَرف أو السَّكتة أو حصى السبيل البوليّ أو اضطرابات أخرى في الحبل الشوكيّ أو اضطرابات عصبيَّة المنشأ واضطرابات البروستَات.يحتاجُ الأطبَّاء إلى معرفة الأدوية التي يأخذها الشخص وذلك لأنَّ الأدوية تُؤدِّي إلى أو تُسهم في السلس.يسأل الأطباءُ المريضات حول عدد وأنواع الولادات لديهنَّ وأيَّة مُضاعفَات،ويسألون المرضى من الرجال والنساء حول أيَّة جراحة سابقة في الحوض والبطن، خُصوصًا جراحة البروستات عند الرِّجال.

يُمكن أن يُساعد الفحص البدنيّ الأطباء على تضييق نطاق الأسبَاب المُحتَملة.يتفحَّص الأطباء القوَّة والإحساس والمُنعكَسات في الساقين، والإحسَاس حول منطقة الأعضاء التناسلية والشرج وذلك للتحرِّي عن مشاكل الأعصاب والعضلات والتي قد تجعل من الصعب على الشخص أن يضبط عملية التبوُّل.

بالنسبة إلى النِّساء، يقومُ الأطباء بفحصٍ للحوض للتحرِّي عن المشاكل التي يُمكن أن تُسبب السلس، مثل ضمور المهبل (تغيُّرات مرتبطة بسنّ الياس تُصبِح فيها بِطانة المهبل رقيقةً وجافَّةً وأقلّ مرونة وقد تترافق مع تغيُّرات في السبيل البوليّ) أو ضعف عضلات الحوض.بالنسبة إلى الرجال والنساء، يقول الأطباء بفحصٍ للمُستقيم للتحرِّي عن علامات الإمسَاك أو الضرر في أعصاب المستقيم.بالنسبة إلى الرجال، يُساعد فحص المستقيم الأطباءَ على مُعاينة البروستات وذلك لأنَّ البروستات المُتضخِّمة أو أحيانًا سرطان البروستات يُمكن أن يُسهما في السلس.قد يطلبُ الأطباءُ من الشخص أن يسعُل ومثانته ممتلئةً للتحرِّي عمَّا إذا كان هناك سلس الإجهاد.قد يطلبُ الأطباءُ من النساء تكرار هذا الإجراء في أثناء فحص الحوض، وذلك لمعرفة ما إذا كان دعم بعض بُنى الحوض (بأصابع يد الطبيب) يُوقف تسرُّب البول.