المثانة العصبيَّة

القثطرة (مع القثطرة المُتقطِّعَة على المدى الطويل)

الحفاظ على مدخول السائل

الجراحة في حالات نادرة

يُمكن أن تُساعد المُعالجة الفوريَّة على الوِقاية من الخلل الوظيفيّ الدَّائم والضَّرر للكلى.يُمكن أن تُساعد القثطَرة أو طُرق تحريض التبوُّل على الوِقاية من بقاء البول لفترةٍ طويلةٍ جدًا في المَثانة،فعلى سبيل المثال، يستطيع بعض المصابين بالمثانة التشنُّجية تحريض التبوُّل عن طريق الضغط على أسفل البطن أو حكّ الفخذين.عندما يبقى البول في المثانة لفترة طويلة جدًّا، يُواجه الشخص خطر عَدوَى السَّبيل البوليّ.يُعدُّ إدخَال قثطار في المثانة بشكلٍ دوريّ أكثر أماناً عادةً من تركه في المثانة بشكلٍ مستمرّ.

يُشجِّعُ الأطباءُ المرضى على شرب كمياتٍ مُناسبةٍ من السوائل والتقليل من الكالسيوم في النِّظام الغذائيّ من أجل الوقاية من تشكُّل الحَصى،كما يقوم الأطباء بمراقبة وظائف الكلى بشكلٍ مُنتظَمٍ أيضًا.

يُمكن أن تكُون الأدوية المُستخدمة لمُعالَجة السلس المُلِحّ مفيدةً أحياناً (انظُر الجدول حول بعض الأدوية المُستَخدمة لمُعالَجة سَلس البول).يحتاجُ الأشخاص إلى الجراحة في حالاتٍ نادرةٍ لابتكار طريقة اخرى لخروج البول من الجسم.