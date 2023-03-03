خُثار الوريد الكلوي هو انسداد في الوريد الكلوي الذي يحمل الدَّم من الكلية، وذلك من خلال وجود جلطة دمويَّة.
يمكن للجلطة أن تُلحقَ الضَّرر بالكلية.
قد تكون الأَعرَاض بسيطةً ما لم تتكوَّن الجلطة بشكلٍ مفاجئ.
يُوضَع التَّشخيص من خلال تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي أو بتخطيط الصدى الدوبلري أو بتصوير الأوعية بالتصوير المقطعي المُحوسَب.
يمكن أن تنطوي المعالجة على استعمال الأدوية المضادَّة للتَّخثُّر والأدوية الحالَّة للجلطة (الحالَّة للفيبرين) وإزالة الجلطة.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الأوعية الدَّمويَّة في الكُلى).
أسباب خُثار الوريد الكلوي
يكون السبب الأكثر شُيُوعًا للإصابة بخُثار الوريد الكلوي عند البالغين هو
يفقد الأشخاص المصابون بالمُتَلاَزِمَةٌ الكُلائِيَّة nephrotic syndrome كميَّاتٍ كبيرةٍ من البروتين في البول ويزداد ميل الدَّم إلى تشكيل جلطات.
كما قد يكون خُثار الوريد الكلوي ناجمًا عن الإصابة بسرطان الكلية أو عن حالاتٍ تُشكِّل ضغطًا على الوريد الكلوي (مثل الورم) أو على الوريد الأجوف السفلي الذي يصبُّ فيه الوريد الكلوي.أمَّا الأَسبَاب المحتملة الأخرى فهي اضطرابات تخثُّر الدَّم (اضطرابات فرط التَّخثُّر) أو التهاب الأوعية الدَّمويَّة أو الذِّئبَةٌ الحُمَامِيَّةٌ المَجموعِيَّة (الذِّئبة) أو داءُ الكُرَيَّاتِ المِنجَلِيَّة أو داء السُّكَّري الذي يُؤثِّر في الكُلى أو استعمال موانع الحمل الفمويَّة، أو حدوث إصابة، أو اضطراب استعمال الكوكايين، أو في حالاتٍ نادرة التِهابُ الوَريدِ الخُثارِيُّ المُتَنَقِّل -وهي الحالة التي يحدث فيها التَّخثُّر بشكلٍ مُتسلسل في أوردة مختلفة من الجسم.
أعراض خُثار الوريد الكلوي
يُصاب البالغون بخُثار الوريد الكلوي في معظم الأحيان.حيث تبدأ الحالة وتتقدَّم بشكلٍ تدريجيٍّ عند البالغين دون ظهور أعراض.ويوجد لدى الأطبَّاء دليلٌ عرضي مُتعلِّق بانقسام جزءٍ من الجلطة وانتقالها من الوريد الكلوي إلى الرئتين (الانصمام الرئوي).يُسبِب هذا الحدث ضيقًا مفاجئًا في التنفس وألمًا في الصدر يتفاقم عند التنفُّس.وينخفض إنتاج البول عند أشخاصٍ آخرين.
تكون بداية وتقدُّم الحالة مفاجئًا عادةً عند معظم الأطفال وعند عددٍ محدودٍ من البالغين.يحدث الألم، والذي يكون أوَّل الأعراض غالبًا، في الظهر خلف الأضلاع السفلى وفي الوركين.وقد يكون الشخص مصابًا بالحمى والغثيان والقيء وتبوُّل كميَّة أقل من الكميَّة الطبيعية من البول وظهور الدَّم في البول.
تشخيص خُثار الوريد الكلوي
اختبارات دمويَّة وبوليَّة
اختبارات التصوير
يمكن أن تُشير الاختبارات الدَّمويَّة إلى وجود تراجعٍ في قدرة الكُلى على معالجة وطرح فضلات الجسم (الفشل الكلوي).كما يُجرى اختبار البول الروتيني.
يستعمل الأطبَّاء تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي، وتخطيط الصدى الدوبلري، والتصوير المقطعي المحوسب للأوعية الدموية في وضع تشخيص خُثار الوريد الكلوي (انظر اختبارات التصوير الخاصة بالسبيل البولي).يكون تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب عاليا الدِّقَّة ولا يحتاجا إلى إدخال قثطارٍ إلى الشريان أو إلى الوريد العميق في الجسم.بينما لا يكون التصوير بتخطيط الصدى بنفس الدِّقَّة، ولكنَّه شديد الأمان.يُظهِر التصوير بتخطيط الصدى حدوث ضخامةٍ في الكُلى إذا حدث الانسداد فجأةً.و قد يُظهِر التصوير بتخطيط الصدى الدوبلري توقُف جريان الدَّم في الوريد الكلوي.تُعدُّ صورٍ الأشعَّة السِّينية للوريد الأجوف السفلي أو للوريد الكلوي بعد حقن عامل تباين مُشع في الشريان أو الوريد العميق (تصوير الوريد)الاختبارَ الأكثر دقة ولكنَّه قد يؤدي إلى تفكك الجلطات وانتقالها عبر مجرى الدَّم لتُصبح صِمَّاتٍ قد تتسبَّبَ في حدوث مُضَاعَفات.
علاج خُثار الوريد الكلوي
معالجة الاضطراب الكامن
الأدوية التي تمنع أو تُذيب جلطات الدَّم
الجراحة في حالات نادرة
معالجة الاضطراب الكامن
ينطوي علاج خثار الوريد الكلوي على استعمال الأدوية المُضادَّة للتخثر والتي تُحسِّن وظيفة الكلية عادةً من خلال منع تشكيل جلطات إضافية والحدِّ من خطر حدوث الانسداد الرئوي.بشكل عام، يَجرِي إدخال قَثطَارٍ في الوريد لإعطاء الدواء الذي يُذيب الجلطات (حال للفيبرين) وفي بعض الأحيان لاستئصال الجلطة.وتُجرى الجراحة في حالاتٍ نادرة لاستئصال الجلطات من الوريد الكلوي.
يختلف المآل باختلاف سبب حدوث الخُثار والمُضَاعَفات الحاصلة ودرجة تضرُّر الكلية.من النَّادر أن يؤدي خُثار الوريد الكلوي إلى الوفاة التي تحدث عادةً نتيجة اضطرابٍ كامنٍ مُميت أو من مضاعفات مثل الانصمام الرئوي.تختلف التأثيرات في وظيفة الكلية باختلاف حدوث الإصابة في إحدى الكليتين أو في كلتيهما وبحسب عودة جريان الدَّم وبحالة وظيفة الكلية قبل حدوث الانسداد.
للمزيد من المعلومات
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American Association of Kidney Patients (AAKP): تعمل الرابطة الأمريكية لمرضى الكلية على تحسين حياة المرضى من خلال التثقيف، والمناصرة، وتعزيز الشعور بدعم المجتمع بين مرضى الكلى.
American Kidney Fund (AKF): يوفر الصندوق الأمريكي لدعم الكلية معلومات حول مرض وزرع الكلى، والمساعدة المالية على أساس الاحتياجات للمساعدة على إدارة النفقات الطبية، والندوات عبر الإنترنت للاختصاصيين الطبيين، وفرص المناصرة.
National Kidney Foundation (NKF): توفر دار المقاصة معلومات شاملة، بدءًا من الأساسيات حول وظائف الكلى، ووصولاً إلى العلاج والدعم للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، ودورات التعليم الطبي المستمر، وفرص البحث، وتقديم الدعم للاختصاصيين الطبيين.
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK): معلومات عامة عن أمراض الكلى، بما في ذلك الاكتشافات البحثية والإحصائيات، وبرامج صحة المجتمع، وبرامج التواصل