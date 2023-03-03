خُثار الوريد الكلوي

يُصاب البالغون بخُثار الوريد الكلوي في معظم الأحيان.حيث تبدأ الحالة وتتقدَّم بشكلٍ تدريجيٍّ عند البالغين دون ظهور أعراض.ويوجد لدى الأطبَّاء دليلٌ عرضي مُتعلِّق بانقسام جزءٍ من الجلطة وانتقالها من الوريد الكلوي إلى الرئتين (الانصمام الرئوي).يُسبِب هذا الحدث ضيقًا مفاجئًا في التنفس وألمًا في الصدر يتفاقم عند التنفُّس.وينخفض إنتاج البول عند أشخاصٍ آخرين.

تكون بداية وتقدُّم الحالة مفاجئًا عادةً عند معظم الأطفال وعند عددٍ محدودٍ من البالغين.يحدث الألم، والذي يكون أوَّل الأعراض غالبًا، في الظهر خلف الأضلاع السفلى وفي الوركين.وقد يكون الشخص مصابًا بالحمى والغثيان والقيء وتبوُّل كميَّة أقل من الكميَّة الطبيعية من البول وظهور الدَّم في البول.