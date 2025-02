انسداد الشرايين الكُلويَّة

American Association of Kidney Patients (AAKP): تعمل الرابطة الأمريكية لمرضى الكلية على تحسين حياة المرضى من خلال التثقيف، والمناصرة، وتعزيز الشعور بدعم المجتمع بين مرضى الكلى.

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK): معلومات عامة عن أمراض الكلى، بما في ذلك الاكتشافات البحثية والإحصائيات، وبرامج صحة المجتمع، وبرامج التواصل