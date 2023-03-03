انسداد الشرايين الكُلويَّة

يُعدُّ حدوث انسدادٍ في الشريان الكُلوي أو في أحد فروعه الكبيرة أو المتوسطة من الحالات غير الطبيعيَّة.وتشتمل أسباب حدوثه على ما يلي:

انتقال جلطة دمويَّة من مكانٍ آخر في الجسم إلى الشريان الكُلَوي

تشكُّل جلطة دمويَّة داخل الشريان الكلوي

تمزُّق في بطانة الشريان الأبهر أو الشريان الكلوي

سماكة جدران الشريان الكلوي

تحدث مثل هذه الانسدادات في أغلب الأحيان عند انتقال جلطةٍ عبر مجرى الدَّم من مكان آخر في الجسم (تصبح صِمَّة) لتتوضَّع في الشريان الكُلوي.تنشأ مثل هذه الجلطات عادةً على شكل شظايا (شُدَف) من جلطةٍ أكبر في القلب أو من تفكُّك التَّرسُّبات الدُّهنيَّة (العصيدة) في الشريان الأبهر (انظر الداء الصِّمِّي العصيدي الكلوي).

وبدلًا من ذلك، قد يحدث انسدادٌ عندما تتشكل جلطة دمويَّة في الشريان الكلوي، وذلك في موضع إصابة الشريان عادةً.يمكن أن تحدث إصابة مفاجئة بسبب إجراءٍ طبيٍّ، مثل الجراحة أو تصوير الأوعية أو رأبها.كما قد تتشكَّل الجلطة عند حدوث إصابةٍ أو ضررٍ تدريجيٍّ في الشريان الكلوي بسبب التصلُّب العصيدي أو التهاب الشرايين (التهاب الشرايين) أو حدوث أمُّ الدَّم (تورُّم بطيء التَّشكُّل في جدار الشريان).

يمكن أن يؤدي التَّمزُّق في بطانة الشريان الأبهر أو الشريان الكلوي إلى حدوث انسداد مفاجئ في جريان الدَّم.كما قد يتسبَّب التمزُّق في حدوث تمزُّقٍ في الشريان.يمكن أن تؤدي الإصابة بالأمراض التي تؤدي إلى زيادة سماكة جدران الشرايين وتُنقصُ مرونتها بسبب ترسُّب المواد الدُّهنية (تَصَلُّب عَصيدِيّ) أو تشكُّل مواد ليفيَّة (خَلَلُ التَّنَسُّجِ العَضَلِيُّ اللِّيفِيُّ) إلى تهيئة الأوعية لحدوث تمزُّق.قد تؤدي هذه الاضطرابات إلى حدوث تضيُّقٍ شديدٍ وانسدادٍ جزئيٍّ في الشرايين الكلويَّة حتى في حال عدم وجود جلطة دمويَّة.تُسمَّى الحالة التي يحدث فيها تضيُّقٌ أو انسدادٌ دون وجود جلطة دمويَّة بتضيُّق الشريان الكُلَوي.