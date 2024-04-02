تنطوي أعراض مُتلازمة فانكوني الوراثيَّة على الإفراط في الشرب والتَّبوُّل واللذان يبدآن في أثناء مرحلة الإرضاع عادةً.

قد يُعاني الطفل المصاب بمُتلازمة فانكوني والدَّاء السِّيستينِيّ من فشل في النُّماء وبطء النمو وداء الكُلى المزمن.قد يحتاجُ الفشل الكلوي إلى زرعٍ للكلى في أثناء مرحلة الطفولة.

قد لا تظهر الأَعرَاض عند البالغين إلَّا بعد مرور بعض الوقت على حدوث هذا الاضطراب،وتنطوي الأَعرَاض الأكثر شُيُوعًا عند البالغين على الشعور بالضَّعف وبآلامٍ في العظام.

في مُعظم الأحيان، تلحق بعض الأضرار في العظام أو نسيج الكُلى قبل وَضع التَّشخيص.