مقاومة الأرجينينفازوبريسين

أعراض مقاومة الأرجينينفاسوبريسين

العَطش المفرط (عُطاش)

طرح كميَّات كبيرة من البول المُخفّف (بُوال)

يمكن أن يتبوَّل المرضى ما بين 3 إلى 20 ليترًا من البول يوميًّا.

عندما تكون مقاومة الأرجينينفاسوبريسين وراثيَّةً، يبدأ ظهور الأعراض بعد الولادة مباشرةً عادةً،وقد يُصاب الرُّضَّع بتجفافٍ شديدٍ نتيجة عجزهم عن التعبير عن عطشهم،وقد تحدث لديهم حُمَّى تترافق مع تقيُّؤ واختِلاجَات.

كما يكون كبار السن من أشخاص الخرف أكثر ميلًا لحدوث التجفاف أيضًا، وذلك لأنهم قد يكونون أيضًا غير قادرين على التعبير عن العطش.