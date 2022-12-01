يمكن أن يحدثَ الألم في الصَّفن (الكيس الذي يحيط ويحمي الخُصيَتين) عند الذكور في أيِّ عمر، بدءًا من حديثي الولادة إلى كبار السِّن من الرجال.تكون الخصيتان شديدتي الحساسيَّة، لذلك حتّى الإصابات البسيطة قد تُسبِّبُ الألم أو الانِزعَاج.
(انظر لمحة عامة عن أعراض السبيل البولي).
أسباب ألم الصفن
قد يكون الألم مرتبطًا بالخُصيَتين مباشرةً أو قد يكون ناجمًا عن اضطراباتٍ في الصَّفن أو الفخذ أو البطن.
الأسباب الشائعة
تشتمل الأَسبَابُ الأكثر شيوعًا لألم الصفن المفاجئ على ما يلي:
انفتال الخصية (التواء الخصية)
انفتال في زائدة الخصية (قطعة صغيرة من النسيج مُتَّصلة بالخصية)
التهاب البربخ epididymitis
يحدث التواء الخصية عندما تنفتل الخصية على حبلها المنوي.يؤدي الانفتالُ إلى منع جريان الدَّم إلى الخصية مُتسبِّبًا في الشعور بالألم، وإلى موت الخصية في بعض الأحيان.يكون حدوث التواء الخصية أكثر شُيُوعًا عند الأطفال حديثي الولادة وبعد البلوغ.كما يمكن أن يحدث الالتواء في زائدة الخصية، وهي قطعة صغيرة من نسيج غير معروف الوظيفة يبقى من فترة تخلُّق الجنين.وبشكلٍ مشابهٍ لالتواء الخصية، يمكن أن يؤدي انفتال زائدة الخصية إلى منع جريان الدَّم، ممَّا يَتسبَّب في الشعور بالألم.يكون التواءُ زائدة الخصية أكثر شُيُوعًا بين الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 7-14 عامًا.
التهاب البربخ هو التهاب الأنبوب الملتفّ على قمَّة الخصية حيث تنضج الحيوانات المنويَّة .ويُعدُّ التهاب البربخ السببَ الأكثرَ شُيُوعًا لألم الصفن عند البالغين.ينجم التهاب البربخ عن عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي عادةً؛إلَّا أنَّه لا توجد عدوى في بعض الأحيان.في مثل هذه الحالات، يعتقد الأطباء بأنَّ البربخ يصبح ملتهبًا نتيجة الجريان العكسي للبول نحوه، وقد يحدث ذلك نتيجة الشَّد أو الإجهاد (مثلما يحدث عند رفع شيءٍ ثقيل).
الأَسبَابُ الأقل شيوعًا
يوجد عددٌ من الأَسبَاب الأقل شُيُوعًا.وتنطوي هذه الأَسبَاب على ما يلي:
فتق في الفخذ (الفتق الأربي inguinal hernia)
تنجم عدوى الخصية (التهاب الخصية) عادةً عن فيروس النُّكاف أو عن فيروسٍ آخر
ألم ناجم عن اضطرابٍ في البطن (مثل حصاة الكلية أو التهاب الزائدة)
إصابة
تنطوي الاضطراباتُ الخطيرة التي تُسبِّبُ في بعض الأحيان ألم الصَّفن على أمِّ الدمٍ الأبهريَّة البطنيَّة المُمزَّقة والعدوى الناخرة في العجان - المنطقة بين الأعضاء التناسلية والشرج -، وتُسمَّى غنغرينة فورنييه Fournier gangrene.ويُعدُّ سرطان الخصية الحالة الوحيدة التي تتسبَّب بحدوث الألم في حالاتٍ نادرة.
تقييم ألم الصفن
يمكن للمعلومات التالية أن تساعدَ الاشخاص على تحديد مدى الحاجة إلى الرِّعاية الطبيَّة الفورية، وتوقُّع ما سيحدث في أثناء التقييم.
العَلاماتُ التَّحذيريَّة
تكون بعضُ الأَعرَاض والخصائص مدعاةً للقلق عند الرجال الذين يعانون من ألمٍ في الصَّفن.وهي تنطوي على ما يلي:
ألم شديد ومفاجئ
تورُّم في الصَّفن أو في منطقة أعلى الفخذ، وخصوصًا عندما لا يمكن دفعه للأسفل و يصحبه ألم أو تقيُّؤ شديد
ظهور نفطات أو حدوث تبدُّل في اللون إلى الأحمر أو الأسود للصفن أو للمنطقة بين القضيب والشرج
أعراض الإصابة بمرض شديد، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو صعوبة التنفُّس أو التَّعرُّق أو الدَّوخة أو التَّخليط الذهنِي
متى ينبغي مراجعة الطبيب
يجب على الرجال أو الأولاد الذين ظهرت عندهم علاماتٌ تحذيريَّة أو يُعانون من ألمٍ شديدٍ أن يُراجعوا الطبيب مباشرةً، وذلك لأنَّ بعض أسباب الألم قد تؤدي إلى فقدان الخصية أو إلى مُضَاعَفات خطيرة أخرى.بينما ينبغي على الأشخاص الذين لم تظهر عندهم علاماتٌ تحذيريَّة مراجعة الطبيب في غضون يومٍ أو يومين.
ما الذي سيقومُ به الطبيب
يقوم الأطبَّاء في البداية بتوجيه الأسئلة حول الأعراض ويتحرَّون عن التاريخ الطبي، ثمَّ يبدؤون بالفحص السريري.تُشير نتائج بحثهم في التاريخ الطبي والفحص السريري غالبًا إلى سبب ألم الصَّفن وإلى الاختبارات التي قد يكون من الضروري إجراؤها (انظر جدول بعض أسباب وملامح ألم الصفن).
يستفسر الأطبَّاء عن الأمور التالية:
موضع الألم
مدَّة المعاناة من الألم
وجود إصابات في منطقة أعلى الفخذ (المنطقة المغبنية)
التَّاريخ الجنسي للرجل
وجود أيَّة مشاكل في التَّبوُّل (مثل الحرقة أو المفرزات)
وجود اضطرابات يمكن أن تُسبِّبَ انتقالَ الألم إلى أعلى الفخذ
ورغم تركيز الفحص السَّريري على الأعضاء التَّناسليَّة ومنطقة الفخذ والبطن، إلَّا أنَّ الأطبَّاء يتحرُّون أيضًا عن علامات اضطراباتٍ في مكانٍ آخر يمكن أن تُسبِّبَ شعورًا بالألم في الصَّفن.يتحرَّى الأطباءُ في البداية عن الاضطرابات التي تتطلَّب المعالجة الفوريَّة.يمكن لبداية وطبيعة الألم وعمر الشخص أن توفِّر أدلَّةً على السَّبب.
الاختبارات
تعتمد الحاجةُ إلى إجراء الاختبارات على ما يجده الطبيب في أثناء الفَحص السَّريري وتحرِّي التاريخ الصِّحي للشخص؛إلَّا أنَّ بعض الاختبارات تُجرى بشكلٍ روتيني.
اختبارات للعدوى المنتقلة بالجنس
إجراء تخطيط الصدى الدوبلري الملوّن عند وجود احتمال للإصابة بالتواء الخصية
يُعدُّ إجراء الجراحة لالتواء الخصية في الوقت المناسب أمرًا شديد الأهميَّة، وخصوصًا عند شعور الأطبَّاء بالقلق الشديد المتعلِّق بالتواء الخصية، لذلك فقد يعمدون إلى إجراء جراحةٍ فوريَّة بدلًا من الاختبارات.
علاج ألم الصفن
تُعدُّ معالجة سبب ألم الصَّفن هي التدبير الأفضل.فمثلًا، يحتاج التواء الخصية والفتق المُختنق والعدوى النَّاخرة إلى جراحة سريعة.
قد يُوصي الأطباء باستعمال المُسكِّنات، مثل مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة أو المُسكِّنات الأفيونيَّة لتخفيف الألم الشديد.
نقاط أساسية تخص كبار السن: ألم الصفن
لا يُعدُّ التواء الخصية شائعًا عند كبار السِّن من الرجال.وقد تكون الأَعرَاض غير مَألوفَة عند حدوثه، ممَّا يجعل التَّشخيص أكثر صعوبة.يعدّ التهاب البربخ والتهاب الخصية أكثر شُيُوعًا عند كبار السِّن من الرجال.قليلًا ما تكون العدوى المنتقلة بالجنس هي السبب في التهاب البربخ.قد يتسبَّب الفتق الأربي، أو انثقاب القولون، أو حصيات الكلية (المغص الكلوي) في حدوث ألم الصَّفن عند كبار السنِّ من الرجال في أحيان قليلة.
نقاط رئيسيَّة
يُعدُّ التواء الخصية أوَّل ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار عند الذكور الذين يُعانون من بدء مفاجئ لألم الصَّفن، وخصوصًا عند الأطفال والمراهقين.
يُعدُّ التهابُ البربخ السببَ الأكثر شُيُوعًا لألم الصَّفن عند الرجال، وخصوصًا الألم المترافق مع خروج مفرزاتٍ أو الشعور بحرقة أو بألم في أثناء التبوُّل.
قد يقوم الأطبَّاء بإجراء جراحةٍ بدلًا من اختبارات التصوير إذا كانوا قلقين بشكلٍ خاص من وجود التواء في الخصية.
يمكن أن يكون الألم الصَّفني ناجمًا عن الألم الرَّاجع من البطن.