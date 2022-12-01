تشتمل الأَسبَابُ الأكثر شيوعًا لألم الصفن المفاجئ على ما يلي:

انفتال الخصية (التواء الخصية)

انفتال في زائدة الخصية (قطعة صغيرة من النسيج مُتَّصلة بالخصية)

التهاب البربخ epididymitis

يحدث التواء الخصية عندما تنفتل الخصية على حبلها المنوي.يؤدي الانفتالُ إلى منع جريان الدَّم إلى الخصية مُتسبِّبًا في الشعور بالألم، وإلى موت الخصية في بعض الأحيان.يكون حدوث التواء الخصية أكثر شُيُوعًا عند الأطفال حديثي الولادة وبعد البلوغ.كما يمكن أن يحدث الالتواء في زائدة الخصية، وهي قطعة صغيرة من نسيج غير معروف الوظيفة يبقى من فترة تخلُّق الجنين.وبشكلٍ مشابهٍ لالتواء الخصية، يمكن أن يؤدي انفتال زائدة الخصية إلى منع جريان الدَّم، ممَّا يَتسبَّب في الشعور بالألم.يكون التواءُ زائدة الخصية أكثر شُيُوعًا بين الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 7-14 عامًا.

التهاب البربخ هو التهاب الأنبوب الملتفّ على قمَّة الخصية حيث تنضج الحيوانات المنويَّة .ويُعدُّ التهاب البربخ السببَ الأكثرَ شُيُوعًا لألم الصفن عند البالغين.ينجم التهاب البربخ عن عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي عادةً؛إلَّا أنَّه لا توجد عدوى في بعض الأحيان.في مثل هذه الحالات، يعتقد الأطباء بأنَّ البربخ يصبح ملتهبًا نتيجة الجريان العكسي للبول نحوه، وقد يحدث ذلك نتيجة الشَّد أو الإجهاد (مثلما يحدث عند رفع شيءٍ ثقيل).