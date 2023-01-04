السبب الأكثر شيوعًا لحدوث استسقاء البطن هو:

داء الكبد

وتتضمَّن الأَسبَاب الأقلُّ شيوعًا لحدوث استسقاء البطن على اضطراباتٍ غير مرتبطة بالكبد، مثل السرطان وفشل القلب والفشل الكلوي والتهاب البنكرياس وداء السِّل الذي يُصيب بطانة البطن.

يميل استسقاء البطن إلى الحدوث خلال فترة طويلة (مزمن) بدلًا من الاضطرابات الكبدية القصيرة الأجل (الحادَّة).وتشتمل الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لحدوثه على:

فَرطُ ضَغطِ الدَّمِ البابِيّ- ارتفاع ضغط الدَّم في الوريد البابي (الوريد الكبير الذي يحمل الدَّم من الأمعاء إلى الكبد) وفروعه

ينجم فرط ضغط الدَّم البابي عادةً عن حدوث تشمُّع الكبد (تندُّب شديد في الكبد)، والذي ينجم غالبًا عن استهلاك كميات كبيرة من الكحول، أو الكبد الدهني، أو التهاب الكبد الفيروسي المزمن.

ويمكن أن يحدث استسقاء البطن عند الإصابة باضطرابات أخرى في الكبد، مثل التهاب الكبد الكحولي الشديد دون حدوث تشمُّع الكبد، والأنواع الأخرى من التهاب الكبد المزمن، وانسداد الوريد الكبدي (مُتلازمة بود-خياري).

يتسرَّب السَّائِل الاستسقائي من سطح الكبد والأمعاء ويتجمَّع داخل بطن الأشخاص المصابين باضطرابٍ كبدي.وتتسبَّبُ عدَّة عوامل في حدوث ذلك.وهي تشتمل على ما يلي:

فرط ضغط الدَّم البابي

احتباس السوائل من قِبلٍ الكُلى

حدوث تغييرات في مختلف الهرمونات والمواد الكيميائيَّة التي تنظِّم سوائل الجسم

كما يتسرَّب الألبومين عادةً من الأوعية الدَّمويَّة إلى البطن.ويُساعد الألبومين (البروتين الأساسي في الدَّم) عادةً على منع السوائل من التَّسرُّب من الأوعية الدَّموية.فعندما يتسرَّب الألبومين من الأوعية الدموية، تتسرَّب السوائل أيضًا.