تظهر الأعراض عادةً في البداية عند الذين يفرطون في الكحول في أثناء العقد الثالث أو الرابع من العمر، ويميلون إلى مُواجهة مشاكل شديدة بعد نحو 10 أعوام من ظهور الأعراض أولاً.

لا تُسبب الكبد الدهنية أية أعراض غالباً.وعند ثلث الأشخاص، يكون الكبد متضخماً وأملساً ولكنه لا يُسبب الإيلام (المضض) عادةً.

كما يستفحل داء الكبد المرتبط بالكحول إلى التهاب الكبد الكحولي أيضًاً، وقد تتراوح الأعراض من خفيفة إلى مهددة للحياة.قد يعاني المرضى من حمى ويرقان وإيلام (مضض) وألم وتضخم في الكبد،وقد يشعرون بالتعب.

يُمكن أن يجعل الافراط في شرب الخمر من حزم النسيج الليفي في الراحتين مشدودةً، ممَّا يَتسبَّب في تجعُّد أصابع اليد (حالة تُسمى تقفع دوبويتران Dupuytren contracture)، وأن تبدو راحة اليد حمراءَ (حالة تسمى الحمامة الراحية palmar erythema).قد تظهر أوعية دموية صغيرة تشبه العنكبوت (الورم الوعائي العنكبي) في جلد الجزء العلوي من الجسم.قد تتضخم الغدد اللعابية في الخدينِ، وقد تضمر العضلات.قد تتضرر الأعصاب المحيطية (الأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكي)، ممَّا يَتسبَّب في ضعف الإحساس والقوة.تتأثر القدمان واليدان بشكل أكثر من الجزء العلوي من الساقين والذراعين.

تقفّع دوبويتران في الإصبع الصغير الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

قد تظهر سِمات أنثوية عند الرجال الذين يفرطون في الشرب، مثل نعومة الجلد وتضخم الثدي وتناقص شعر الجسم.وقد تتقلص الخصيتان.

قد تلتهب البنكرياس (تسمى الحالة التهاب البنكرياس)، ممَّا يَتسبَّب في ألم شديد في البطن وتقيُّؤ.

قد يعاني المرضى من سوء التغذية لأنَّ الإفراط في شرب الكحول التي تحتوي على سعرات حرارية ولكن القليل من القيمة الغذائية الكثير من الكحول، يقلل من الشهية.كما أنَّ الأضرار الناجمة عن الكحول يمكن أن تؤثر في امتصاص ومعالجة المواد الغذائية أيضًاً.قد يكون لدى المرضى نقص في الفُولات أو الثيامين أو فيتامينات أخرى أو نقص في المعادن.ويمكن أن يؤدي النقص في بعض المعادن إلى الضعف والاهتزاز.كما أنه من المحتمل أن يسبب نقص التغذية أو يسهم في ضَرَر الأعصاب المحيطية أيضًاً.

بالنسبة إلى من يفرطون في شرب الكحول، يُمكن أن يؤدي نقص الثيامين إلى اعتلال الدماغ بحسب فيرنيكه Wernicke encephalopathy، والذي يمكن أن يسبب التَّخليط الذهنِي وصعوبة المشي ومشاكل في العين.إذا لم يُعالج اعتلال الدماغ بحسب فيرنيكه على الفور، قد يؤدي إلى مُتلازمة كورساكوف Korsakoff syndrome أو الغيبوبة أو حتى الموت.تُسبب مُتلازمة كورساكوف ضعفاً في الذاكرة وتخليطاً ذهنياً.

قد يُصاب الأشخاص بفقر الدم بسبب حدوث نزف في السبيل الهضمي أو لأن الأشخاص يحدث لديهم نقص في مواد مغذية يحتاج إليها الجسم لصنع كريات الدم الحمراء (أنواع معينة من الفيتامينات أو الحديد).

كما قد تنجُم الأَعرَاض أيضًا عن مُضَاعَفات تَشمُّع الكبد (انظر المقدمة كما وردت في الأعلى).

بعد الإصابة بتشمُّع الكبد، يتقلص هذا العضو عادةً،

ويحدث سرطان الكبد عند ما يتراوح بين 10 إلى 15٪ من أشخاص تشمع الكبد بسبب معاقرة الخمرة.