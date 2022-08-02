التهاب الكبد B المزمن هو التهاب الكبد النَّاجم عن العدوى بفيروس التهاب الكبد B ويستمر أكثر من 6 أشهر.

لا تظهر أيُّ أعراضٍ على معظم المصابين بالتهاب الكبد (ب) المزمن، لكن يشعر بعضهم بالتَّوعُّك والتعب ونقص في الشَّهيَّة.

تزيد الإصابة بالتهاب الكبد المزمن B من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

يقوم الأطباء بوضع تشخيص التهاب الكبد B وفقًا لنتائج اختبارات الدَّم، ويقومون بأخذ خزعةٍ من الكبد لتحديد مدى تضرُّره.

لا يحتاج جميع المصابين بالتهاب الكبد B المزمن إلى العلاج، ولكن إذا كان التهاب الكبد المزمن B يُلحق الضَّرر بالكبد (يُسبِّب الالتهاب أو التندُّب)، فإنَّه يجري البدء باستعمال دواء مُضادّ للفيروسات.

يمكن أن تُساعد المُعالجة بالأدوية المُضادَّة للفيروسات على كبح الفيروس ومنع حدوث المزيد من الالتهاب والتندُّب في الكبد والسماح لأيِّ مناطق متضررة بالتَّعافي.ولكن لا يتوفر علاج شافٍ.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن التهاب الكبد ولمحة عامة عن التهاب الكبد المزمن والتهاب الكبد B الحاد.)

يقدر أنَّه ما بين 862,000 شخص في الولايات المتحدة وحوالى 257 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مُصابون بالتهاب الكبد المزمن B.

يتسبَّبُ فيروس التهاب الكبد B في الشرق الأقصى وأجزاء من أفريقيا بحدوث الكثير من حالات التهاب الكبد المزمن وتشمُّع الكبد (تندُّب شديد في الكبد)، وسرطان الكبد.

وبشكلٍ عام، يحدث عند حَوالى 5 إلى 10٪ من المصابين بالتهاب الكبد B الحاد إصابة بالتهاب الكبد B المزمن.كلما كان الشخص أصغر سنًا عند حدوث التهاب الكبد B الحاد، زادت مخاطر الإصابة بالتهاب الكبد B المزمن:

الرُّضَّع: 90٪

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-5 سنوات: من 25 إلى 50٪

البالغون: حَوالى 5٪

إذا كان مستوى فيروس التهاب الكبد B (الحمل الفيروسي) مرتفعاً عند النساء الحوامل، فإنَّه تُستَعملُ الأدوية المُضادَّة للفيروسات غالبًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل لمنع انتقال الفيروس من الأمِّ إلى الطفل.

يُصبِح التهاب الكبد B الحاد مزمنًا عند نَحو 40 ٪ من الأشخاص الذين يُعالجون بغَسل الكُلى الدَّموي، وعند نسبةٍ تصل إلى 20 ٪ من الأشخاص الذين يعانون من ضعفٍ في الجهاز المناعي.

يميل التهاب الكبد المزمن B إلى التفاقم بسرعةٍ في بعض الأحيان ولكن على مدى عقود في بعض الأحيان، ممَّا يؤدِّي إلى تشمُّع الكبد.كما تزيد الإصابة بالتهاب الكبد المزمن B من خطر الإصابة بسرطان الكبد.يُصاب حوالى 20 ٪ من المصابين بالتهاب الكبد B المزمن بتشمُّع الكبد أو سرطان الكبد، وقد يموتون مُبكِّرين.

يُعاني بعض المصابين بالتهاب الكبد B المزمن من التهاب الكبد D المزمن أيضًا.وإذا لم تجرِ مُعالجتها، تُؤدِّي هذه التوليفة إلى حدوث تشمُّع الكبد عند نسبةٍ تصل إلى 70٪ من الأشخاص المصابين.

أعراض التهاب الكبد المُزمن B تختلف أعراض التهاب الكبد B المزمن باختلاف شدَّة الضرر الذي لحق بالكبد. لا تظهر أيَُ أعراضٍ عند الكثير من الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد B المزمن، لاسيَّما عند الأطفال.يشعر الأشخاص الذين تظهر عندهم الأعراض بالتَّوعُّك والتَّعب وضعف الشَّهيَّة عادةً.يعاني بعض الأشخاص من حمَّى منخفضة الدَّرجة وانزعاج مُبَهم في الجزء العلوي من البطن. تحدث الأعراض النَّوعيَّة الأولى غالبًا عندما يستفحل مرض الكبد مع وجود دليل على تشمُّع الكبد.يمكن أن تنطوي الأَعرَاض على: تضخُّم الطُّحَال

ظهور أوعية دمويَّة صغيرة شبيهة بالعنكبوت (ورم وعائي عنكبوتي) في الجلد.

احمرار راحة اليد

تجمُّع سائل داخل البطن (استسقاء البطن)

الميل إلى حدوث نزف (اعتلال خَثري)

نزف في السبيل الهضمي ناجم عن الدوالي المريئية

اليرقان (اصفرار لون الجلد وبياض العينين).

تدهور وظيفة الدماغ النَّاجم عن خلل في وظائف الكبد (الاعتلال الدماغي الكبدي) تتدهور وظيفة الدِّماغ نتيجة تراكم مواد سامة في الدَّم ووصولها إلى الدِّماغ.يقوم الكبد عادةً باستبعادها من الدَّم وتفكيكها وطرحها على شكل منتجات ثانويَّة غير مؤذية في الصفراء أو الدَّم .وتكون قدرة الكبد المُتضرِّر بشدَّة على استبعاد هذه المواد أقلُّ من قدرة الكبد السليم. يحدث ميلٌ إلى حدوث النَّزف لأنَّ الكبد المتضرِّر لم يعد قادرًا على تصنيع ما يكفي من البروتينات التي تساعد على تجلُّط الدَّم.

تشخيص التهاب الكبد المزمن B اختبارات الدَّم يمكن أن يشتبه الأطبَّاء بوجود إصابة بالتهاب الكبد المزمن B عندما يكون لدى المرضى أعراض نموذجيَّة.

تقوم اختبارات الدَّم (تُجرى لأسباب أخرى) بالكشف عن وجود ارتفاع غير طبيعي في إنزيمات الكبد.

جرى سابقًا وضع تشخيص للأشخاص المصابين بالتهاب الكبد B الحاد. يبدأ التَّحرِّي عن التهاب الكبد المزمن عادةً باختبارات الدم لتحديد مدى كفاءة عمل الكبد وما إذا كان متضرِّرًا (اختبارات الكبد).تنطوي اختبارات الكبد على قياس مستويات إنزيمات الكبد والمواد الأخرى التي يُنتجها الكبد.يمكن أن تساعد هذه الاختبارات على تحديد شدة الضَّرر الذي أصاب الكبد. إذا كانت الاختبارات تشير إلى التهاب الكبد، يقوم الأطباء بإجراء اختبارات دموية أخرى للتحري عن فيروسات التهاب الكبد B وC.ويمكن لكليهما أن يُسبِّبَ التهاب الكبد المزمن.يمكن لاختبارات الدَّم هذه كشف أجزاءٍ من فيروساتٍ معيَّنة (مُستضدَّات) وأجسام مضادَّة نوعيَّة ينتجها الجسم لمحاربة الفيروس والمواد الجينيَّة (RNA أو DNA) للفيروس في بعض الأحيان.قد يقوم الأطبَّاء بإجراء اختباراتٍ دمويَّة للتَّحرِّي عن فيروسٍ التهاب الكبد الفيروسي B عندما يقتصر ويتركَّز اشتباههم على هذا الفيروس. يقوم الأطباء بإجراء اختبارات الدَّم لقياس الحمل الفيروسي، وهي كمية المادة الوراثية (DNA) الموجودة لفيروس التهاب الكبد B. إذا جرى تأكيد الإصابة بالتهاب الكبد المزمن B، فغالبًا ما يقوم الأطباء بالتحرِّي عن الأجسام المُضادَّة لالتهاب الكبد D أيضًا، والتي يمكن أن تكون موجودة أيضًا، وعن عدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري والتهاب الكبد C، لأنَّ حالات العدوى هذه تنتشر بنفس الطرق (من خلال ملامسة سوائل الجسم، مثل الدَّم أو المني) غالبًا. يُجرى أحيانًا اختزاع للكبد أو اختبارات أخرى لتحديد حجم الضَّرر الذي لحق بالكبد. التَّحرّي عن سرطان الكبد ينبغي إجراء فحص للتَّحرِّي عن سرطان الكبد كلَّ 6 أشهر إذا كان الأشخاص مصابين بالتهاب الكبد B المزمن.حيث يُجرى ما يلي: التصوير بتخطيط الصدى

في بعض الأحيان اختبارات دموية لقياس مستويات ألفا-فيتوبروتين تزداد عادةً مستويات ألفا-فيتوبروتين -وهو بروتين تنتجه خلايا الكبد غير النَّاضجة عند الأجنَّة- عند وجود إصابة بسرطان الكبد.

علاج التهاب الكبد المزمن B الأدوية المُضادَّة للفيروسات

زرع الكبد في بعض الأحيان تُستَعمل الأدوية المُضادَّة للفيروسات عندما يكون لدى الأشخاص المشاكل التالية أو من توليفةٍ منها: مستويات إنزيمات الكبد المرتفعة بشكل غير طبيعي

حمولة فيروسيَّة مرتفعة (كمية الحمض النَّووي لفيروس التهاب الكبد B في الدَّم)

أعراض تفاقم المرض

تشير نتائج الخزعة إلى استمرار تضرُّر الكبد يمكن لمُعالجة التهاب الكبد B بالأدوية المُضادَّة للفيروسات أن تمنع حدوث المزيد من الضرر للكبد وتُتيح تعافي أيِّ منطقة مُتضرِّرة.يجب مُعالجة مُعظم الأشخاص الذين يُعالجون من التهاب الكبد B المزمن إلى أجلٍ غير مُسمَّى.ولكن، لا يمكن لهذه الأدوية علاج المرض. يمكن أن يؤدي إيقاف العلاج قبل الأوان إلى حدوث انتكاس، والذي قد يكون شديدًا.ولكن، قد يتوقف العلاج إذا فشلت اختبارات الدَّم في الكشف عن أيِّ عدوى نشطة بفيروس التهاب الكبد B. يتمُّ استعمال أحد الأدوية التالية المضادَّة للفيروسات في البداية عادةً: إنتيكافير Entecavir

تينوفوفير Tenofovir (يتوفَّر من خلال شكلين دوائيين)

انترفيرون ألفا المضاد للفيروسات Pegylated interferon-alfa تُستَعمل هذه الأدوية عن طريق الفم، وهي شديدة الفعاليَّة وآثارها الجَّانبيَّة قليلة.قد يكون بعضُ الأشخاص قادرين على التوقُّف عن تناول هذه الأدوية، ولكن ينبغي على الكثيرين تناولها إلى أجلٍ غير مُسمَّى. وتشتمل الأدوية الأخرى التي تُستَعملُ في بعض الأحيان على أدفوفير adefovir ولاميفودين lamivudine وتيلبيفودين telbivudine.إلَّا أنَّ هذه الأدوية لم تعد تُستَعمَل في البداية لأنَّ لها مخاطر متزايدة من التأثيرات الجانبية ويمكن أن تفقد فعاليَّتها (تُسمَّى مقاومة الأدوية). ينبغي أخذ القيام بزرع الكبد بعين الاعتبار إذا كانت وظيفة الكبد شديدة الضَّعف.تزداد فرصة نجاح زرع الكبد ويقلُّ احتمال تكرار التهاب الكبد B عندما: استعمال الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد B المزمن للأدوية المضادة للفيروسات لمدَّة طويلة.

وتجري معالجتهم بالغلوبيولين المناعي الالتهابي الكبدي قبل وبعد عملية الزرع غالبًا. يجري الحصول على الغلُوبُولين المناعي لالتهاب الكبد B من دم الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من الأجسام المُضادَّة لالتهاب الكبد B.وهو يُستَعملُ عن طريق الحقن في العضلات أو في الوريد.حيث تساعد الجسمَ على مكافحة العدوى.