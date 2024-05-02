يحدث التهابُ الكبد الإقفاري عندما لا يحصل الكبد على حاجته من الدَّم أو الأكسجين أو من كليهما.

ويُعدُّ ضعف التروية الدموية عبر الجسم السبب الأكثر شُيُوعًا لعدم حصول الكبد على ما يكفي من الدم أو الأكسجين.يمكن أن ينقص جريان الدَّم نتيجة الأسباب التالية:

فشل القلب

انخفاض مفاجئ وكبير في ضغط الدَّم (مثلما قد ينجم عن نزفٍ غزيرٍ أو تجفافٍ شديدٍ أو عن عدوى منتشرة في أنحاء الجسم)

كما يُمكن أن يُسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم، والذي قد ينجُم عن اضطرابات تنفسية طويلة الأمد وشديدة، التهابَ الكبد الإقفاري.

يمكن أن تُسهمَ زيادة الحاجة إلى الأكسجين والدَّم، مثلما يحدث في أثناء عدوى شديدة تنتشر في أنحاء الجسم(إنتان الدَّم)، في التهابِ الكبد الإقفاري.

يُمكن أن تُسبب الأوعية الدَّموية المسدودة التهاب الكبد الإقفاري ولكن فقط عندما يحدث تضيُّق أو انسداد في الشريان الكبدي والوريد البابي معًا.لا يحدث الإقفار عند وجود تضيُّق أو انسداد في أحد هذين الوعائين فقط، وذلك لأنَّ الكبدَ يتلقَّى الدَّم عبر الشريان الكبدي والوريد البوَّابي، ويستمرُّ الوعاء الدَّموي غير المسدود في تزويد الكبد بالدَّم.

تُعدُّ الجلطة الدموية السببَ الأكثر شُيُوعًا لانسداد الأوعية الدَّموية.(يسمى الانسداد النَّاجم عن جلطة دموية بالخُثار thrombosis).هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى تشكُّل جلطات الدَّم في الشريان الكبدي، مثل:

إصابة الأوعية الدَّموية (كما يحدث في أثناء جراحة زرع الكبد)

حدوث انتفاخ (أم دم) في الشريان الكبدي

التهاب الشريان (التهاب وعائي)

تعاطي الكوكايين (يُسبِّبُ تشنجًا في الشريان)

نوبة الخلايا المنجليَّة

الأورام أو إجراءات طبيَّة مُعيَّنة أو حالات عدوى في القلب (التهاب الشغاف) التي تُؤدِّي إلى انفصال صِمَّات، وهي كتل من مواد مثل قطعة من مادة دهنيَّة أو جلطة دمويَّة على جدار الشريان، وانتقالها عبر مجرى الدَّم وانحشارها في أحد الأوعية الدَّموية

يمكن أن تُسبب الاضطرابات التي تجعل الدَّم أكثر ميلًا للتجلط انسدادات في الشريان الكبدي أو الوريد البابي،وقد تكون هذه الاضطرابات موروثة أو مُكتَسبة.