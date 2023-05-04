الأَورامُ الحُبَيبِيَّة الكبديَّة

الأورام الحُبيبيَّة الكبديَّة هي مجموعات صغيرة غير طبيعية من الخلايا التي تتشكل في الكبد عند حدوث بعض الاضطرابات أو عند استعمال أدوية مُعيَّنة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن أورام الكبد).

لا تتسبَّبُ الأورامُ الحُبيبيَّة بحدِّ ذاتها في حدوث مشاكل عادةً، ولكنَّ الاضطرابات قد تتسبَّبُ في حدوث المشاكل.

توجد أسبابٌ كثيرة لحدوث الأورام الحُبيبيَّة.وأكثر الأَسبَاب شيوعًا هي:

يكون حدوثُ الأورام الحُبيبيَّة أقل شيوعًا في اضطرابات الكبد، ولكنَّه قد يكون موجودًا في التِهاب الأَقنِيَةِ الصَّفراوِيَّة الصفراوي الأوَّلي.

يمكن أن تتشكَّل الأورامُ الحُبيبيَّة عندما تتجمع خلايا الجهاز المناعي للرَّدِّ على المُهيِّجات أو للدفاع عن الجسم ضدَّ المواد الأجنبية الموجودة في الكبد.لا تتأثر وظيفة الكبد عادةً، مع أنّ الاختبارات الدموية المتعلّقة بالكبد قد تكون مضطربة.قد تتشكَّل الأورامُ الحُبيبيَّة كجزءٍ من التهابٍ واسع، وقد تكون ردَّة فعل لاستعمال دواءٍ ما أو للعدوى.يمكن أن يحدثَ خللٌ في وظيفة الكبد عند وجود انتشار واسع للالتهاب.وينجم عن الالتهاب في حالاتٍ نادرةٍ حدوث تندُّبٍ نسيجيٍّ وارتفاعٍ في ضغط الدَّم في الأوردة التي تنقل الدَّم من الأمعاء إلى الكبد (يُسمَّى فرط ضغط الدَّم البابي).

أعراض الأَورام الحبيبية الكبدية لا تتسبَّب الأورامُ الحُبيبيَّة في حدِّ ذاتها في ظهور أعراضٍ عادةً.قد تظهر ضخامةٌ بسيطةٌ في الكبد وقد تحدث إصابةٌ طفيفةٌ باليرقان (تبدُّل لون الجلد وبياض العينين إلى الأصفر).يمكن أن تنجم أعراضٌ أخرى، إذا ظهرت، ناجمةً عن اضطرابٍ يتسبَّب في حدوث الأورام الحُبيبيَّة.قد تزول الأورامُ الحُبيبيَّة النَّاجمة عن الساركويد من تلقاء نفسها أو يمكن أن تستمرَّ لسنواتٍ دون أن تتسبَّب في ظهور أعراضٍ ملحوظة. ويُعدُّ التهاب الكبد الورمي الحُبيبي مجهول السبب اضطرابًا نادرًا مجهولَ السبب،حيث إنَّه يتسبَّب في حدوث أورامٍ حُبيبيَّة وحُمَّى وألمٍ في العضلات وشعورٍ بالتَّعب.تحدث هذه الأعراضُ بشكلٍ مُتقطِّع على مدى سنوات غالبًا.

تشخيص الأورام الحبيبية الكبدية اختبارات تصوير الكبد

خزعة الكبد في بعض الأحيان يستفسر الأطباءُ عن الأدوية المُستَعملة وعن الاضطرابات الأخرى التي يمكن أن تتسبَّبَ في حدوث الأورام الحُبيبيَّة.كما يقوم الأطباءُ بإجراء اختباراتٍ دمويَّة لتقييم الكبد واختبارات تصويرية مثل مُخطَّط الصدى أو التصوير المقطعي المُحوسَب أو التصوير بالرنين المغناطيسي؛إلَّا أنَّ النتائج قد لا تكون حاسمة.وقد يكون من الضروري إجراء خزعة (استئصال عَيِّنَة صغيرة من نسيج الكبد بواسطة إبرة لفحصها تحت المجهر) لتأكيد التَّشخيص. ويمكن أن توجد ضرورةٌ لإجراء اختباراتٍ أخرى، مثل الزرع لتحديد السبب.

علاج الأَورام الحبيبية الكبدية معالجة الاضطراب الكامن

استعمال الستيرويدات القشريَّة في معالجة الساركويد أحيانًا معالجة الاضطراب الكامن.يؤدي إيقافُ استعمال الدواء الذي قد يُسبِّب حدوث الأورام الحُبيبيَّة، أو معالجة العدوى التي تُسبِّب ظهور الأورام الحُبيبيَّة، إلى زوال هذه الأورام عادةً. تُستعمل الستيرويداتُ القشريَّة في معالجة الساركويد أحيانًا، إلَّا أنَّ تأثيرها في منع تقدُّم الاضطراب غيرَ مؤكَّد.