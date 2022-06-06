لمحة عامة عن داءِ الشِّريان التَّاجِي (CAD)

دَاء الشِّريَان التاجي coronary artery disease هو حالةٌ يَحدث فيها إحصار جريان الدَّم إلى عضلة القلب بشكلٍ جزئي أو كلّي.

تَحتاج عضلة القلب إلى إمداداتٍ مستمرَّة من الدَّم الغني بالأكسجين.تقوم الشرايين التاجية التي تتفرَّع عن الشريان الأبهر، بعدَ خروجه من القلب مباشرة، بتوصيل هذا الدَّم.يمكن لدَاء الشِّريَان التاجي الذي يؤدِّي إلى تضيُّق شريانٍ أو أكثر من هذه الشرايين أن يمنع جريان الدَّم، ممَّا يُسبِّبُ ألمًا في الصَّدر (الذبحة الصَّدرية) أو نوبة قلبيَّة (تسمَّى احتشاء عضل القلب MI).

احتشاء العضلة القلبية فيديو

كان يُعتقد، وعلى نطاقٍ واسعٍ، أنّ دَاء الشِّريَان التاجي يُصيب الرِّجال فقط،حيث تحدث الإصابة به عند الرِّجال في سنٍّ أقل بعشر سنوات من حدوثه عند النساء وسطيًا، وذلك لأنَّ المستويات المرتفعة من الإستروجين توفِّر لهنَّ الوقاية منه حتى بلوغهنَّ سنَّ اليأس.ولكن، يصبح دَاءُ الشِّريَان التاجي أكثرَ شُيُوعًا بين النساء بعد انقطاع الحيض.ومن بين الأشخاص الذين بلغت أعمارهم 75 عامًا أو أكثر، تكون النسبة الأكبر من الأشخاص الذين يعانون من داء الشريان التاجي من النساء لأنَّ أعمارهنَّ أطول.

يُعدُّ دَاء الشِّريَان التاجي السبب الرئيسي للوفاة عند الرجال والنساء في البلدان ذات الدخل المرتفع.يحدث دَاء الشِّريَان التاجي، وبالتحديد التَّصلُّب العصيدي التاجي (حرفيًا "تصلُّب الشرايين"، الذي يشتمل على ترسُّباتٍ دهنيَّة في جدران الشرايين، يمكن أن تتقدَّم إلى تضيُّق وحتى توقّف جريان الدَّم في الشريان)، عند حَوالى 2-9٪ (بحسب الجنس والعرق) من الأشخاص بعمر 20 عامًا وأكبر.ويزداد مُعدَّلُ الوفَيَات مع التَّقدُّم في السِّن، ويكون أعلى عند الرجال بشكل عام مقارنةً بالنساء، ولاسيَّما عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35-55 عامًا.ينخفض مُعدَّل الوفيات عند الرجال بعد بلوغهم سنَّ 55 عامًا، ويستمر المعدّل بالنسبة إلى النساء في الصعود.وبعدَ سن 70-75 عامًا، يتجاوز مُعدَّل وفيات النساء نظيره عند الرجال في العمر نفسه.

يصيب داءُ الشريان التاجي الأشخاص من جميع الأعراق، إلَّا أنَّ الإصابة تكون شديدة الارتفاع بين الأشخاص من أصول أفريقية.يكون معدلُ الوفيات الرجال من أصول أفريقية أعلى من معدَّل وفيَّات الرجال البيض حتى سن الستين عامًا، كما هيَ الحال بالنسبة للنساء من أصول أفريقية مقارنةً بالنساء البيض حتى سن 75 عامًا.

إمدادُ القلب بالدَّم

الشرايين التاجية نموذج ثلاثيّ الأبعاد

أسباب داء الشريان التاجي ينجم دَاءُ الشِّريَان التاجي غالبًا عن التَّراكم التدريجي للكولسترول والمواد الدهنية الأخرى (تسمّى العصيدة atheroma أو لُويحة التَّصلُّب العصيدي atherosclerotic plaque) في جدار أحد الشرايين التاجية.وتُسمى هذه الحالة بالتصلُّب العصيدي atherosclerosis، ويمكن أن تُصيبَ عددًا من الشرايين دون أن تقتصرَ على شرايين القلب. السبب الأكثر شيوعًا للانخفاض غير الطبيعي في جريان الدَّم إلى القلب هو تَصلُّب الشرايين تنطوي الأسباب الأخرى للانخفاض غير الطبيعي في جريان الدم إلى القلب على تشنُّج أحد الشرايين التاجية، والذي قد يحدث بشكلٍ تلقائي، أو ينجم عن استعمال عقاقيرَ مُعيَّنة مثل الكوكايين والنيكوتين

الخلل الوظيفي البطاني، ويعني أن الأوعية الدموية التاجية لا تتوسع (تتمدد) استجابةً للحاجة إلى زيادة الجريان الدموي (كما هي الحال في أثناء ممارسة التمارين الرياضية)، مما يؤدي إلى تدني الجريان الدموي مقارنة بحاجة القلب

العيوب الخلقية (مثل، شذوذات الشريان التاجي)

تسلُّخ الشريان التاجي (تمزق على امتداد بطانة الشريان التاجي)

الذئبة الحمامية الجهازية (الذئبة lupus)

التهاب الشرايين

جلطة دموية انتقلت من إحدى حجرات القلب إلى أحد الشرايين التاجية

التلف المادي (بسبب إصابة في الرأس أو أورام معيَّنة) يمكن أن تتبارز العصيدة في الشريان في أثناء نموِّها، ممَّا يؤدِّي إلى تضيُّق لمعته وحدوث عرقلة جزئيَّة لجريان الدَّم.يتجمَّع الكالسيوم في العصيدة مع مرور الوقت.تعمل العصيدة على زيادة انسداد الشريان بشكلٍ تدريجي، ممَّا قد يؤدي إلى حدوث نقصٍ في تغذية عضلة القلب بالدَّم الغني بالأكسجين.يزداد احتمالُ عدم كفاية إمدادات الدَّم عند بذل المجهود، وذلك عندما تحتاج عضلة القلب إلى المزيد من الدَّم.تُسمَّى حالة عدم كفاية إمدادات الدَّم إلى عضلة القلب (نتيجةً لأيِّ سبب) إِقفار عَضَلَةِ القَلب myocardial ischemia.إذا لم يتلقَّ القلب كميَّةً كافيةً من الدَّم، فإنَّه لا يستطيع الانقباض وضخ الدَّم بشكل طبيعي. يمكن أن تتمزَّقَ العصيدةُ بشكلٍ مفاجئ، حتَّى التي لا تُعيق جريان الدَّم بشكلٍ كبير.يؤدي تمزُّقُ العصيدة إلى تحفيز تكوين جلطة دمويَّة (صمَّة) غالبًا.تضيّق الجلطة أو تسدِّ الشريان بشكلٍ كاملٍ أيضًا، ممَّا يَتسبَّب في حدوث إِقفارٍ حادٍّ في عَضَلَةِ القَلب.ويُشار إلى عواقب الإقفار الحاد هذه بالمتلازمات التاجيَّة الحادَّة.تنطوي هذه المتلازماتُ على الذبحة غير المستقرة وأنواعٍ عدّةٍ للنوبة القلبية، وذلك وفقًا لموقع الانسداد ودرجته.في النوبة القلبية، تموت منطقة العضلة القلبيَّة التي يُغذِّيها الشريان المسدود (وتسمى احتِشاء عَضَلِ القَلب myocardial infarction). الترسبات الدهنية في أحد الشراي... فيديو

عوامل خطر الإصابة بداء الشريان التاجي لا يمكن تعديلُ بعض العَوامِل المُؤثِّرة فيما إذا كان الشخص مصابًا بدَاء الشِّريَان التاجي.وهي تشتمل على: التّقدُّم في السن

جنس المريض الذكر

التاريخ العائلي لدَاء الشِّريَان التاجي المبكّر (أي وجودُ قريبٍ أُصيبَ بالدَّاء قبل بلوغه 50 عامًا في حالة القريب الذكر أو 65 سنة في حالة القريبة الأنثى) يمكن تعديلُ أو علاج عوامل الخطر الأخرى لدَاء الشِّريَان التاجي.تنطوي هذه العَوامِلُ على: ارتفاع المستويات الدَّمويَّة لكوليستيرول البروتين الشحمي منخفض الكثافة (LDL)، (انظر عُسر شحميَّات الدَّم Dyslipidemia)

ارتفاع المستويات الدَّمويَّة للبروتين الشحمي أ

انخفاض مستويات الدَّم من كولسترول البروتين الشَّحمي المرتفع الكثافة (HDL)

داء السكري

التدخين

ارتفاع ضغط الدَّم

السمنة

انعدام النشاط الجسدي

العَوامل الغذائية

مستوى مرتفع من البروتين التفاعلي سي يُضاعف التدخين خطرَ الإصابة بداء الشريان التاجي وحدوث نوبة قلبيَّة.كما تبيَّن أنَّ التدخين السلبي يزيد من المخاطر أيضًا. تشتمل عواملُ الخطر الغذائية على النظام الغذائي الفقير بالألياف والفيتامينات C و D و E والمواد الكيميائيَّة النباتيَّة (الموجودة في الفواكه والخضروات، والتي يُعتقد أنَّها تُعزِّزُ الصحة).يؤدي اتباعُ نظام غذائي فقير بزيوت السمك (أحماض أوميغا 3 مُتعددة اللاتشبُّع الدهنية) إلى زيادة الخطر عند بعض الأشخاص. يبدو أن تناول الكحول مرة أو مرتين يوميًا يحُدُّ بشكلٍ طفيفٍ من خطر الإصابة بدَاء الشِّريَان التاجي (مع زيادة طفيفة في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية)؛لكنَّ تناولَ أكثر من مشروبين في اليوم يزيد من المخاطر، وكلما زادت كميته ازدادت المخاطر. تُعدُّ بعضُ الاضطرابات الاستقلابية، مثل قصور الغُدَّة الدرقية وفرط الهوموسستئين في الدَّم (وجود مستوى مرتفع جدًا من الحمض الأميني الهوموسستئين في الدَّم) وارتفاع مستوى الصميم البروتيني ب B الذي يعد مهمًا في كيفية تعامل الجسم مع الدهون، من عوامل الخطر أيضًا. ما زالت العدوى ببعض الكائنات الحيَّة تُسهم في حدوث دَاء الشِّريَان التاجي أمرًا غيرَ مؤكد.

الوقاية من داء الشريان التاجي يمكن أن يُساعدَ تعديل عوامل خطر تصلُّب الشرايين على الوقاية من الإصابة بدَاء الشِّريَان التاجي.ولكن، يكون بعض هذه العَوامِل مترابطًا، بحيث يؤدي تعديل أحدها إلى تعديل عاملٍ آخر. التدخين يُعدُّ الإقلاعُ عن التدخين شديدَ الأهميَّة؛حيث يقلِّل الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين من خطر الإصابة بدَاء الشِّريَان التاجي بنسبة النصف مقارنة مع أولئك الذين يستمرُّون في التدخين.لا يُعدُّ طول فترة تدخين الشخص قبل إقلاعه عن التدخين مُهمًّا.كما يُخفِّض الإقلاعُ عن التدخين من خطر الوفاة بعد إجراء جراحة مجازة الشريان التاجي أو بعد نوبة قلبية.ومن الضروري تَجنب التدخين السلبي أيضًا. النظامُ الغذائي يُعدُّ إجراء عددٍ من التَّغييرات مفيدًا: الحدُّ من تناول الدُّهون المشبعة

تجنُب تناول الدهون المتحولة

تناول المزيد من الفواكه والخضروات

تَناول المزيد من الألياف

تخفيف تناول الكحول (إن وجد)

تناول كربوهيدرات بسيطة بكميات أقل (مثل السكر والخبز الأبيض والدقيق الأبيض) تحديد كميَّة الدُّهون المُتناوَلة بحيث لا تزيد على 25-35% من السُّعرات الحراريَّة المُتناوَلة يوميًّا والمُوصى بتناولها لتعزيز الصحَّة الجيِّدة؛إلَّا أنَّ بعضَ الخبراء يعتقدون بأنَّه يجب أن تكون كميَّة الدهون مُقتصرة على 10 ٪ من السعرات الحرارية اليومية لخفض مخاطر الإصابة بدَاء الشِّريَان التاجي.كما يساعد اتِّباع نظام غذائي فقير بالدهون على خفض المستويات المرتفعة الإجماليَّة للكولستيرول، ومستوى كوليسترول البروتين الشَّحمي منخفض الكثافة LDL (السيِّئ) والذي يُعدُّ عاملَ خطرٍ آخر لدَاء الشِّريَان التاجي.ولا يقلُّ نوعُ الدهون المُتناوَلة أهميَّةً عن كمية الدهون.وبذلك فإنّه يُوصى بتناول السمك الدهني مثل سمك السلمون -الغني بدهون أوميغا 3 (الدهون الجيدة)- بانتظام؛ ويُوصى بالامتناع الكامل عن تناول الدُّهون المتحولة الأشدّ ضررًا.يجري استبعادُ الدُّهون المتحولة من مُكَوِّنات الكثير من المنتجات الغذائية المعلبة ومحلَّات الوجبات السريعة والمطاعم. يمكن لتناول ما لا يقلُّ عن خمس حصصٍ من الفواكه والخضروات يوميًّا أن يَحُدَّ من خطر الإصابة بدَاء الشِّريَان التاجي.تَحتوي هذه الأطعمة على الكثير من المواد الكيميائية النباتية.ما زالت مسؤوليَّة المواد الكيميائيَّة النباتيَّة عن خفض المخاطر غير واضحة وذلك لأنَّ الأشخاص الذين يتِّبعون مثل هذه الأنظمة الغذائيَّة يميلون كذلك إلى تناول كميَّاتٍ أقل من الدُّهون وكميَّاتٍ أكبر من الألياف والأطعمة المحتوية على الفيتامينات C وD وE.يبدو أنَّ الأشخاصَ الذين يتناولون الأطعمة الغنية بمجموعة من المواد الكيميائية النباتية التي تُسمَّى الفلافونويدات flavonoids (الموجودة في العنب الأحمر والأرجواني والنبيذ الأحمر وأنواع الشاي الأسود) يكون لديهم خطر أقل للإصابة بدَاء الشِّريَان التاجي.ومع ذلك، لا توجد علاقة سبب ونتيجة واضحة.قد يكون لبعض العَوامِل الأخرى في حياتهم دورٌ في حدوث انخفاضٍ واضحٍ للخطر. كما يُوصى باتِّباع نظامٍ غذائيٍّ غنيٍّ بالألياف.يوجد نوعان من الألياف.توجد الأليافُ القابلة للذوبان (التي تذوب في سائل) في نخالة الشوفان ودقيق الشوفان والفاصولياء والبازلاء ونخالة الأرز والشعير والفواكه الحمضية والفراولة ولبِّ التفاح؛حيث تساعد على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدَّم.وقد تعمل على خفض أو تثبيت مستويات السُّكَّر المرتفعة في الدَّم وزيادة مستويات الأنسولين المنخفضة.وبذلك، قد تساعد الأليافُ القابلة للذوبان الأشخاص المصابين بداء السكَّري على الحدِّ من خطر الإصابة بدَاء الشِّريَان التاجي.توجد الأليافُ غير القابلة للذوبان (التي لا تذوب في السوائل) في معظم الحبوب ومنتجات الحبوب وفي الفواكه والخضروات، مثل قشر التفاح والملفوف والبنجر والجزر وكرنب بروكسل واللفت والقرنبيط.كما أنَّها تساعد على أداء الوظيفة الهضميَّة؛إلَّا أنَّ تناولَ الكثير من الألياف قد يتداخل مع امتصاص بعض الفيتامينات والمعادن. ينبغي أن يحتوي النظامُ الغذائي على المتطلبات اليومية الموصى بها من الفيتامينات والمعادن.ولا تُعَدّ مكمّلاتُ الفيتامينات بديلًا مقبولًا للنظام الغذائي الصِّحي.يُعدُّ دور المكملات الغذائية في الحدِّ من مخاطر دَاء الشِّريَان التاجي مثيرًا للجدل إلى حدٍّ ما.ويبدو أنَّ استعمالَ مكملات فيتامين E أو فيتامين C لا يمنع الإصابة بداء الشريان التاجي.قد يؤدي استعمالُ حمض الفوليك أو الفيتامينات B6 و B12 إلى خفض مستويات الهموسيستين، إلَّا أنَّ الدراسات لم تُظهِر أنَّ استعمال هذه المكملات يحُدُّ من خطر الإصابة بدَاء الشِّريَان التاجي. يمكن ان يُساعدَ خفضُ كمية الكربوهيدرات السكّرية البسيطة (مثل الدقيق الأبيض المكرر والأرز الأبيض والأطعمة المصنعة) وزيادة كمية الحبوب الكاملة على خفض خطر الإصابة بدَاء الشِّريَان التاجي، لأنَّها تَحُدُّ من خطر السمنة وربَّما داء السكّري، وهما من عوامل خطر دَاء الشِّريَان التاجي. وبشكلٍ عام، يجب أن يحافظ الأشخاص على وزن صحي وتناول مجموعة متنوِّعة من الأطعمة.وقد اقتُرحت الكثير من الأنظمة الغذائية النَّوعيَّة للحدِّ من مخاطر الإصابة بمرض القلب أو السكتة الدماغية.يبدو أنّ اتِّباع النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط يَحُدُّ من خطر الإصابة بداء الشريان التاجي، وكذلك من خطر حدوث نوباتٍ قلبيَّة أخرى عند الأشخاص المُصابين بأمراضٍ قلبيَّة.بحسب جمعية القلب الأمريكية يتكون النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط من كميات وافرة من الفواكه، والخضراوات، والمكسرات، والبذور، والخبز وغيره من الحبوب، والبطاطس، والفاصولياء، وزيت الزيتون .في حين يجري تناول منتجات الألبان، والبيض، والأسماك، والدواجن بكميات منخفضة إلى متوسطة.تكون الأسماك والدواجن أكثر شيوعًا من اللحوم الحمراء في هذا النظام الغذائي.كما يركز هذا النظام الغذائي أيضًا على الأغذية النباتية محدودة المعالجة مع اعتماد الفاكهة كحلوى شائعة بدلًا من أصناف الحلويات.يمكن تناول النبيذ بكمياتٍ منخفضة إلى متوسِّطة، وذلك مع الوجبات عادةً. أنواعُ الدُّهون عدمُ النشاط أو الكسل البدني يكون الأشخاصُ النشيطون بدنيًّا أقلَّ عُرضة للإصابة بدَاء الشِّريَان التاجي وارتفاع ضغط الدَّم.تُساعد ممارسةُ الرياضة التي تُعزِّز القدرة على التحمل (التمارين الهوائية مثل المشي السريع وركوب الدراجات والهرولة) أو تقوية العضلات (تدريب المقاومة مع الأوزان الحرة أو آلات الوزن) على منع الإصابة بدَاء الشِّريَان التاجي.قد يكون المشي مدةَ 30 دقيقة يوميًّا مفيدًا.يجب على الأشخاص الذين لديهم زيادة بالوزن، أو الذين لم يمارسوا الرياضة منذ وقت طويل، استشارة الطبيب قبل بدء برنامج التمارين الرياضيَّة. البدانة يمكن لتعديل النظام الغذائي والمشاركة في النشاط البدني أن يساعدا على السيطرة على السِّمنة.كما قد يُفيد خفضُ استهلاك الكحول لاحتوائه على الكثير من السعرات الحراريَّة.يمكن لخسارة الوزن حتى لو تراوحت بين 4.5-9 كغ أن تَحُدَّ من خطر الإصابة بداء الشريان التاجي. ارتِفاعُ مستويات الكوليسترول يمكن خفضُ مستويات الكوليسترول الكلي ومستوى كوليستيرول البروتين الشَّحمي منخفض الكثافة LDL (السيئ) من خلال ممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين، وكذلك عن طريق خفض كمية الدهون في النظام الغذائي.ويمكن استخدامُ الأدوية التي تخفض مستويات الكوليسترول الكلي ومستوى كوليستيرول البروتين الشَّحمي منخفض الكثافة في الدَّم (أدوِيَة خفض الدهون).تكون فوائدُ خفض مستويات الكوليسترول أكبر عند الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر أخرى، مثل التدخين وارتفاع ضغط الدَّم والسِّمنة وقلَّة النشاط البدني. كما تساعد زيادة مستوى الكوليسترول (الجيد) ومستوى كوليستيرول البروتين الشَّحمي عالي الكثافة HDL على الحدِّ من خطر داء الشِّريَان التاجي.قد تساعد تغييراتُ نمط الحياة التي تُخفض مستويات الكولستيرول الكلي ومستوى كوليستيرول البروتين الشَّحمي منخفض الكثافة على زيادة مستوى كوليسترول البروتين الشَّحمي مرتفع الكثافة الجيد.كما يمكن لبعض الأدوية أن تزيد من مستويات الكوليسترول مرتفع الكثافة (HDL)، ولكن من غير الواضح ما إذا كان استخدام الأدوية لزيادة مستويات الكوليسترول مرتفع الكثافة مفيدًا أم لا.أمَّا بالنسبة للأشخاص الذين يُعانون من زيادة الوزن فقد يستفيدون من إنقاص أوزانهم. ارتفاعُ ضغط الدَّم يؤدي خفضُ ضغط الدَّم المرتفع إلى الحَدِّ من خطر دَاء الشِّريَان التاجي.تبدأ معالجة ارتفاع ضغط الدَّم بإحداث تغييراتٍ في أسلوب الحياة: مثل اتِّباع نظام غذائي صحي قليل الملح، وعندَ الضرورة إنقاص الوَزن وزيادة النشاط البدني.كما قد يكون العلاج الدَّوائي ضروريًّا. داءُ السُّكَّرِيّ Diabetes mellitus يؤدي التحكُّمُ الجيّد في داء السكّري إلى التقليل من خطر بعض مُضَاعَفاته، ولكنَّ تأثيرات هذا التَّحكُّم في حدوث الإصابة بدَاء الشِّريَان التاجي تكون أقلَّ وضوحًا.كما أنَّ التَّحكُّم الجيِّد في داء السُّكَّري قد يُخفِّض مخاطر مُضَاعَفات دَاء الشِّريَان التاجي. أسبرين Aspirin لا يُنصح حاليًا باستخدام الأسبرين للأشخاص الذين لم يسبق لهم الإصابة بداء الشريان التاجي، رغم أنه كان يُنصح به في الماضي.