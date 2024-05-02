التهابُ التأمور المزمن

لا يُعرف سببُ التهاب التأمور المُزمن المصحوب بالانصِباب أيضًا عادةً،ولكنه قد ينجُم عن السرطان أو مرض السلّ أو قُصور الغدَّة الدرقيَّة hypothyroidism، وهو يحدُث عند أشخاص داء الكلى المزمن أحياناً.

وعادةً لا يُعرف سبب التهاب التأمور المضيق المزمن أيضًا،وتنطوي الأسباب الأكثر شُيوعاً على العدوى الفيروسيَّة والمُعالجة الشعاعيَّة لسرطان الثَّدي أو اللمفومة في الصدر، وجراحة القلب.كما قد ينجُم التهابُ التأمور المضيِّق المزمن عن أيَّة حالة تُسبِّبُ التهاب التأمور الحادّ أيضًا، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة الحمامية الجهازية (الذئبة)، أو إصابة سابقة أو عدوى بكتيريَّة.

يكون السل مسؤولًا عن 2% من الحالات.وبالنسبة إلى القارة الأفريقية والهند، يُعد السل السببَ الأكثر شُيُوعًا لجميع أشكال التهاب التأمور.