التِهاب الشَّغاف العدوائيّ

يبدأ التهابُ الشغاف البكتيري الحاد فجأةً بحمَّى شديدة (102 إلى 104 درجة فهرنهايت او 38.9 إلى 40 درجة مئويَّة) عادةً، وبتسرُّع في نبض القلب (أكثر من 100 ضربة في الدَّقيقة)، وتعب وضرر سريع وواسع في صِمَام القلب يُسبب أعراض فشل القلب.

قَد يُسبِّبُ التهاب الشغاف البكتيريّ تحت الحاد مثل هذه الأعراض كالتعب والحمى الخفيفة (99 إلى 101 درجة فهرنهايت أو 37.2 إلى 38.3 درجة مئويَّة)، وتسرُّع متوسِّط في نبض القلب ونقص في الوزن وتعرُّق وانخفاض تعداد كريات الدَّم الحمراء (فقر الدَّم).ويُمكن أن تكون هذه الأَعرَاض مُخاتلةً، وقد تظهر لأشهُر قبل أن يُؤدِّي التهاب الشغاف إلى انسِداد شريانٍ أو إلى الضرر في صمامات القلب، وبذلك يُصبِحُ التشخيص واضحًا بالنسبة إلى الطبيب.

في كل من التهاب الشغاف الجرثومي الحاد ودون الحاد ، قد تُصبِحُ الشرايين مسدودةً إذا انفصلت تجمُّعات البكتيريا وجلطات الدَّم على الصمامات (تُسمَّى التنبُّتات vegetations)، وأصبحت صِمَّات emboli، وانتقلت عبر مجرى الدَّم إلى أجزاء أخرى من الجسم، ثُمَّ استقرَّت في شريانٍ ما وأدَّت إلى انسِداده.يُمكن أن يُؤدِّي الانسِداد إلى نتائج خطيرة أحيانًا،حيث يُمكن أن يُسبِّب انسداد شريان إلى الدِّماغ السَّكتة، ويُمكن أن يُسبِّب انسِداد شريانٍ إلى القلب نوبة قلبية.كما يمكن أن تُسبِّب الصمَّات عدوى في المنطقة التي تستقرّ فيها أو تسدّ الأوعية الدموية الصغيرة وتُؤدِّي إلى ضررٍ في الأعضاء أيضًا.وتنطوي الأعضاء التي تتعرَّض إلى الضرر عادةً على الرئتينِ والكُلى والطّحال والدِّماغ.وغالبًا ما تنتقل الصمَّاتُ إلى الجلد ومُؤخرة العين (الشبكيَّة retina) أيضًا،وقد تَحدُثَ مجموعات من القيح (خرَّاجات) في قاعدة صمامات القلب المصابة أو في أي مكان تستقرّ فيه الصمَّات.

وقد تصبح صِمَامات القلب مثقوبةً وتبدأ بالتسريب (تُسبِّبُ القَلَس أو القُصور regurgitation) خلال بضعة أيَّام.وتحدث صدمة عند بعض الأشخاص، وتتوقَّف الكلى وأعضاء أخرى عن العمل (حالة تُسمَّى الصدمة الإنتانيَّة septic shock).يُمكن أن تُضعِف العدوى في الشرايين جدرانَ الشريان، وتُؤدِّي إلى انتباجها أو تمزُّقها،كما يُمكن أن يُشكِّل التمزُّق تهديدًا لحياة المريضِ، خُصوصاً إذا حدثَ في الدِّماغ أو قريبًا من القلبِ.

قد تنطوي الأَعرَاضُ الأخرى لالتهاب الشَّغَاف البكتيري الحاد وتحت الحاد على:

قَشعريرة

ألم المفاصل

شُحوب pallor

عُقيدات مؤلمة تحت الجلد

تَخليط ذهنيّ

قد تظهر بُقع حمراء صغيرة تشبه النمش على الجلد وفي بياض العينين،وقد تظهر خطوط صغيرة بلون أحمر (تُسمَّى النُّزوف الشظويَّة splinter hemorrhages) تحت أظافر أصابع اليد،وتنجُم هذه البُقع والخُطوط عن صمات صغيرة جدًا انفصلت عن صمامات القلب.قد تُؤدِّي الصمَّات الأكبر إلى ألمٍ في المعِدة أو دمٍ في البول أو ألم أو خَدرٍ في ذِراع أو ساقٍ بالإضافة إلى نوبة قلبيَّة أو سكتة.وقد تحدُثَ نفخات قلبيَّة heart murmurs، أو قد تتغيَّر نفخة قلبية موجودة سابقًا،وَقد يتضخَّم الطحال.

علامات التهاب الشغاف العدوائي التهاب الشغاف العدوائي (أعراض جلدية) يمكن ملاحظة بقع مُحمرّة على راحة الكف وأصابع اليد عند الأشخاص المُصابين بالتهاب الشغاف العدوائي. © Springer Science+Business Media التهاب الشغاف العدوائي (أعراض عينية) يمُكن ملاحظة بُقع مُحمرّة في بياض العين عند الأشخاص المصابين بالتهاب الشغاف العدوائي. © Springer Science+Business Media التهاب الشغاف العدوائي (نزوف شظوية) يمكن مشاهدة خطوط حمراء تحت أظافر أصابع اليد عند الأشخاص المصابين بالتهابا الشغاف العدوائي. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها CDC/Dr. Thomas F.Sellers via the Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library. التهاب الشغاف العدوائي (أعراض جلدية) يمكن ملاحظة بقع مُحمرّة على راحة الكف وأصابع اليد عند الأشخاص المُصابين بالتهاب الشغاف العدوائي. © Springer Science+Business Media التهاب الشغاف العدوائي (أعراض عينية) يمُكن ملاحظة بُقع مُحمرّة في بياض العين عند الأشخاص المصابين بالتهاب الشغاف العدوائي. © Springer Science+Business Media التهاب الشغاف العدوائي (نزوف شظوية) يمكن مشاهدة خطوط حمراء تحت أظافر أصابع اليد عند الأشخاص المصابين بالتهابا الشغاف العدوائي. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها CDC/Dr. Thomas F.Sellers via the Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library.

قَد يكونَ التِهاب الشغاف في صمام قلبي اصطناعي عَدوى حادَّة أو تحت حادَّة،وبالمقارنة مع العدوى في صمام طبيعي، تكُون العدوى في صمامٍ مُستَبدَل أكثر ميلاً لأن تنتشرَ إلى عضلة القلب عندَ قاعِدة الصِمَام، ويُمكن أن تُضعِف مِن اتِّصال الصِمَام بالقلب؛كما أنَّه من المُحتَمل أن يتأثَّر جِهاز التوصيل الكهربائيّ للقلب، ويُسببُ تباطُؤَ نبض القلب، ممَّا قد يُؤدِّي إلى فقدان مُفاجئ للوعي أو حتى الوفاة.