العقد اللمفية هي أعضاء صغيرة تأخذ شكل حبة البازلاء تقوم بتصفية السائل اللمفي.تتوضع العقد اللمفية في جميع أنحاء الجسم، إلا أنها تكون موجودة بشكل رئيسي تحت الجلد في الرقبة، وتحت الذراعين، وفي أعلى الفخذ.تُعد العقد اللمفية جزءًا من الجهاز اللمفي، والذي يُعد إحدى الآليات الدفاعية في الجسم ضد انتشار العدوى والسرطان.(انظُر أيضًا لمحة عامة عن الجهاز اللمفي.)

واللمف هو سائل يتكون من الماء، وكريات الدم البيضاء، والبروتينات، والدهون التي ارتشحت من الدم باتجاه المسافات بين الخلايا.يجري امتصاص بعض هذه السوائل عن طريق الدم، إلا أن الجزء المتبقي يدخل إلى الأوعية اللمفية.بعد ذلك، يمر السائل اللمفي من خلال العقد اللمفية، وهي نقاط تجميع يجري فيها تصفية الخلايا المتموتة والمتضررة، والكائنات المُعدية، والخلايا السرطانية من السائل اللمفي، ومن ثم تدميرها.إذا تواجدت كميات كبيرة من الكائنات المُعدية أو الخلايا السرطانية في العقدة اللمفية، فإنها تتورم.يمكن في بعض الأحيان أن تُسبب الكائنات المُعدية عدوى في العقدة اللمفية نفسها.

يُشير مصطلح تضخم العقدة اللمفية إلى تورم العقد اللمفية.

يُشير مصطلح التهاب العقد اللمفية إلى تورم العقدة اللمفية، أو الشعور بألم فيها، أو وجود علامة على الالتهاب فيها (مثل الاحمرار أو الألم بالجس)، بسبب عدوى بكتيرية أو يروسية عادةً.

قد يكون من الممكن جس بعض العقد اللمفية الصغيرة عند الأشخاص الأصحاء.أما العقد اللمفية الأكبر حجمًا التي يمكن جسها بسهولة فقد تكون علامة على الإصابة بمرض.قد يستخدم بعض الأشخاص مصطلح "غدة متورمة" للإشارة إلى عقدة لمفية متورمة، وخاصةً إذا كانت العقدة متوضعة في الرقبة.ولكن في الحقيقة، فإن العقد اللمفية ليست غددًا.

قد تتورم العقد اللمفية في منطقة واحدة من الجسم، أو قد تتورم عقدتين أو أكثر في عدة مناطق من الجسم.قد تتواجد أعراض أخرى، مثل ألم الحلق، أو سيلان الأنف، أو الحمى، وذلك بحسب الحالة وأسبابها.قد يجري اكتشاف تورم العقد اللمفية بالمصادفة عندما يخضع الشخص للفحص لأسباب أخرى مختلفة.

أسباب العقد اللمفية المتورمة بما أن العقد اللمفية تمارس دورًا في الاستجابة المناعية للجسم، فإن عددًا كبيرًا من أنواع العدوى، أو الاضطرابات الالتهابية، أو السرطانات تكون أسبابًا محتملة لتورم العقد اللمفية.سوف نناقش هنا الأسباب الشائعة فقط لتورم العقد اللمفية. الأسباب الأكثر شيوعًا لتورم العقد اللمفية هي: عدوى في المجاري التنفسية العليا

عدوى في النسج المجاورة للعقد اللمفية قد لا يتمكن الطبيب أحيانًا من تحديد سبب التورم (تُسمى الحالة تضخم العقد اللمفية مجهول السبب)، إلا أن التورم قد يتلاشى من تلقاء نفسه دون أن يُسبب للشخص أي ضرر. أما الأسباب الأكثر خطورة لتورم العقد اللمفية فهي: السرطان

عدوى فيروس العوز المناعي البشري HIV

السل ولكن، لا يعاني معظم الأشخاص الذين لديهم عقد لمفية متورمة من هذه الاضطرابات.على سبيل المثال، تشير الإحصائيات إلى أن أقل من 1% من الأشخاص الذين لديهم عقد لمفية متورمة يعانون من السرطان.

تقييم العقد اللمفية المتورمة لا يحتاج كل شخص يعاني من تورم العقد اللمفية إلى تقييم عاجل من قبل الطبيب.يمكن للمعلومات التالية أن تساعد الأشخاص على تحديد مدى الحاجة لزيارة الطبيب واستشارته، وتوقع ما الذي سيحصل في أثناء عملية الفحص والتقييم. العلامات التحذيرية يمكن لبعض الأعراض والسمات أن تكون مصدر قلق خاص إذا ترافقت مع تورم العقد اللمفية.يشمل ذلك كلاً مما يلي: العقدة التي يكون قطرها حوالى 2 سم (إنش تقريبًا) أو أكثر

خروج مفرزات قيحية من العقدة

الإحساس بصلابة العقدة عند جسها

وجود عوامل خطر للإصابة بعدوى فيروس العوز المناعي البشري HIV (مثل التعرض لوخز بواسطة إبرة استخدمها شخص آخر أو الانخراط في علاقات جنسية متعددة) أو السل (مثل السكن أو العمل ضمن بيئة يوجد فيها شخص مُصاب بالسل، أو التواجد في منطقة تنتشر فيها الإصابة بالسل)

الحمى أو نَقص الوَزن غير المُفسر متى ينبغي زيَارة الطبيب إذا كانت العقدة اللمفية مؤلمة بشدة، أو كانت تخرج منها مفرزات قيحية أو غيرها، فينبغي على الشخص زيارة الطبيب بأسرع وقت.خلافاً لذلك، يمكن للشخص الاتصال بالطبيب.سوف يقرر الطبيب ما إذا كان من الضروري رؤية المريض بناءً على وجود علامات تحذيرية أو أعراض محددة.بالنسبة للأشخاص الذين لا توجد لديهم أي من العلامات التحذيرية ويشعرون بصحة جيدة عمومًا، فإن تأجيل زيارة الطبيب لحوالي أسبوع ليس ضارًا عمومًا. ما الذي سيقومُ به الطبيب سوف يوجه الطبيب في البداية بضعة أسئلة للشخص للاستفسار عن أعراضه وتاريخه الطبي.ثم يقوم الطبيب بإجراء الفحص السريري.من شأن ما يجده الطبيب في أثناء الفحص السَّريري وتحري التاريخ الطبي أن يُشير غالبًا إلى سبب تورم العقد اللمفية، وتحديد الاختبارات التي قد يحتاج المريض لإجرائها (انظر أيضًا بعض أسباب العقد اللمفية المتورمة وسماتها). تورم العقد اللمفية الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY سوف يوجه الطبيب الأسئلة التالية: أين هو مكان توضع العقد اللمفية المتورمة؟

كم من الوقت مضى على تورم العقد اللمفية؟

هل يعاني الشخص من أية آلام؟

هل تعرض الشخص مؤخرًا لإصابة معينة (وخاصة خدش من قطة أو عضة جرذ)؟

هل أصيب الشخص بعدوى أو اشتكى من أعراض عدوى (مثل سيلان الأنف، أو السعال، أو الحمى، أو التهاب الحلق، أو فقدان الوزن غير المفسر، أو ألم في الأسنان أو اللثة) ثم يقوم الطبيب بإجراء الفحص السريري.يتحرى الطبيب الحمى، ويفحص مناطق توضع العقد اللمفية.يتحرى الطبيب أيضًا أية علامات على العدوى أو أية كتل غير طبيعية في الجسم.إذا كان المريض يشكو من تورم العقد اللمفية في عموم الجسم، فغالبًا ما يعني ذلك وجود مرض يؤثر في كامل الجسم.ولكن، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من تورم العقد اللمفية في جهة واحدة من الجسم فقد يكونون مصابين باضطراب يؤثر في تلك المنطقة فقط (مثل عدوى) أو مرض منتشر بشكل أكبر. في بعض الأحيان، يمكن لنتائج تحري التاريخ الطبي للشخص والفحص السريري أن تكشف عن السبب، على سبيل المثال عندما يكون الشخص مصابًا بعدوى في المجاري التنفسية العليا، أو عدوى في الأسنان .في الحالات الأخرى، قد لا تُشير نتائج الفحص السريري إلى سبب واحد.يزداد احتمال الإصابة بمرض خطير إذا كانت لدى الشخص علامات تحذيرية، ولكن عدم وجود تلك العلامات لا ينفي احتمال الإصابة بمرض خطير، كما لو كان الشخص يشتكي من تورم العقد اللمفية بدون أية أعراض أخرى مرافقة. قد تُشير العقدة اللمفية القاسية، والمتضخمة بشكل كبير جدًا، أو التي لا تتحرك عند الضغط عليها إلى الإصابة بالسرطان.أما إذا كانت المنطقة فوق العقدة المتضخمة مؤلمة بالجس، ومُحمرّة، ودافئة، فقد يشير ذلك إلى الإصابة بعدوى في العقدة. الجدول بعض أسباب تورم العقد اللمفية وسماتها الاختبارات إذا اشتبه الطبيب بوجود اضطراب معين (على سبيل المثال، داء كثرة الوحيدات mononucleosis عند شخص شاب مُصاب بحمى، والتهاب حلق، وتضخم الطحال)، فينبغي توجيه الفحوص الأولية باتجاه تلك الحالة (انظر أيضًأ بعض أسباب العقد اللمفية المتورمة وسماتها). إذا لم يُظهر الفحص السريري السبب المُحتمل، فينبغي إجراء المزيد من الفحوص بناءً على مواضع العقد المُصابة وغيرها من الموجودات السريرية. ينبغي إجراء تعداد الدم الكامل وصور شعاعية للصدر بالنسبة للمرضى الذين توجد لديهم علامات تحذيرية والأشخاص الذين يعانون من تورم منتشر للعقد اللمفية.كما قد يُجري الطبيب اختبارًا للتحري عن السل، وعدوى HIV، وداء كثرة الوحيدات.قد يكون من الضروري أحيانًا إجراء اختبارات دموية لتحري داء المقوسات toxoplasmosis والزهري syphilis.بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ألم مفصلي أو تيبس أو اندفاعات جلدية، تُجرى الاختبارات الدموية لتحري الذئبة الحمامية الجهازية systemic lupus erythematosus (lupus). إذا اشتبه الطبيب بالسرطان أو الورم اللمفي، فينبغي أخذ خزعة من العقدة اللمفية.قد يكون من الضروري أيضًا أخذ خزعة عندما لا يتعافى تورم العقدة اللمفية من تلقاء نفسه في غضون 3-4 أسابيع.

علاج العقد اللمفية المتورمة يُوجه العلاج نحو سبب الحالة.على سبيل المثال، في حال الاشتباه بعدوى بكتيرية في العقدة اللمفية، يُوصف شوط علاجي تجريبي بالمضادات الحيوية وتُراقب الحالة لمعرفة ما إذا كان التورم سيزول أم لا.