خُثارُ الوريد العميق Deep Vein Thrombosis (DVT)

يُطلق على الأدوية المُضادَّة للتخثُّر أحيانًا اسم مُميِّعات الدموهي تُقلِّلُ من قدرة الدَّم على التجلُّط (التخثر)، لذلك يمكنها منع تشكُّل جلطات جديدة، ويمكن أن تمنع زيادة حجم الجلطات الموجودة.ولكنها لا تفكِّك أو تحل الجلطات التي تكونت من قبل.تُستعمل مضادات التخثر عند جميع الأشخاص المصابين بخثار الوريد العميق.

عادةً ما يستخدم الأطباء الهيبارين القابل للحقن (غير المُجزَّأ أو ذو الوزن الجزيئي المنخفض) أو فوندابارينوكس، والذي يُعطى أيضًا عن طريق الحقن تحت الجلد، يتبعه علاج طويل الأمد بدواء مضاد للتخثر يمكن أخذه عن طريق الفم.يعمل الدواء القابل للحقن على الفور، ولكن إذا كان الأشخاص سيستخدمون الوارفارين، فسوف يستغرق الأمر عدة أيام حتى يكون فعالًا تمامًا، ويجب على الشخص البدء باستعماله مع الاستمرار في الحصول على مضاد التخثر القابل للحقن.وبمجرَّد بَدء فعاليَّة الوارفارين في الظهور، يتوقّف الأشخاص عن استعمال الدواء القابل للحقن.تُعد مضادَّات التخثر التي تؤخذ عن طريق الفم مباشرة بديلًا عن الوارفارين.يُعد كل من ريفاروكسابان، وأبيكسابان، وإدوكسابان، ودابيغاتران من مضادات التخثر الفموية المباشرةولهذه الأدوية تأثيرٌ مضاد للتخثر أسرع من الوارفارين وفعاليَّتها مماثلة لفعاليَّة الوارفارين في معالجة جلطات الدَّم.ولكن، من الضروري العلاج بالأدوية القابلة للحقن لعدة أيام قبل البدء باستعمال مضادات التخثر الفموية المباشرة (DOACs).

بالنسبة للأشخاص الذين يُعتقد أن جلطاتهم مرتبطة بالسرطان، فإن العديد من الأطباء يفضلون استخدام الأدوية القابلة للحقن أو مضاد تخثر يؤخذ مباشرة عن طريق الفم بدلا من الوارفارين.ولكن، يُعد الوارفارين بديلًا معقولًا لمثل هذه الحالات.

تختلف فترةُ استعمال الأشخاص لمضادات التخثر (بالوارفارين أو بالدواء القابل للحقن) باختلاف مستوى الخطر.يستمرُّ المرضى المصابون بالخُثار الوريدي العميق النَّاجم عن سببٍ مؤقت ومحدَّد (مثل الجراحة أو دواء توقَّفوا عن استعماله) في استعمال مضادات التخثر لفترة تتراوح بين 3-6 أشهر عادةً.وعند تعذًّر الغثور على سببٍ مُعيَّن، فعادةً ما يستعمل الأشخاص مضادات التخثر لمدَّة ستة أشهر على الأقل.ينبغي الاستمرارُ في استعمال مضادات التخثر لمدّةٍ غير محددة إذا كان السبب غيرَ مؤقت (مثل أحد اضطرابات تَجلُّط الدَّم)، أو إذا كان الأشخاص قد تعرَّضوا لعارضتين أو أكثر من الخثار الوريدي العميق.

يزيد استخدامُ مضادات التخثر من خطر حدوث نزفٍ داخلي وخارجي.ولتقليل الخطر، يجب على الأشخاص الذين يستعملون الوارفارين إجراء فحوص دمٍ دورية لمعرفة محتوى الدَّم من مضاد التَّخثُّر؛ثم يستخدم الأطباءُ نتيجة اختبار الدَّم لضبط جُرعة الوارفارين.تُجرى اختبارات الدَّم مرة أو مرتين في الأسبوع عادةً لمدة شهر أو شهرين، ثم كل 4 إلى 6 أسابيع بعد ذلك.

تُغيِّر الكثير من الأدوية والأطعمة المختلفة طريقة تفكيك الجسم للوارفارين (انظر أيضًا التفاعلات الدوائية).حيث تزيد بعض الأدوية والأغذية تفكُّكه، ممَّا يُنقص فعاليَّة جرعة الوارفارين ويزيد من خطر حدوث جلطة دمويَّة أخرى؛بينما تعمل أدوية وأغذية أخرى على إبطاء تفكُّك الوارفارين، ممَّا يزيد من فعاليَّة الجرعة، ولكنها تزيد أيضًا من احتمال حدوث نزف.كما يكون بعضُ الأشخاص أكثر حساسية للوارفارين أيضًا، وقد يحتاجون إلى اختبارات حساسية الوارفارين لمساعدة الأطباء على تعديل مستوياتهم.

يمكن التنبؤ بتأثير مضادات التخثر الفموية المباشرة على دم الأشخاص أكثر من تأثير الوارفارين.ولذلك، وعلى العكس من الأشخاص الذين يتناولون الوارفارين، لا يحتاج الأشخاص الذين يستعملون مضادات التخثر الفموية المباشرة إلى إجراء اختبارات دم متكررة لضبط الجرعة.بالإضافة إلى ذلك، تميل مضادات التخثر الفموية المباشرة إلى أن تُسبب عددًا أقل من نوبات النزف الخطيرة مقارنةً مع الوارفارين.ولكن، قد يكون من الصعب إيقاف النَّزف الناجم عن استعمال مضادات التخثر الفموية المباشرة لأنَّ ترياق هذه الأدوية لا يتوفَّر على نطاق واسع كما هي الحابل بالنسبة لترياق الوارفارين.

يُعدُّ النَّزف المُفرِط، الذي قد يكون مُهدِّدًا للحياة، أكثرَ المُضَاعَفات شيوعًا لمضادات التخثر.تنطوي عواملُ خطر النَزف الشَدِيد على أن يكون الشخص بعمر 65 عامًا أو أكثر أو ينطبق عليه ما يلي

يمكن أن يُوصي الأطبَّاءُ باستعمال فيتامين K بالتزامن مع استعمال الوارفارين أو القيام بنقلٍ للبلازما (المحتوية على عوامل التَّخثُّر) أو استعمال مُعقَّد البروثرومبين المُركَّز لعكس تأثيرات الوارفارين وإيقاف النزف.بالنسبة للأشخاص الذين يستعملون الهيبارين، يمكن أن ينصحَ الأطبَّاء باستعمال البروتامين لعكس التأثيرات جزئيًّا.

بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون بعضًا من مضادات التخثر الفموية المباشرة، يمكن للأطباء إعطاء دواء أناديكسانت ألفا أو مُركز مُعقَّد البروثرومبين لعكس تأثيرات مضادات التخثر الفموية المباشرة وإيقاف النَّزف.