يتضمن اعتلال عضلة القلب المٌُقيّد مجموعة من الاضطرابات القلبية التي تُصبح فيها جدران البطينين قاسية، دون أن تتضخم بالضرورة، وتقاوم امتلاءها بالدم بشكل طبيعي بين الضربات القلبية.

يمكن لاعتلال عضلة القلب المُقيد أن يحدث عندما ترتشح عضلة القلب تدريجيًا بنسيج تندبي أو يُستبدل نسيجها الطبيعي بذلك النسيج، أو عندما تتراكم مواد غير طبيعية في عضلة القلب.

من الأعراض الشائعة لاعتلال عضلة القلب المقيد ضيق التنفس، وتراكم السوائل في النسج، والإيقاعات القلبية الشاذة، والإحساس بضربات القلب (الخفقان).

يستند التشخيص إلى نتائج الفحص الجسدي، وتخطيط الصدى، وتخطيط القلب الكهربائي (ECG)، والتصوير بالنوكليدات المشعة، والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، والخزعة القلبية، والقثطرة القلبية.

كثيرًا ما يكون العلاج غير مجدٍ، على الرغم من أن الأطباء يتمكنون أحيانًا من علاج سبب الحالة.

يشير مصطلح اعتلال عضلة القلب cardiomyopathy إلى وجود اعتلال متفاقم في بنية ووظيفة الجدران العضلية في الحجرات القلبية.هناك ثلاثة أنواع رئيسية من اعتلال عضلة القلب.بالإضافة إلى اعتلال عضلة القلب المُقيد، هناك اعتلال عضلة القلب التوسعي واعتلال عضلة القلب الضخامي (انظر أيضًا لمحة عامة عن اعتلال عضلة القلب)).

يُستخدم مصطلح اعتلال عضلة القلب cardiomyopathy عندما يؤثر اضطراب ما في عضلة القلب بشكل مباشر.يمكن لاضطرابات القلب الأخرى، مثل داء الشرايين التاجية، واضطرابات الصمامات القلبية، أن تؤدي في النهاية إلى تضخم البطينين وفشل القلب.

يُعد اعتلال عضلة القلب المُقيّد الشكل الأقل شيوعًا من اعتلال عضلة القلب، ويتشارك العديد من السمات والخصائص مع اعتلال عضلة القلب الضخامي.وعادةً ما تكون أسبابه مجهولة.

هناك نوعان أساسيان من اعتلال عضلة القلب المُقيد:

استبدال النسيج العضلي الطبيعي للقلب تدريجيًا بنسيج تندبي.

تراكم مواد غير طبيعية في عضلة القلب.

وهناك نوع خلقي من اعتلال عضلة القلب المُقيد يحدث عند الرضع والأطفال الذين يعانون من فرط نمو النسيج المرن الليفي للشغاف.في هذا الاضطراب النادر، تُبطَن طبقة ثخينة من نسيج ليفي البطين الأيسر.تشيع الإصابة بتليف شغاف وعضلة القلب في المناطق الاستوائيَّة وهي تؤثر في كلا البطينين الأيسر والأيمن.

التندب قد يحدث تندب عضلة القلب لأسباب غير معروفة.كما قد ينجم أيضًا عن إصابة ناجمة عن تراكم مواد غير طبيعية في الجسم أو عن مُعالجَات، مثل المعالجة الشعاعية التي قد تُعطَى لعلاج ورم في الصدر أو عقاقير مُعيَّنة تُستخدَم لعلاج اضطرابات مُعيَّنة.

تراكم المواد غير الطبيعية يمكن للعديد من المواد أن تتراكم في القلب كنتيجة لاضطرابات مختلفة.تؤثر المواد المتراكمة في قدرة عضلة القلب على التقلص والاسترخاء. على سبيل المثال، تكون مستويات الحديد عالية في أجسام الأشخاص الذين يعانون من فرط حمل الحديد (داء ترسب الأصبغة الدموية)، وبالتالي قد يتراكم الحديد في عضلة القلب أيضًا. وفي متلازمة فرط اليوزينات hypereosinophilic syndrome، قد تتراكم الخلايا اليوزينية eosinophils (نوع من كريات الدم البيضاء) في عضلة القلب.يشيع حدوث متلازمة فرط اليوزينات في المناطق المدارية. وفي الداء النشواني amyloidosis، يتراكم البروتين النشواني amyloid (بروتين غير طبيعي لا يتواجد في الجسم بالحالة الاعتيادية) في القلب ونسج الجسم الأخرى.يكون الداء النشواني أكثر شيوعًا بين الأشخاص الأكبر سنًا، وقد يكون حالة موروثة في بعض الأحيان. تتضمن الأمثلة الأخرى كلاً من الأورام، والنسيج الحبيبي granuloma tissue (وهو تجمعات غير طبيعية من كريات الدم البيضاء التي تتشكل كاستجابة لالتهاب مزمن)، والذي قد يتشكل عند الأشخاص الذين يعانون من الساركويد على سبيل المثال.

أعراض اعتلال عضلة القلب المُقيٍّد يُسبب اعتلال عضلة القلب المُقيد الفشل القلبي المترافق بضيق تنفس في أثناء الإجهاد والاستلقاء بشكل مستقيم، وتراكم السوائل، وتورم النسج (وذمة). يكون الألم الصدري والإغماء (الغشي) أقل حدوثًا بالمقارنة مع اعتلال عضلة القلب الضخامي، ولكن اضطراب النظم القلبي يكون شائعًا.قد يعاني المريض أيضًا من الإرهاق. لا تحدث الأعراض عادةً في أثناء الراحة، ذلك أنه في اعتلال عضلة القلب المُقيد يمكن للقلب تزويد الجسم بكمية كافية من الدم والأكسجين في أثناء الراحة، على الرغم من أن القلب المُتصلِّب يقاوم الامتلاء الكامل بالدم.في حين تحدث الأعراض في أثناء ممارسة التمارين الرياضية، عندما لا يتمكن القلب المتصلِّب من ضخ كميات كافية من الدم لتلبية حاجة الجسم المتزايدة من الدم والأكسجين.

تشخيص اعتلال عضلة القلب المُقيِّد تخطيب صدى القلب والتصوير بالرنين المغناطيسي للقلب

القثطرة القلبية والخزعة القلبية في بعض الأحيان يُعد اعتلال عضلة القلب المُقيّد أحد الأسباب المحتملة التي يمكن تحريها عند إصابة شخص بالفشل القلبي. يستند التشخيص إلى درجة كبيرة على مزيج من نتائج الفحص السريري، وتخطيط القلب الكهربائي، والصورة الشعاعية للصدر، وتصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية.يمكن لتخطيط القلب الكهربائي أن يكشف الشذوذات في النشاط الكهربائي للقلب، إلا أن هذه الشذوذات قد لا تكون نوعية بحيث تكفي لوضع التشخيص. يُظهر تصوير القلب بالأمواج فوق الصوتية بأن الأذينين (الحجرتين العلويتين من القلب) متضخمان وأن القلب لا يعمل بصورة طبيعية إلا عندما يتقلص (في أثناء الانقباض).يمكن للتصوير بالرنين المغناطيسي أن يكشف عن النسج غير الطبيعية في عضلة القلب والناجمة عن تراكم أو ارتشاح المواد غير الطبيعية، مثل الحديد والبروتين النشواني.في بعض الأحيان، يمكن لتقنيات التصوير الأخرى مثل التصوير بالنَّوكليدات المشعة للقلب أن تكون مفيدة. يُجري الأطباء قَثطَرة القلب أحيانًا عند الأشخاص الذين يعانون من أعراض شديدة، مثل الألم الصدري، أو صعوبة في التنفس، أو الإغماء.القثطرة القلبية cardiac catheterization هي إجراء غير باضع يجري فيه تمرير قثطار catheter من وعاء دموي في الذراع أو الرقبة أو الساق باتجاه القلب.يُستخدم هذا الإجراء لقياس الضغط ضمن حجرات القلب، ولأخذ عينة من عضلة القلب بهدف فحصها تحت المجهر (خزعة)، وهو ما يمكن الطبيب من تحديد ماهية المادة المرتشحة إلى القلب. قد يحتاج الأمر في بعض الأحيان إلى اختبارات نوعية لتحديد الاضطراب المسبب لاعتلال عضلة القلب. لا يعثر الأطباء على سبب نوعي واضح لاعتلال عضلة القلب المُقيّد في أكثر من نصف الحالات (اعتلال عضلة قلب مُقيد مجهول السبب).

علاج اعتلال عضلة القلب المُقيِّد علاج الاضطراب المُسبب لاعتلال عضلة القلب المُقيد وفي بعض الأحيان، قد يكون من الممكن علاج سبب اعتلال عضلة القلب المُقيد للوقاية من تفاقم الضرر القلبي أو حتى عكسه بشكل جزئي.على سبيل المثال، يُساعد التخلص من كميات محددة من الدم بفواصل منتظمة على تقليل كمية الحديد المخزنة في أجسام الأشخاص المصابين بفرط حمل الحديد.كما يمكن وصف الستيرويدات القشرية للمرضى المصابين بالساركويد، وهو ما يساعد على اختفاء النسيج الحبيبي.ويمكن للستيرويدات القشرية أن تكون مفيدة في علاج اضطرابات الارتشاح اليوزيني eosinophilic infiltrative disorders.يمكن للأدوية التي تُستخدم لتقليل أعراض بعض أنواع الدَّاء النَّشواني أو السيطرة عليها أن تكون مفيدة.ولكن رغم ذلك، لا تتوفر معالجات نوعية للعديد من حالات اعتلال عضلة القلب المُقيد. يختلف معدل النجاة بحسب سبب الاعتلال.ولكن المآل عادةً ما يكون سيئًا، لأن الحالة كثيرًا ما يجري تشخيصها في مرحلة متأخرة جدًا. وبالنسبة لمعظم الأشخاص، فإن العلاج لا يكون مفيدًا جدًا.على سبيل المثال، يمكن لمدرات البول (التي تُوصف عادةً في علاج الفشل القلبي) أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من تورم في الساقين أو ضيق في التنفس.ولكن هذه الأدوية تُقلل أيضًا من كمية الدم التي تدخل القلب، وهو ما قد يفاقم من اعتلال عضلة القلب المقيد بدلًا من أن يعالجه. عادةً ما تكون الأدوية التي تُوصف بشكل شائع في علاج الفشل القلبي للتخفيف من العبء على القلب، مثل مثبطات الإنزيم المُحول للإنجيوتنسين ACE inhibitors غير مفيدة، وذلك لأنها تُخفض ضغط الدم بشكل كبير جدًا.ونتيجة لذلك، فلا تصل كميات كافية من الدم إلى جميع أنحاء الجسم. وبشكل مشابه، فإن الديجوكسين لا يكون مفيدًا عادةً، وقد يكون مضرًا أحيانًا عند الأشخاص المصابين بالداء النشوانيأما بالنسبة لحاصرات بيتا وحاصرات قنوات الكالسيوم، فإن تحمّلها يكون ضعيفًا عند أشخاص اعتلال عضلة القلب المُقيد، ولا يبدو بأنها تُحسن من معدل النجاة لديهم. قد تُوصف مضادات اضطراب النظم القلبي antiarrhythmics بهدف الوقاية أو التخفيف من الأعراض عند الأشخاص الذين يعانون من اضطراب أو تسرع النظم القلبي.