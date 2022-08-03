على الرغم من أنَّ معظم أسباب الخفقان ليست خطيرة، لكن يتم إجراء الاختبارات عادةً.

تخطيط كهربائية القلب (ECG)، مع المراقبة المتنقلة أو الجوَّالة أحيَانًا

الفُحوصات المخبرية

الدراسات التصويرية، أو اختبار الإجهاد، أو كلاهما معًا أحيَانًا

الاختبار الفيزيولوجية الكَهربيَّة في بعض الأحيان

يُجرَىتخطيط كهربية القلب.إذا تم إجراء تخطيط كهربيَّة القَلب والشخص مصاب بالخفقان أو بحالة غير طبيعية لمعدَّل النبض لديه، يتضح التَّشخيص عادةً.ولكنَّ عددًا قليلاً من الأسباب المحتملة فقط تؤدي إلى تخطيط قلب غير طبيعي عندما لا يعاني الأشخاص من الخفقان.وهكذا، قد يحتاج الأشخاص المصابون بالخفقان المتقطِّع إلى ارتداء جهاز مراقبة لتخطيط كهربيَّة القَلب لمدة يوم أو يومين (مراقبة براصد هولتر - انظر الشكل راصد هولتر) أو لفترة أطول (مسجِّل الأحداث) للكشف عن النُّظُم غير الطبيعية الوجيزة أو غير المنتظمة.بالنسبة إلى بعض الأشخاص ، قد يقوم الأطباء بإدخال جهاز أو أداة تحت الجلد لمراقبة نبضات القلب.ويُسمَّى هذا الجهاز مُسجِّل العروة loop recorder، وهو يراقب ضربات قلب الشخص بشكل مستمر.ويمكن للأطباء بعد ذلك استخدام جهاز مراقبة خارجي للتحقق من وجود اضطراب أو شذوذ في نظم القلب.تكون بعض المنتجات متوفرة تجاريًّا، مثل أجهزة تتبُّع اللياقة البدنية، التي تراقب معدل ضربات القلب، وغيرها من أجهزة التتبُّع التي تراقب نظم القلب، وتتوفر ضمن الهواتف الذكية والساعات ولكن المعلومات التي توفرها تكون أكثر محدودية.

وهناك حاجةللفحوصات المخبرية.يقوم الأطباء بتعداد الدم الكامل وقياس كهارل المصل، بِما في ذلك البوتاسيوم والمغنيزيوم والكالسيوم.كما يمكن أن يقومَ للأطباء بقياس مواد أخرى في الدَّم (الواسمات القلبية) إذا كان لدى الشخص أعراضٌ أخرى قد تُشير إلى متلازمة الشريان التاجي الحادة.ويَقيس الأطباء أيضًا مستويات هرمون الغدة الدرقية في الدَّم إذا كانوا يشكُّون في أن الغدة الدرقية مفرطة النشاط، ومستويات الهرمونات الأخرى في الأشخاص الذين قد يكون لديهم ورم القواتم.ويمكن إجراء اختباراتٍ أُخرى وفقًا لأسباب حدوث الغيبوبة التي يشتبه فيها الأطباء.

لابدَّ من التصوير في بعض الأحيان.لدى الأشخاص الذين يعانون من نتائج في تخطيط كهربيَّة القَلب تشير إلى مرض القلب، يقوم الأطباء بتخطيط صدى القلب، والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) للقلب أحيَانًا.يحتاج الأشخاصُ الذين يُعانون من أعراض في أثناء النشاط إلى إجراءاختبار الإجهاد أحيانًا، مع تخطيط صدى القلب الإجهادي أو التفرُّس النووي.

تُجرى الاختبارات الفيزيولوجية الكهربية عندما تكون أعراض الأشخاص شديدة، ويشتبه الأطباء في وجود مشكلة خطيرة في نظم القلب اكتٌشفت خلال الاختبارات الأخرى.وفي هذا الاختبار، يمرر الأطباء أقطابًا كهربية صغيرة من خلال أحد الأوردة إلى القلب؛حيث تُسجّل هذه الأقطاب النشاطَ الكهربائي للقلب بتفصيل أكثر ممَّا يفعله تخطيط كهربية القلب.