يُعد الألم السني (الألم في الأسنان والنسج المحيطة بها) من المشاكل الصحية الشائعة، لا سيما بين الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة ونظافة فموية جيدة.يمكن للألم أن يكون مستمراً، وقد يشعر المريض به بعد التحفيز (بسبب الحرارة، أو البرودة، أو المذاق الحلو، أو المضغ، أو تفريش الأسنان).
أسباب ألم الأسنان
الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لألم الأسنان هي
النخور السنية
التهاب اللب
الخراج الذروي
الرضوض
يمكن لبزوغ الأرحاء الثالثة أن يُسبب التهابًا في نسج اللثة التي تقع فوقها (التواج، أو التهاب حوائط التاج)
غالبًا ما ينجم ألم الأسنان عن النخور السنية (التجاويف) وعواقبها المرضية، مثل التهاب اللب والخراج الذروي.يمكن الوقاية من النخور السنية بشكل كبير عن طريق العناية الفموية الجيدة التي تساعد على إزالة اللويحة البكتيرية على الأسنان (طبقة البلاك).تساعد إزالة اللويحة البكتيرية على الوقاية من النخور السنية لأن تلك اللويحة تنتج الحمض، مما قد يؤدي إلى أذية ميناء وعاج الأسنان.
يمكن للنخور السنية أن تسبب الألم عندما تمتد عبر ميناء السن لتصل إلى العاج.(انظر الشكل نظرة داخل السن).غالبًا ما يحدث الألم بعد التحفيز الناجم عن تناول المواد الباردة أو الحارة والحرارة والأطعمة الحلوة أو الشراب، أو عند تفريش الأسنان.إذا توقف المحفز المثير للألم بشكل فوري فمن غير الوارد أن يتعرض اللب السني، الجزء المركزي الحي من السن، لأضرار غير عكوسة.
نظرة داخل السن
غالبًا ما ينجم التهاب اللب السني عن نخر سني متقدم، كما يمكن أن ينجم عن أذية سنية ناجمة عن معالجة سنية سابقة أو رض مباشر على السن.يمكن لالتهاب اللب السني أن يكون قابلًا للشفاء (عكوساً) أو غير قابل للشفاء (غير عكوس).إذا جَرَى تطبيق مصدر حار أو بارد على السن فقد يستمر الألم لمدة دقيقة أو أكثر.كما يمكن أن يشعر المريض بالألم بشكل عفوي دون وجود محفز يثير الألم.غالبا ما يؤدي التهاب اللب إلى تموت اللب.حالما يتموت اللب السني، فسوف يتوقف الشعور بالألم لفترة وجيزة (تمتد لساعات أو أسابيع).بعد ذلك قد يعود الألم لأن الأنسجة المحيطة بجذور السن ستصاب بالالتهاب (التهاب نسج داعمة حول ذروة السن) أو قد يتشكل خراج حول ذروة السن.
قد يتشكل خراج سني (تجمع للقيح حول محيط ذروة السن) عندما تؤدي العدوى إلى تموّت لب السن وحدوث التهاب حول جذر السن.وفي هذه الحالة تصبح السن حساسة جدًّا لاختبار القرع بواسطة أداة معدنية أو عند مضغ الطعام.قد يتمدد الخراج السني ويكبر حجمه، وقد يتشكل ناسور ينفتح في التجويف الفموي ويُفرغ القيح من خلاله، وقد يأتي الخراج على النسج المجاورة وتتطور الإصابة إلى التهاب نسيج خلوي.
الرضوض ويشمل ذلك كسر أحد الأسنان أو تقلقله.قد يؤدي تعرض السن إلى صدمة إلى تلف اللب والإصابة بالتهاب لب، ومن ثم تشكل خراج سني، وقد يؤدي أحيانًا إلى تلون السن، وهو ما قد يحدث في غضون أيام أو سنوات طويلة.
التواج هو التهاب وعدوى لثوية حول تاج السن، ويحدث عادة في الأسنان التي لا تزال في طور البزوغ، أو الأسنان المنطمرة (التي تبقى داخل عظم الفك).كثيراً ما يحدث التواج حول الأرحاء الثالثة السفلية في طور البزوغ (أضراس العقل)، ولكن يمكن أن يصيب أي أسنان أخرى.
كثيراً ما يُسبب التسنين (بزوغ الأسنان عبر اللثة) عند الأطفال ألمًا أو انزعاجاً.
كثيراً ما يختلط الألم الناجم عن التهاب الجيوب مع ألم الأسنان العلوية القريبة من الجيوب، وخاصة إذا تزامن الألم السني مع إصابة حالية أو سابقة بالزكام.ونذكر من الأعراض الإضافية التي تشير إلى التهاب الجيوب الأنفية كلاً من الصُّدَاع والألم بالجس وتورم الجلد فوق الجيوب المتضررة.
المُضَاعَفات
يُعد انتشار العدوى من المنطقة المجاورة للسن إلى الأنسجة المجاورة الاختلاط الرئيسي الأكثر خطورة للاضطرابات التي تسبب ألم الأسنان.يمكن للعدوى في الأسنان العلوية أن تنتشر إلى الجيوب الأنفية (مُسببة التهاب الجيوب الأنفية) أو إلى وريد كبير في قاعدة الدماغ يسمى الجيب الكهفي، مما يُسبب خثار الجيوب الكهفي.أما العدوى في الأسنان فيمكن أن تنتشر إلى المنطقة تحت اللسان.تؤدي عدوى منطقة قاع الفم تحت اللسان إلى الإصابة بما يُطلق عليه ذبحة لودفيج والتي قد تؤدي إلى حدوث تورم يكفي لإغلاق مجرى الهوائي عند الشخص. يُعد خثار الجيوب الكهفي وذبحة لودفيج الصدرية حالات مهددة للحياة وتتطلب العلاج الفوري.
تقييم ألم الأسنان
يجب على المرضى الذين يشعرون بآلام في الأسنان زيارة طبيب أسنان.يمكن للمعلومات التالية أن تساعد الأشخاص على تحديد مدى الحاجة لزيارة الطبيب واستشارته، وتوقع ما الذي سيحصل في أثناء عملية الفحص والتقييم.
العَلامات التحذيريَّة
يمكن لبعض الأعراض والعلامات أن تشكل مصدر قلق عند الأشخاص الذين يعانون من آلام في الأسنان.يمكن لهذه العلامات أن تكون بمثابة إشارات تحذيرية على زيادة خطر انتشار العدوى السنية، مثل:
الصُّدَاع و/أو التشوش الذهنِي
حُمَّى
تورم في قاع الفم أو الشعور بألم بالجس في قاع الفم
صعوبة في الرؤية أو رؤية الأجسام بشكل مضاعف
متى تستدعي الحالة زيارة واستشارة طبيب الأسنان
ينبغي على المرضى الذين تظهر لديهم واحدة أو أكثر من العلامات التحذيرية أو أولئك الذين يعانون من تورم حول العين الذهاب إلى المستشفى فوراً.أما المرضى الذين لا تظهر لديهم أي من العلامات التحذيرية، ولكنهم يعانون من تورم على الفك، أو من ألم شديد جدًّا، أو تصريف القيح من اللثة المحاذية لجذور الأسنان، فينبغي عليهم زيارة طبيب الأسنان في أسرع وقت ممكن.أما بقية الأشخاص الذين يعانون من ألم في الأسنان فينبغي عليهم زيارة طبيب الأسنان في غضون بضعة أيام على أبعد تقدير.
ما الذي سيقوم طبيب الأسنان بفعله
سيقوم طبيب الأسنان في البداية بتوجيه بضعة أسئلة حول أعراض الشخص وتاريخه الطبي.ثم سيقوم بفحص الوجه والفم والأسنان.غالبًا ما ستشير نتائج الفحص السريري ومراجعة تاريخ المريض الطبي إلى سبب ألم الأسنان، بالإضافة إلى الاختبارات التي قد يتطلب الأمر إجراؤها.
بعض أسباب وخصائص آلام الأسنان
السَّبب
السّمات الشائعة*
الاختبارات
الخراج الذروي (تجمع قيحي حول جذر السن قد يُسبب أعراضًا حادة أو مزمنة)
من المحتمل أن يكون الألم قد بدأ مؤخرًا أو منذ فترة طويلة
الألم المستمر الذي يزداد سوءاً عند المضغ أو العض
يمكن للشخص بسهولة تحديد السن المصابة
ألم على السن عند القرع بأداة معدنية أو باستخدام خافض اللسان الخشبي
تورم واضح في اللثة عند جذور الأسنان الأصابة وتورم مؤلم في الخد أو الشفة المجاورة للسن
الفحص المباشر عند طبيب الأسنان†
التهاب النسج الداعمة للأسنان (حول جذر السن)
تظهر سمات مماثلة لتلك المترافقة مع الخراج الذروي ولكنها تكون أقل شدة ولا تترافق بتورم اللثة فوق جذور الأسنان المصابة
الفحص المباشر عند طبيب الأسنان†
ألَم
عادةً ما يمكن مشاهدة نخر كبير أو حفرة ضمن السن امتدت اللثة نحوها أو تآكل في سطح السن
الفحص المباشر عند طبيب الأسنان†
كسر السن
ألم حاد عند المضغ
حساسية واضحة تجاه المأكولات الباردة
الفحص المباشر عند طبيب الأسنان†
التواج (غالبًا ما يصيب المنطقة عند الأسنان البازغة أو المنطمرة جزئياً)
آلام مستمرة خفيفة، وخاصة عند المضغ
تورم مرئي، احمرار، وأحيَانًا قيح حول الأسنان المتضررة
من الشائع أن تحدث تشنجات عضلية في العضلات الماضغة (ضزز) وتحدد في فتحة الفم
الفحص المباشر عند طبيب الأسنان†
الألم الذي يحدث من تلقاء نفسه بدون أية محفز، و/أو يستمر لأكثر من بضع ثوان بعد التحفيز
قد يواجه المريض صعوبة في تحديد السن المصابة
الفحص المباشر عند طبيب الأسنان†
ألم في عدة أسنان علوية على جانب واحد، وخاصة الأرحاء والضواحك
الحساسية عند المضغ وعند النقر على الأسنان العلوية.
خروج مفرزات أنفية وألم عند جس الجلد فوق الجيب
الشعور بألم عند تغيير وضعية الجسم، وخاصة عند خفض الرأس (كما هيَ الحال عند الانحناء من أجل ربط الحذاء)
الفحص المباشر عند الطبيب، وقد يكون من الضروري أحيانًا إجراء تصوير مقطعي محوسب CT للجيوب
الفحص المباشر عند طبيب الأسنان عند عدم تشخيص أي التهاب في الجيوب
هو الانزعاج والنزق المرافق لبزوغ الأسنان عند الأطفال الصغار
سيلان اللعاب ومحاولة عض الأشياء (مثل الألعاب أو الأشياء الطرية)
فحص الطبيب
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
† عادة ما يُجري الطبيب تصويراً بالأشعَّة السِّينية للأسنان.
CT = التصوير المقطعي المحوسب.
الاختبارات
تتوقف الحاجة إلى الاختبارات على ما يجده طبيب الأسنان أو الطبيب العام في أثناء الفَحص السَّريري وتحري التاريخ الطبي للمريض، ولا سيما إذا كانت العلامات التحذيرية موجودة.كثيراً ما يلجأ الطبيب إلى التصوير الشعاعي.إذا اشتبه الطبيب بوجود إصابة بخثار الجيب الكهفي، أو ذبحة لودفيغ، فغالبًا ما سيلجأ إلى التصوير الشعاعي، الطبقي المحوري أو بالرنين المغناطيسي.
علاج ألم الأسنان
مسكنات الألم
المضادَّات الحيوية
علاج الأَسبَاب الخاصة بالحالة
يمكن وصف مسكنات الألم التي لا يحتاج صرفها إلى وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين، إلى حين ظهور نتيجة الفحص الطبي للأسنان.
قد يُجرى تخدير عصبي موضعي.يُحقن مخدر موضعي لتخفيف الآلام الشديدة إلى أن يتمكن الشخص من زيارة طبيب الأسنان ومعالجة المشكلة.
يمكن وصف المضادات الحيوية مثل البنسلين أو الكليندامايسين في حالة الإصابة بخراجات، أو التواج، أو التهاب النسيج الخلوي.في حال الاشتباه بالالتهاب الخلوي، يصف الطبيب المضادات الحيوية.في حالة الاشتباه بخراج أو التواج (التهاب حوائط التاج)، فمن الضروري زيارة طبيب الأسنان.وإذا تعذَّر ترتيب هذه الزيارة في نفس اليوم، فقد يصف الطبيب المضادَّات الحيويَّة لكي يبدأ الشخص باستعمالها فورًا.
تُعالج الاضطرابات الخاصة كل بطريقتها.يمكن تصريف القيح من الخراج بإجراء قطع بشفرة جراحية.ويمكن وضع شريط مطاطي ضمن الشق الجراحي لضمان عدم التئامه، والاستمرار بتصريف القيح.
يُعالج التواج من خلال شطف الفم 3 أو 4 مرات في اليوم باستخدام محلول الكلورهيكسيدين أو الماء المالح (1 ملعقة كبيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ).ينبغي الإبقاء على الماء المالح الدافئ ضمن في الفم في الجهة المصابة إلى أن يبرد ثم يُبصق ويستبدل على الفور بكمية أخرى.
يمكن علاج آلام التسنين عند الأطفال الصغار باستخدام المسكنات التي تُصرف بدون وصفة طبية، مثل الأسيتامينوفين والإيبوبروفين (تُحدد الجرعة بالاعتماد على وزن وعمر الطفل).تشمل الخيارات الأخرى مضغ البسكويت القاسي، ومضغ أي شيء بارد (مثل حلقات التسنين التي تحتوي على الهلام).يمكن لمنتجات التسنين التي لا يحتاج صرفها إلى وصفة طبية وتحتوي على البنزوكايين أن تُعرض الرضع والأطفال لمخاطر كبيرة، وينبغي عدم استخدامها.
يحتاج المصابون بخثار الجيب الكهفي أو بذبحة لودفيغ إلى علاج طارئ في المستشفى، وإزالة أية أسنان مصابة، وإعطاء مضادات حيوية بالطريق الوريدي.
بعض الأمور الأساسية التي تخص كبار السن
يكون كبار السن أكثر عرضة للإصابة بنخور الجذور، وذلك بسبب انحسار اللثة وجفاف الفم الناجم عن تناول الأدوية.كثيراً ما يبدأ التهاب النسج الداعمة للأسنان في مرحلة الشباب.وفي حال عدم علاجه، فقد يؤدي إلى آلام الأسنان وفقدانها في سن الشيخوخة.
النقاط الرئيسية
تنشأ معظم حالات ألم الأسنان بسبب النخور السنية أو مضاعفاتها التالية، مثل التهاب اللب السني أو الخراج الذروي.
غالبًا ما يكون من الضروري إحالة المريض إلى طبيب الأسنان لعلاج أسباب وأعراض الحالة.
يمكن إعطاء المضادَّات الحيوية في حال الإصابة بخراجات، أو في حال تموت اللب السني (مع وجود علامات على العدوى، مثل الحمى، أو الاحمرار، أو التورم)، أو في الحالات الأكثر شدة، وفي حال عدم توفر رعاية سنية في نفس اليوم.
من النادر انتشار العدوى السنية إلى قاع الفم أو إلى الجيوب الكهفية، ولكنها تكون خطيرة جدًّا في حال حدوثها، وتتطلب رعاية طبية فورية.
من النادر أن تُسبب العدوى السنية التهابًا في الجيوب، ولكن يمكن لالتهاب الجيوب أن يسبب ألمًا مشابهاً لآلام الأسنان.
للمَزيد من المَعلومات
نورد فيما يلي مصدرًا باللغة الإنجليزية قد يكون مفيدًا.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذا المصدر.
MouthHealthy.org: يوفر هذا المصدر العام معلومات عن صحة الفم، بما في ذلك التغذية والإرشادات حول اختيار المنتجات التي تحمل علامة الموافقة من الجمعية الأمريكية لطب الأسنان.كما يوفر نصائحٌ حول العثور على طبيب أسنان وكيفية وتوقيت زيارته.