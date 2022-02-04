الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لألم الأسنان هي

النخور السنية

التهاب اللب

الخراج الذروي

الرضوض

يمكن لبزوغ الأرحاء الثالثة أن يُسبب التهابًا في نسج اللثة التي تقع فوقها (التواج، أو التهاب حوائط التاج)

غالبًا ما ينجم ألم الأسنان عن النخور السنية (التجاويف) وعواقبها المرضية، مثل التهاب اللب والخراج الذروي.يمكن الوقاية من النخور السنية بشكل كبير عن طريق العناية الفموية الجيدة التي تساعد على إزالة اللويحة البكتيرية على الأسنان (طبقة البلاك).تساعد إزالة اللويحة البكتيرية على الوقاية من النخور السنية لأن تلك اللويحة تنتج الحمض، مما قد يؤدي إلى أذية ميناء وعاج الأسنان.

يمكن للنخور السنية أن تسبب الألم عندما تمتد عبر ميناء السن لتصل إلى العاج.(انظر الشكل نظرة داخل السن).غالبًا ما يحدث الألم بعد التحفيز الناجم عن تناول المواد الباردة أو الحارة والحرارة والأطعمة الحلوة أو الشراب، أو عند تفريش الأسنان.إذا توقف المحفز المثير للألم بشكل فوري فمن غير الوارد أن يتعرض اللب السني، الجزء المركزي الحي من السن، لأضرار غير عكوسة.

نظرة داخل السن

غالبًا ما ينجم التهاب اللب السني عن نخر سني متقدم، كما يمكن أن ينجم عن أذية سنية ناجمة عن معالجة سنية سابقة أو رض مباشر على السن.يمكن لالتهاب اللب السني أن يكون قابلًا للشفاء (عكوساً) أو غير قابل للشفاء (غير عكوس).إذا جَرَى تطبيق مصدر حار أو بارد على السن فقد يستمر الألم لمدة دقيقة أو أكثر.كما يمكن أن يشعر المريض بالألم بشكل عفوي دون وجود محفز يثير الألم.غالبا ما يؤدي التهاب اللب إلى تموت اللب.حالما يتموت اللب السني، فسوف يتوقف الشعور بالألم لفترة وجيزة (تمتد لساعات أو أسابيع).بعد ذلك قد يعود الألم لأن الأنسجة المحيطة بجذور السن ستصاب بالالتهاب (التهاب نسج داعمة حول ذروة السن) أو قد يتشكل خراج حول ذروة السن.

قد يتشكل خراج سني (تجمع للقيح حول محيط ذروة السن) عندما تؤدي العدوى إلى تموّت لب السن وحدوث التهاب حول جذر السن.وفي هذه الحالة تصبح السن حساسة جدًّا لاختبار القرع بواسطة أداة معدنية أو عند مضغ الطعام.قد يتمدد الخراج السني ويكبر حجمه، وقد يتشكل ناسور ينفتح في التجويف الفموي ويُفرغ القيح من خلاله، وقد يأتي الخراج على النسج المجاورة وتتطور الإصابة إلى التهاب نسيج خلوي.

الرضوض ويشمل ذلك كسر أحد الأسنان أو تقلقله.قد يؤدي تعرض السن إلى صدمة إلى تلف اللب والإصابة بالتهاب لب، ومن ثم تشكل خراج سني، وقد يؤدي أحيانًا إلى تلون السن، وهو ما قد يحدث في غضون أيام أو سنوات طويلة.

التواج هو التهاب وعدوى لثوية حول تاج السن، ويحدث عادة في الأسنان التي لا تزال في طور البزوغ، أو الأسنان المنطمرة (التي تبقى داخل عظم الفك).كثيراً ما يحدث التواج حول الأرحاء الثالثة السفلية في طور البزوغ (أضراس العقل)، ولكن يمكن أن يصيب أي أسنان أخرى.

كثيراً ما يُسبب التسنين (بزوغ الأسنان عبر اللثة) عند الأطفال ألمًا أو انزعاجاً.

كثيراً ما يختلط الألم الناجم عن التهاب الجيوب مع ألم الأسنان العلوية القريبة من الجيوب، وخاصة إذا تزامن الألم السني مع إصابة حالية أو سابقة بالزكام.ونذكر من الأعراض الإضافية التي تشير إلى التهاب الجيوب الأنفية كلاً من الصُّدَاع والألم بالجس وتورم الجلد فوق الجيوب المتضررة.