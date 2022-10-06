وذمة حليمة العصب البصري papilledema هي حالة تنجم عن تزايد الضغط ضمن أو حول الدماغ، مما يؤدي إلى تضخم جزء من العصب البصري داخل العين.
قد تتضمن الأعراض البصرية اضطرابات عابرة في الرؤية.
تنطوي الأَعرَاضُ الأخرى لزيادة الضغط في الدماغ أو محيطه على ضجيج أزيزي في الأذنين، أو صداع، أو قيء، أو مزيج من ذلك.
يضع الطبيب التشخيص استنادًا إلى فحص عين الشخص باستخدام منظار عيني.
ويعالَج الاضطراب الذي يسبب زيادة الضغط في الدماغ في أسرع وقت ممكن.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات العصب البصري.)
أسباب وذمة حليمة العصب البصري
عادة ما تنجم وذمة حليمة العصب البصر عن واحد من الأَسبَاب التالية:
فَرط الضَّغطِ داخِل القِحف مجهول السبب (السبب الأكثر شيوعًا)
نزف في الدماغ
التهاب الدماغ أو التهاب النسج المغلفة له (التهاب السحايا)
ارتفاع ضغط الدَّم مجهول السبب والمهدد للحياة
جلطة دموية في أجزاء من بعض الأوردة الكبيرة داخل الدماغ (خثار الجيب الوريدي الدماغي)
عادةً ما تؤدي هذه الحالات إلى الإصابة بوذمة حليمة العصب البصري في كلتا العينين.
أعراض وذمة حليمة العصب البصري
في البداية، قد لا تترافق وذمة حليمة العصب البصري بأي تأثير على الرؤية.تكون التغيرات العابرة في الرؤية (مثل تشوش الرؤية، أو الرؤية المزدوجة، أو ارتعاش الأجفان، أو الفقدان الكامل للرؤية) والتي تدوم لثوانٍ معدودةٍ في العادة، سمات رئيسية لوذمة حليمة العصب البصري.قد تنجم بقية الأعراض عن ارتفاع الضغط في الدماغ.ضجيج أزيزي نابض في الأذنين، أو صداع، أو غثيان، أو تقيؤ، أو مزيج من ذلك.لا يُسبب هذا الاضطراب الألم العيني.
تشخيص وذمة حليمة العصب البصري
تقييم الطبيب
اختبارات التصوير الشعاعي
البزل النخاعي (spinal tap)
لتشخيص وذمة حليمة العصب البصري، يستخدم الطبيب المنظار العيني (فحص مؤخرة العين باستخدام العدسات المكبرة والضوء).وكثيرًا ما يحتاج طبيب العيون (الطبيب البشري الذي تخصص في تقييم وعلاج الاضطرابات العينية بشكل جراحي أو غير جراحي) لتأكيد التَّشخيص والمساعدة على تحديد السبب.
ويمكن لذلك استخدام تصوير الدماغ والحجاجين بالرنين المغناطيسي أو بالأشعة المقطعية (التصوير المقطعي المحوسب CT) للمساعدة في تحديد السبب ورصد تأثير العلاج.يمكن إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي أو بالأشعة المقطعية لأوردة الرأس لاستبعاد الخثار الوريدي الدماغي الدماغي.
قد يُجرى البزل النخاعي لقياس ضغط السَّائِل الدماغي الشوكي إلا أذ أظهر التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي وجود دليل على أن البزل النخاعي ليس إجراءً آمنًا للقيام به.ويمكن فحص عَيِّنَة من السَّائِل الدماغي الشوكي لتحري دليل على وجود ورم في الدِّمَاغ أو عدوى.
قد يلجأ الطبيب أحيانًا لتصوير العين بتخطيط الصدى، وذلك للتمييز بين وذمة حليمة العصب البصري وغيرها من الاضطرابات التي تسبب تورمًا واضحًا في العصب البصري.يُعد التصوير المقطعي للتماسك البصري تقنية متخصصة تستخدم الضوء المنعكس للحصول على صورة أكثر تفصيلاً للجزء الخلفي من العين والعصب البصري.
علاج وذمة حليمة العصب البصري
علاج السبب
يعالج الاضطراب الذي يسبب زيادة ضغط الدماغ في أسرع وقت ممكن.على سبيل المثال، إذا كان ارتفاع ضغط السَّائِل الدماغي الشوكي ناجمًا عن ورم في الدماغ، فيمكن إعطاء الستيرويدات القشرية، وقد يكون من الضروري إجراء جراحة لاستئصال الورم أو المُعالجَة الشعاعيَّة لتقليل حجمه.
يمكن علاج وذمة حليمة العصب البصري التي تحدث نتيجة لارتفاع الضغط داخل القحفي مجهول السبب باستخدام المدرات البولية وإجراءات تخفيف الوزن.وإذا لم ينجح ذلك، فيمكن إجراء العمليات الجراحية.
يمكن علاج العدوى البكتيرية بالمضادات الحيوية.
يُصرّف الخراج الدماغي، وتُعالج الحالة بالمضادات الحيوية.