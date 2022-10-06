تقييم الطبيب

اختبارات التصوير الشعاعي

البزل النخاعي (spinal tap)

لتشخيص وذمة حليمة العصب البصري، يستخدم الطبيب المنظار العيني (فحص مؤخرة العين باستخدام العدسات المكبرة والضوء).وكثيرًا ما يحتاج طبيب العيون (الطبيب البشري الذي تخصص في تقييم وعلاج الاضطرابات العينية بشكل جراحي أو غير جراحي) لتأكيد التَّشخيص والمساعدة على تحديد السبب.

ويمكن لذلك استخدام تصوير الدماغ والحجاجين بالرنين المغناطيسي أو بالأشعة المقطعية (التصوير المقطعي المحوسب CT) للمساعدة في تحديد السبب ورصد تأثير العلاج.يمكن إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي أو بالأشعة المقطعية لأوردة الرأس لاستبعاد الخثار الوريدي الدماغي الدماغي.

قد يُجرى البزل النخاعي لقياس ضغط السَّائِل الدماغي الشوكي إلا أذ أظهر التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي وجود دليل على أن البزل النخاعي ليس إجراءً آمنًا للقيام به.ويمكن فحص عَيِّنَة من السَّائِل الدماغي الشوكي لتحري دليل على وجود ورم في الدِّمَاغ أو عدوى.

قد يلجأ الطبيب أحيانًا لتصوير العين بتخطيط الصدى، وذلك للتمييز بين وذمة حليمة العصب البصري وغيرها من الاضطرابات التي تسبب تورمًا واضحًا في العصب البصري.يُعد التصوير المقطعي للتماسك البصري تقنية متخصصة تستخدم الضوء المنعكس للحصول على صورة أكثر تفصيلاً للجزء الخلفي من العين والعصب البصري.