فقد البصر المُفاجئ

يُعد فقدان الرؤية مفاجئًا إذا تطور في غضون بضع دقائق إلى بضعة أيام.قد يُؤثِّر في عين واحدة أو كلتا العينين، في جزء من مجال الرؤية أو في كامله.قد يبدو فقدان جزء صغير فقط من مجال الرؤية (نتيجة انفصال الشبكية المحدود على سبيل المثال) وكأنه تشوش في الرؤية.قد تترافق الحالة بأعراض أخرى، مثل الألم العيني، وذلك بحسب سبب فقدان البصر.
نظرة داخل العين
أسباب فقدان الرؤية المفاجئ
يُعزى فقدان الرؤية المفاجئ إلى 3 أسباب عامة:
تغيّم البنى التشرحية العينية التي تكون شفافة في الحالة الطبيعية
تشوهات شبكية العين (البنية الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين)
تشوهات الأعصاب التي تحمل الإشارات العصبية البصرية من العين إلى الدماغ (العصب البصري والمسارات البصرية)
يعبر الضوء من خلال عدة بنى شفافة قبل أن يصل إلى شبكية العين وتقرؤه.حيث يمر الضوء أولًا عبر القرنية (الطبقة الرائقة التي تقع أمام القزحية والحدقة)، ثم العدسة، ثم الخِلط الزجاجي (المادة الهلامية التي تملأ مقلة العين).قد ينجم فقدان الرؤية عن أي عائق يمنع الضوء من المرور عبر إحدى هذه البنى التشريحية (مثل وجود قرحة في القرنية أو نزف في الخِلط الزجاجي) أو يمنع نقل الإشارات العصبية من مؤخرة العين إلى الدماغ.
إن معظم الاضطرابات التي تسبب فقدانًا كاملًا للرؤية عندما تُصيب العين بأكملها، قد تسبب فقدانًا جزئيًأ في الرؤية عندما تُصيب العين في جزء محدد منها فقط.
عند تضرَر المسارات البصرية
تنتقل الإشارات العصبية على طول العصب البصري من كل عين.يلتقي العصبان البصريان في نقطة التصالب البصري.وهنا، ينقسم العصب البصري القادم من كل عين إلى نصفين، يعبر نصف الألياف العصبية من كل جانب إلى الجانب الآخر.وبسبب هذا التشريح، يستقبل الدماغ المعلومات البصرية لكلا المجالين البصريين الأيمن والأيسر من كلا العصبين البصريين الأيمن والأيسر.تسبب الأضرار التي تلحق بالعين أو المسار البصري أنواع مختلفة من فقدان البصر اعتمادا على مكان حدوث الضرر.
الأَسبَاب الشائعة
إن الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا للفقدان المفاجئ وغير المؤلم للرؤية هي
انسداد الشريان الرئيسي في الشبكية (انسداد الشريان الشبكي المركزي)
انسداد الشريان المؤدي إلى العصب البصري (الاعتلال العصبي البصري الإقفاري)
انسداد الوريد الرئيسي في شبكية العين (انسداد الوريد الشبكي المركزي)
النزف في الخِلط الزجاجي vitreous hemorrhage
قد ينجم انسداد الشريان الشبكي المفاجئ عن خثرة دموية أو انفصال جزء صغير من مادة تصلبية عصيدية ثم انتقلت في الشريان.ويمكن بنفس الأسلوب أن ينسد الشريان المؤدي إلى العصب البصري، كما يمكن أن ينسد أيضًا بسبب التهاب (كالذي يحدث في سياق التهاب الشرايين الصدغية ذو الخلايا العرطلة).قد تتشكل خثرة دموية في الوريد الشبكي وتسده، وخاصة عند البالغين الأكبرسنًا السن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدَّم أو السكّري.كما يواجه المصابين بالسكّري خطر النزف في الزجاجي.
يمكن في بعض الأحيان أن تكون البداية المفاجئة للأعراض هي الإدراك المفاجئ لها في الحقيقة، بعد فترة طويلة من عدم إدراك المريض لها.على سبيل المثال، قد يعاني الشخص من تراجع القدرة البصرية في عين واحدة لفترة طويلة دون أن يلاحظ ذلك (ربما نتيجة الإصابة بساد عيني كثيف)، ثم يلاحظه فجأة عند تغطية العين السليمة.
الأَسبَاب الأقل شيوعًا
تشمل الأَسبَاب الأقل شُيُوعًا لفقدان الرؤية المفاجئ (انظر جدول الفقدان المفاجئ للرؤية) كلاً من السكتة الدماغية أو النوبة الإقفارية العابرة (TIA)، والزرق الحاد، وانفصال الشبكية، والتهاب البنى التشريحية في الجزء الأمامي من العين بين القرنية والعدسة (التهاب العنبية الأمامي، ويسمى أحيانًا التهاب العنبية)، وبعض أنواع العدوى في شبكية العين، والنزف داخل الشبكية كاختلاط للتنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر.
كيف ولماذا يحدث العمى
يمكن لأي شيء يمنع وصول الضوء من الوسط المحيط إلى الجزء الخلفي من العين أو يعيق انتقال الإشارات العصبية من الجزء الخلفي من العين إلى الدماغ، أن يؤثر في القدرة على الرؤية.في الولايات المتحدة الأميركية، يُعرّف العمى القانوني بأنه الحصول على درجة 20/200 أو أقل في اختبار حدة البصر للعين الأفضل عند الشخص، حتى بعد محاولة تصحيح البصر باستخدام النظارات أو العدسات اللاصقة، أو أنه انحسار زاوية الرؤية إلى ما دون 20 درجة في المجال البصري للعين الأفضل.وفي إطار هذا التعريف، يمكن للكثير من الأشخاص الذين يصنّفون على أنهم عميانٌ من الناحية القانونية تمييز الأشكال والظلال، ولكن ليس بتفاصيلها.
يمكن أن يحدث العمى في الظروف والحالات التالية:
عدم وصول الضوء إلى شبكية العين.
الأشعَّة الضوئية لا تتركز على شبكية العين بشكل صحيح.
عجز الشبكية عن استشعار الضوء بشكل طبيعي.
عدم وصول الإشارات العصبية من شبكية العين إلى الدماغ بشكل طبيعي.
عدم قدرة الدماغ على تفسير المعلومات الواصلة من العين.
بعض أسباب وسمات الفقدان المفاجئ للرؤية
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية
فقدان مفاجئ للرؤية غير مترافق بألم عيني
فقدان مفاجئ وقصير الأمد للرؤية في عين واحدة ناجم عن نوبة إقفارية عابرة (يُطلق عليها اسم كُمنة عابرة amaurosis fugax)
يدوم العمى في عين واحدة لدقائق، وقد يمتد إلى ساعات
في بعض الأحيان فحص العين الطبيعية
فحص الطبيب
تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي MRI أو التَّصوير المقطعي المُحوسَب CT
التصوير بتخطيط الصدى للشرايين السباتية
تخطيط صدى القلب
تخطيط كهربيَّة القلب ECG
المراقبة المستمرة للنبض القلبي
انسداد الشريان الشبكي المركزي (الشريان الذي يحمل الدَّم إلى شبكية العين)
فقدان فوري وكامل للرؤية في عين واحدة
عند الأشخاص الذين توجد لديهم عوامل خطر لتصلب الشرايين (مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستوى الشحوم في الدم، والتدخين)
فحص الطبيب
اختبار سرعة تثفل كريات الدم الحمراء (ESR)، ومستوى البروتين C التفاعلي والصُّفَيحات الدَّمويَّة
في بعض الأحيان، تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب
التصوير بتخطيط الصدى للشرايين السباتية
تخطيط صدى القلب
تخطيط كهربيَّة القلب ECG
المراقبة المستمرة للنبض القلبي (راصد هولتر)
انسداد الوريد الشبكي المركزي (الوريد الذي ينقل الدَّم من شبكية العين)
عند الأشخاص الذين توجد لديهم عوامل خطر لهذا الاضطراب (مثل السكّري، وارتفاع ضغط الدم، وميل للدم لتخثر بشكل مفرط (أهبة التخثر thrombophilia)، وداء الخلية المنجلية)
فحص الطبيب
نزف الخِلط الزجاجي (نزف في المادة الهلامية التي تملأ الجزء الخلفي من مقلة العين)
عند الأشخاص الذين يعانون من رؤية بقع صغيرة أو خيوط في مجال الرؤية (أجسام طافية)، أو الذين لديهم عوامل خطر لنزف الزجاجي (مثل السكّري، تمزق الشبكية، داء الخلية المنجلية، إصابة العين)
فقدان الرؤية في كامل الحقل البصري (وليس في جزء أو أجزاء منه فقط)
الفحص المباشر من قبل طبيب عيون
في بعض الأحيان، تصوير الشبكية بتخطيط الصدى
التهاب الشرايين (الصدغية) ذو الخلايا العرطلة (وهي شرايين كبيرة في الرأس والعنق والجزء العلوي من الجسم)، وهو ما قد يؤدي إلى منع تدفق الدَّم إلى العصب البصري
الصُّدَاع أحيانًا، أو الألم عند تمشيط الشعر، أو الألم في الفك أو اللسان عند المضغ
في بعض الأحيان آلام وصلابة في العضلات الكبيرة في الذراعين أو الساقين (ألم العضلات الروماتيزمي polymyalgia rheumatica)
اختبار سرعة تثفل كريات الدم الحمراء، قياس مستوى البروتين C التفاعلي، وقياس الصُّفَيحات الدَّمويَّة
خزع الشِّريان الصِّدغي
الاعتلال العصبي البصري الإقفاري (تلف العصب البصري الناجم عن توقف تغذيته الدموية)
في الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر لهذا الاضطراب (مثل السكّري أو ارتفاع ضغط الدم) أو في الأشخاص الذين عانوا من نوبة انخفاض شديدة جدًا في ضغط الدَّم، والتي قد تُسبب الإغماء
فحص الطبيب
اختبار سرعة تثفل كريات الدم الحمراء، قياس مستوى البروتين C التفاعلي، وقياس الصُّفَيحات الدَّمويَّة
في بعض الأحيان، خزعة الشريان الصدغي
في بعض الأحيان، تصوير الوريد السباتي بالأمواج فوق الصوتية (أحد الأوردة الرئيسية في الرقبة) وتخطيط صدى القلب (تصوير القلب الأمواج فوق الصوتية)
النزف البقعي (النزف حول البقعة أو اللطخة - الجزء الأكثر حساسية من شبكية العين) والناجم عن التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر
عادة عند الأشخاص الذين يعانون من التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، أو عند الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر لاضطرابات الأوعية الدموية (مثل ارتفاع ضغط الدم، تدخين السجائر، أو ارتفاع مستوى الدهون في الدَّم)
الفحص المباشر من قبل طبيب عيون
الشقيقة العينية (الصُّدَاع النصفي الذي يؤثر في الرؤية)
الومضات، وهي بقع غير منتظمة تُشاهد وهي تتحرك ببطء في المجال البصري لعين واحدة لمدة تتراواح بين 10 إلى 20 دقيقة
تشوش الرؤية المركزية أحيانًا (ما ينظر إليه الشخص مباشرة)
صداع بعد اضطراب الرؤية أحيانًا
في كثير من الأحيان، عند الشباب أو في الأشخاص المصابين بحالات من الشقيقة
فحص الطبيب
ومضات ضوئية مفاجئة وعفوية تبدو مثل البرق أو البقع المضيئة أو النجوم وتحدث بشكل متكرر (ترائي الومضات photopsias)
فقدان الرؤية الذي يُصيب منطقة واحدة، الرؤية المحيطية غالبًا
فقدان الرؤية المنتشر عبر مجال الرؤية مثل الستارة
في بعض الأحيان عند الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر لانفصال الشبكية (مثل إصابة حديثة في العين، الخضوع لجراحة عينية مؤخرًا، قصر النظر الشديد)
الفحص المباشر من قبل طبيب عيون
في بعض الأحيان، تخطيط الصدى للعين
فقدان نفس الجزء من الحقل البصري في كلتا العينين
عند الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر لمثل هذه الاضطرابات (مثل ارتفاع ضغط الدَّم، وتصلب الشرايين، والسكّري، وارتفاع مستوى الدهون في الدَّم، والتدخين)
في بعض الأحيان تلكؤ الكلام، واضطراب حركة العين، وضعف عضلي، و/أو صعوبة في المشي
فحص الطبيب
تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي MRI أو التَّصوير المقطعي المُحوسَب CT
تخطيط كهربيَّة القلب ECG
التصوير بتخطيط الصدى للشرايين السباتية
تخطيط صدى القلب
المراقبة المستمرة للنبض القلبي
فقدان مفاجئ للرؤية مع ألم في العين
ألم شديد في العين مع احمرار
صداع، وغثيان، وتقيؤ، وحساسية للضوء
اضطرابات في الرؤية، مثل رؤية الهالات حول الأضواء
قياس الضغط داخل العين (قياس التوتر tonometry)
فحص قنوات التصريف في العين باستخدام عدسة خاصة (تنظير الزاوية العينية gonioscopy) من قبل اختصاصي طب العيون
قرحة القرنية (عادة ما تنجم عن عدوى بكتيرية أو فيروسية)
في كثير من الأحيان بقعة رمادية على القرنية تتحول إلى قرحة مفتوحة ومؤلمة في وقت لاحق
آلام عينية أو إحساس بوجود جسم غريب في العين
احمرار ودُماع في العين
حَساسية للضوء
في بعض الأحيان عند الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة في العين أو الذين ينامون دون إزالة العدسات اللاصقة
فحص الطبيب
زرع مخبري لعَيِّنَة من القرحة، يقوم بأخذها طبيب العيون
ألم شديد في العين مع احمرار
حَساسية للضوء
أجسام عائمة
تورم في الجفن
في بعض الأحيان بعد جراحة العين، أو إصابة حديثة في العين، أو وجود جسم غريب في العين (على سبيل المثال، بعد طرق المعدن بمعدن آخر)، أو عدوى فطرية أو بكتيرية على سطح العين
الفحص المباشر من قبل طبيب عيون
الزرع المخبري للسوائل من العين، والتي يجري سحبها من قبل طبيب العيون
التهاب العصب البصري (التهاب العصب البصري)، والتي يمكن أن تكون ذات صلة التصلُّب المتعدِّد
ألم خفيف عادةً، قد يزداد سوءًا عند تحريك العينين
نقص الرؤية الجزئي أو الكلّي
تبدو الأجفان والقرنيتان بمظهر طبيعي
فحص الطبيب
في كثير من الأحيان، التصوير بالرنين المغناطيسي
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
CT= التصوير المقطعي المحوسب؛ ECG= تخطيط كهربية القلب. ESR= سرعة تثفّل كرات الدَّم الحمراء. MRI= التصوير بالرنين المغناطيسي.
تقييم فقدان الرؤية المفاجئ
يُعد الفقدان المفاجئ للرؤية حالة طارئة.وإن معظم أسبابه تكون خطيرة.
متى ينبغي زيارة الطبيب
ينبغي على جميع الأشخاص الذين يعانون من فقدان مفاجئ للرؤية زيارة طبيب العيون واستشارته، أو التوجه إلى قسم الطوارئ على الفور.
ما الذي سيقومُ به الطبيب
سوف يوجه الطبيب في البداية بضعة أسئلة للاستفسار عن أعراض الشخص وتاريخه الطبي.ثم يقوم الطبيب بإجراء الفحص السريري.من شأن ما يجده الطبيب في أثناء الفَحص السَّريري وتحري التاريخ الطبي للمريض أن يُشير غالبًا إلى سبب الفقدان المفاجئ للرؤية، ويُحدد الاختبارات التي قد يحتاج إلى القيام بها (انظر الجدول الفقدان المفاجئ للرؤية).
سوف يطلب الطبيب من الشخص أن يخبره متى حدث فقدان الرؤية، وكيفية حدوثه، وما إذا كان قد يتفاقم أو لا.كما سيسأل الطبيب المريض ما إذا كان فقدان البصر يؤثِّر في عين واحدة أو كلتا العينين، وما إذا كان فقدان البصر في كامل مجال الرؤية أم في جزء محدد منه فقط.سوف يسأل الطبيب أيضًا عن الأعراض البصرية الأخرى، مثل رؤية أجسام طافية أو أضواء ساطعة أو هالات حول الأضواء أو خطوط متعرجة في الحقل البصري، أو يعاني من خلل في رؤية الألوان، أو ألم في العين.كما سوف يسأل الطبيب عن الأَعرَاض التي لا تتعلق بالعينين، ويتحرى عوامل الخطر للاضطرابات التي قد تسبب مشاكل عينية.
على الرغم من أن الفَحص السَّريري سوف يركز على العينين، إلا أن الطبيب قد يُجري أيضًا فَحصًا عامًا.
ولفحص العين، سوف يقوم الطبيب أولًا باختبار حدة البصر من خلال الطلب من الشخص قراءة الحروف على مخطط معلق على الجدار، تارةً عند إغلاق إحدى العينين والنظر بالأخرى، وتارةً عند النظر بكلتا العينين.سوف يتحرى الطبيب أيضًا استجابة الحدقتين للضوء، ومدى قدرة العين على تتبع جسم متحرك.كما قد يختبر الطبيب قدرة المريض على رؤية الألوان.وقد يفَحص الطَّبيب عيني وجفون المريض باستخدام المصباح الشِّقّي (أداة تمكن الطبيب من فحص العين تحت التكبير العالي) وقياس الضغط في العين.وسوف يقوم الطبيب، بعد تطبيق بضع قطرات لتوسيع الحدقة، بفحص شبكية العين بشكل شامل باستخدام المصباح الشِّقّي أو باستخدام مصباح يُعلق على الرأس ويمر ضوءه من خلال أداة محمولة باليد.
الاختبارات
يساعد وجود أو عدم وجود الألم على اختصار قائمة الأَسبَاب المحتملة لفقدان الرؤية المفاجئ إلى حد كبير (انظر جدول الفقدان المفاجئ للرؤية).إذا عادت الرؤية بسرعة من تلقاء نفسها، فإن الإسباب الأكثر احتمالًا هي النوبة الإقفارية العابرة، وصداع الشقيقة العيني.
كثيرًا ما توفر نتائج الفحص العيني معلومات كافية للأطباء لتشخيص سبب فقدان الرؤية.قد يكون من الضروري في بعض الأحيان إجراء اختبارات محددة بناءً على الحالة المرضية المشتبه بها.تُعد الاختبارات التالية ذات أهمية خاصة:
التصوير بتخطيط الصدى إذا لم يتمكن الطبيب من معاينة الشبكية بوضوح من خلال الفحص العيني.
التصوير بالرنين المغناطيسي المعزز بالغادولينيوم للحجاج و/أو الدماغ عند بعض الأشخاص الذين يعانون من آلام في العين وأَعرَاض محددة أخرى، وعندما يلاحظ الطبيب تورم العصب البصري في أثناء الفحص العيني.
سرعة تثفل الكريات الحمراء ESR ومستوى البروتين C التفاعلي (اختباران دمويان يقيسان مستوى الالتهاب في الجسم بشكل غير مباشر)، وحساب تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة في بعض الأحيان، وخاصة عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ويشكون من الصُّدَاع .
علاج فقدان الرؤية المفاجئ
يُعالج الاضطراب الذي يسبب فقدان الرؤية في أسرع وقت ممكن، على الرغم من أن العلاج قد لا يفيد في الحفاظ على الرؤية أو استعادتها.ولكن، العلاج الفوري قد يقلل من خطر نفس المرض على العين الأخرى.
أضواء على الشيخوخة: فقدان الرؤية عند البالغين الأكبر سنًا
غالبًا ما ينجم عدم وضوح الرؤية عند البالغين الأكبر سناً عن تغيم عدسة العين (الساد العيني)، أو ضَرَر في العصب البصري (كما يحدث في الزرق)، أو ضرر في شبكية العين (كما يحدث في التنكس البقعي المرتبط بالعمر و اعتلال الشبكية السكّري).ومن الأَسبَاب الأقل شُيُوعًا لفقدان الرؤية عند كبار السن انسداد أحد الأوعية الدموية المغذية للعين.غالبًا ما تؤدي اضطرابات الجفون إلى تغيير مظهر العين، إلا أنها لا تسبب فقدان البصر عادةً، وقد تُسبب الإزعَاج.كما يمكن لتدلِّي الجفنين الشديد أن يؤثر في الرؤية أيضًا.
ومهما كان سبب فقدان البصر، فإن أي تغير في الرؤية يمكن أن يؤثر سلبًا في نوعية حياة البالغ الأكبر سنًا، وقد يؤثر بشكل غير مباشر على صحته.فعلى سبيل المثال، قد يكون ضعف البصر سببًا في حوادث المرور أو حوادث السقوط.كما يمكن لنقص الرؤية أن يكون مأساويًا بشكل خاص للبالغين الأكبر سنًا الذين يعانون من مشاكل أخرى أيضًا، مثل ضعف التوازن ونقص السمع.وفي مثل هذه الحالات، قد يؤدي فقدان البصر إلى إصابة خطيرة وقد يُقلل من قدرة الشخص على القيام بمهامه اليومية.
النقاط الرئيسية
الفقدان المفاجئ للرؤية هو حالة طارئة، لذلك ينبغي على الأشخاص الذين يصابون به التوجه مباشرة إلى المستشفى.
إن وجود أو عدم وجود الألم يساعد على تحديد الأَسبَاب الأكثر احتمالًا للإصابة.
إذا عادت الرؤية بسرعة من تلقاء نفسها، فإن النوبة الإقفارية العبارة والصُّدَاع النصفي في العين من الأَسبَاب الأكثر احتمالًا للإصابة.