فقد البصر المُفاجئ

سوف يوجه الطبيب في البداية بضعة أسئلة للاستفسار عن أعراض الشخص وتاريخه الطبي.ثم يقوم الطبيب بإجراء الفحص السريري.من شأن ما يجده الطبيب في أثناء الفَحص السَّريري وتحري التاريخ الطبي للمريض أن يُشير غالبًا إلى سبب الفقدان المفاجئ للرؤية، ويُحدد الاختبارات التي قد يحتاج إلى القيام بها (انظر الجدول الفقدان المفاجئ للرؤية).

سوف يطلب الطبيب من الشخص أن يخبره متى حدث فقدان الرؤية، وكيفية حدوثه، وما إذا كان قد يتفاقم أو لا.كما سيسأل الطبيب المريض ما إذا كان فقدان البصر يؤثِّر في عين واحدة أو كلتا العينين، وما إذا كان فقدان البصر في كامل مجال الرؤية أم في جزء محدد منه فقط.سوف يسأل الطبيب أيضًا عن الأعراض البصرية الأخرى، مثل رؤية أجسام طافية أو أضواء ساطعة أو هالات حول الأضواء أو خطوط متعرجة في الحقل البصري، أو يعاني من خلل في رؤية الألوان، أو ألم في العين.كما سوف يسأل الطبيب عن الأَعرَاض التي لا تتعلق بالعينين، ويتحرى عوامل الخطر للاضطرابات التي قد تسبب مشاكل عينية.

على الرغم من أن الفَحص السَّريري سوف يركز على العينين، إلا أن الطبيب قد يُجري أيضًا فَحصًا عامًا.

ولفحص العين، سوف يقوم الطبيب أولًا باختبار حدة البصر من خلال الطلب من الشخص قراءة الحروف على مخطط معلق على الجدار، تارةً عند إغلاق إحدى العينين والنظر بالأخرى، وتارةً عند النظر بكلتا العينين.سوف يتحرى الطبيب أيضًا استجابة الحدقتين للضوء، ومدى قدرة العين على تتبع جسم متحرك.كما قد يختبر الطبيب قدرة المريض على رؤية الألوان.وقد يفَحص الطَّبيب عيني وجفون المريض باستخدام المصباح الشِّقّي (أداة تمكن الطبيب من فحص العين تحت التكبير العالي) وقياس الضغط في العين.وسوف يقوم الطبيب، بعد تطبيق بضع قطرات لتوسيع الحدقة، بفحص شبكية العين بشكل شامل باستخدام المصباح الشِّقّي أو باستخدام مصباح يُعلق على الرأس ويمر ضوءه من خلال أداة محمولة باليد.