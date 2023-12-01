تحدث الرؤية المزدوجة عندما يشوه شيء انتقال الضوء من خلال العين إلى شبكية العين (البنية التشريحية الحساسة للضوء والتي تقع في مؤخرة العين).ونتيجة لذلك قد يرى الشخص أكثر من صورتين للجسم ذاته.تكون إحدى الصورتين ذات جودة طبيعية (من حيث السطوع والتباين والوضوح).بينما تكون الصورة الأخرى ذات جودة رديئة.

الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لازدواج البصر الأحادي هي

إعتام أو تغيّم عدسة العين (الساد)

مشاكل في شكل القرنية (مثل القرنية المخروطية، حيث تتغير القرنية من شكلها الدائري الطبيعي إلى شكل يشبه المخروط)

أخطاء الانكسار غير المعالجة، واللابؤرية astigmatism عادةً

والخطأ الانكساري هو التركيز غير الدقيق لأشعة الضوء على شبكية العين.اللابؤرية هي خطأ الانكسار الناجم عن انحناء غير طبيعي للقرنية (الطبقة الشفافة التي تقع أمام القزحية والحدقة).

وتشمل الأَسبَاب الأخرى لازدواج البصر الأحادي كلاً من تندب القرنية وانزياح عدسة العين.

تُشير الإصابة بازدواج البصر الثنائي إلى أن العينين لا تتجهان نحو نفس الجسم.في الحالة الطبيعية يرى الشخص الجسم كصورة واحدة على الرغم من أن كل عين تستقبل صورة منفصلة لذلك الجسم.ولمشاهدة صور واحدة، يجب أن تكون العينان متحاذيتان بحيث تتجه كلاهما إلى نفس الجسم في نفس الوقت (المحاذاة المقترنة).عندما لا تكون العينان متحاذيتان بشكل صحيح، فإن الشخص يشاهد صورتين للجسم نفسه، كلاهما تكونان بنفس الجودة.يمكن في بعض الأحيان أن تصبح الرؤية المزدوجة واضحة فقط عندما يحرك الشخص عينيه إلى أقصى حد في اتجاه معين (أقصى اليمين أو اليسار أو الأعلى أو الأسفل).

هناك العديد من الأَسبَاب المحتملة لازدواج الرؤية الثنائي.ولكن الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا هي

شلل أحد الأعصاب المسيطرة على العضلات المحركة للعين (الأعصاب القحفية الثالث، والرابع، والسادس)

الوهن العضلي الوبيل

الإعاقة الميكانيكية لحركة العين

في معظم الأحيان ينجم عدم تحاذي العينين عن مشكلة تؤثِّر في الأعصاب القحفية المسيطرة على العضلات المحركة للعين، وتُدعى عضلات خارج الحجاج .يمكن للشلل أن لا يترافق بحالات أخرى، وقد يكون السبب غير معروف.وتشمل الأَسبَاب المعروفة الاضطرابات التي تؤثر في قدرة الأعصاب على السيطرة على العضلات.فعلى سبيل المثال، يمكن لحالات مرضية مثل الوهن العضلي الوبيل myasthenia gravis، والتسمم الوشيقي botulism، ومُتلازمة غيلان باريه Guillain-Barré syndrome أن تؤثِّر في العضلات في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك العضلات التي تحرك العينين.

يمكن لأي شيء يؤثر ميكانيكيًا في حركة العينين أن يمنعهما من المحاذاة بشكل صحيح، وبالتالي التسبب بحدوث الرؤية المزدوجة.وتشمل الأمثلة انعقال إحدى عضلات العين ضمن كسر في الحجاج العيني وتراكم نسج غير طبيعية في الحجاج العيني، وهو ما يمكن أن يحدث في سياق أحد أشكال فرط نشاط الغُدَّة الدرقية الذي يسمى داء غريفز.