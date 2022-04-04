لمحة عن المرض النفسيّ

في العقود الأخيرة، كانت هناك حركة لإخراج الأشخاص المصابين بمرض نفسي من المؤسَّسات (التحرُّر من المؤسَّسات) ودعمهم حتى يتمكَّنوا من العيش في مجتمعاتهم المحلِّية.وقد أصبحت هذه الحركةُ ممكنة بفعل تطوُّر العقاقير الفعَّالة، فضلاً عن بعض التغيُّر في الموقف من المَرضَى النفسيين.ومع هذه الحركة، جَرَى التركيزُ بشكلٍ أكبر على النظر إلى الأشخاص المصابين بأمراض نفسيَّة كأفراد في الأسر والمجتمعات المحلِّية.وقد ساعدَ قرارٌ من المحكمة العليا في الولايات المتحدة عام 1999 م بشكلٍ كبير على هذا التغيير.ويطلب هذا القرار، الذي يُدعى قرار أولمستيد Olmstead decision، من الولايات توفيرَ العلاج في مجال الصحَّة النفسية في الأوساط المجتمعية إذا كانَ ذلك مناسبًا طبيًا.

أظهرت الأبحاث أن تفاعلات معينة بين شخص مصاب بمرض عقلي حاد وأفراد أسرته يمكن أن تحسن المرض العقلي أو تفاقمه.ولذلك، جَرَى تطويرُ تقنيات العلاج الأسري family therapy techniques التي تَقِي المَرضَى المصابين بأمراض نفسيَّة مزمنة من الحاجة إلى دخول المصحَّات.واليومَ، فإنَّ أسرةَ الشخص الشخص نفسيًا هي أكثر مشاركة من أيِّ وقت مضى كحليف في العلاج.كما يمارس طبيبُ الرعاية الأولية دورًا مهمًّا في إعادة تأهيل الشَّخص المضطرب نفسيًا وإعادة دمجه في المجتمع.

وبالإضافة إلى ذلك، وبسبب تحسُّن فعالية العلاج الدوائي، فإن الأشخاص النفسيين، الذين ينتهي بهم الأمر بالحاجة إلى دخول المستشفى، يكونون أقل عرضة للحاجة إلى العزل أو التقييد الجسدي ممّا كان عليه الأمر في الماضي.كما يجري تخريجهم غالبًا في غضون أيام إلى مراكز المعالجة النهارية.وهذه المراكز هي أقلّ تكلفة، لأن هناك حاجة إلى عدد أقل من الموظفين، ويكون التركيز فيها على العلاج الجماعي بدلًا من العلاج الفردي، والناس ينامون في المنزل أو في مراكز إعادة التأهيل halfway houses وليس في المستشفى.

ولكنّ الإخراج من المصحَّات قد واجه نصيبَه من المشاكل.لم تحل خدمات الصحّة النفسية المجتمعية بشكلٍ كافٍ محلَّ العلاج والحماية الضروريين من الأذى الذي جرى توفيره في المؤسسات بسبب نقص التمويل.وهكذا، فإنّ العديد من الأشخاص لا يتمكنون من الحصول على الرعاية الصحية النفسية التي يحتاجونها.وفضلًا على ذلك، تمنع القوانين الحالية إيداع الأشخاصَ المصابين بأمراض نفسيَّة والذين لا يشكِّلون خطرًا على أنفسهم أو المجتمع في المصحَّات أو أن يعالجوا رغمًا عنهم، وهو ما يعد مشكلة بشكل خاص في بعض الاضطرابات النفسية التي لا يدرك فيها الشخص أنه مصاب باضطراب نفسي (إنكار المرض).وبذلك، يصبح الكثير من الأشخاص الذين يصبحون أشخاص بشدة من جديد خارج المستشفى بلا مأوى أو ينتهي بهم المطاف في السجن.كما يموت العديدُ منهم بسبب التعرُّض أو العدوى أو المشاكل الطبية المعالجة بشكل غير كاف.ولكن، على الرغم من أنّ هذه القوانين تحمي الحقوق المدنية للناس، إلا أنها تجعل من الصعب توفير العلاج اللازم للعديد من الأشخاص المصابين بأمراض نفسيَّة، وقد يكون بعضُهم غير عقلاني للغاية عندَ علاجه.

وبسبب المَشاكل المتعلِّقة بإلغاء الرعاية المؤسَّسية (الإخراج من المصحَّات)، جَرَى تطوير أساليب جديدة للعِلاج، مثل العلاج المجتمعي الحازم assertive community treatment.وهي تساعد على توفير شبكة أمان للأشخاص الذين يعانون من مرض نفسي خطير مزمن.يَستخدم العلاجُ المجتمعي الحازم فريقًا من الاختصاصيين الاجتماعيين، والمتخصِّصين في التأهيل، والناصِحين والممرِّضين والأطباء النَّفسيين (فريق متعدَّد التخصُّصات).ويقدِّم هذا الفريقُ خدمات فردية للأشخاص الذين يعانون من مَرَض نفسِي خطير، والذين لا يستطيعون أو لا يذهبون إلى عيادَة الطَّبيب أو إلى المستوصَف لطلب المساعدة.وتُقدَّم الخدماتُ في منزل الشخص أو في حيِّه - على سبيل المثال، في المطاعم القريبة، أو الحدائق، أو المتاجر.