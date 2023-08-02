حالات الرُهاب النوعية

تشتمل حالات الرهاب النوعية على القلق المستمرّ غير الواقعي والشَّديد والخوف من حالاتٍ أو ظروف أو أشياء محدَّدة.

ويمكن أن يتداخل القلقُ الناجم عن اضطرابٍ رهابي مع مجريات الحياة اليومية، لأنَّ الأشخاص يتجنَّبون بعضَ النشاطات والمواقف.

ويكون التَّشخيصُ واضحًا على أساس الأَعرَاض عادة.

ويتكوَّن العلاج من المعالجة بالتعرُّض عادة.

حالات الرهاب النوعية هي اضطرابات قلق شائعة تحدث لدى حوالى 8٪ من النساء و 3% من الرجال سنويًا.تشتمل أشكالُ الرُّهاب النوعيَّة الأكثر شُيُوعًا على الخوف من الحيوانات (رُهاب الحيوان zoophobia)، والخوف من المرتفعات (رهاب المرتفعات acrophobia)، والخوف من العواصف الرعدية (رهاب الرعد والبرق astraphobia أو رُهَاب الرعد brontophobia).يخاف ما لا يقل عن 5٪ من الأشخاص إلى حد ما من الدم، أو الحُقن، أو الإصابة، مما قد يؤدي إلى تجنب اختبارات الدم و/أو اللقاحات.غالبًا ما يُعاني الأشخاص الذين لديهم رهاب نوعي من رهابَين أو أكثر.

يلجأ المرضى الذين لديهم رهابٌ معيَّن إلى تجنُّب بعض المواقف أو الأشياء التي تثير قلقَهم وخوفَهم، أو تسبِّب لهم ضائقةً كبيرة، ممَّا يؤدِّي في بعض الأحيان إلى نوبة الهلع.ولكنَّهم يعرفون أنَّ قلقهم مفرط، وبذلك يدركون أنَّ لديهم مشكلة.

ولكن، تسبِّب بعضُ أشكال الرهاب النوعيَّة انزعاجًا قليلاً؛فعلى سَبيل المثال، فإن أحدَ سكان المدينة الذين يخافون من الثعابين قد لا يجدون صعوبة في تجنُّبها؛غير أنَّ أنواعًا محدَّدة أخرى من الرُّهاب تتداخل كثيرًا مع الأداء؛فعلى سبيل المثال، قد يواجه سكان المدينة الذين يخافون من المصاعد وجودهم بشكل متكرر، وبذلك يواجهون خيارًا صعبًا بشكل روتيني: تجنب وضع مهم في العمل، أو صعود العديد من السلالم، أو تحمّل ركوب المصعد بشيء من الانزعاج.

لمحة عامة عن حالات الرهاب فيديو

الجدول بعضُ أنواع الرُّهَاب الشَّائعة*

أعراض حالات نوعية من الرهاب يُعاني الأشخاص الذين لديهم رهاب نوعي من خوف أو قلق ملحوظ كاستجابة لجسم أو موقف معين.وقد يحاولون التعامل مع مخاوفهم وقلقهم من خلال التجنب.

علاج حالات الرهاب النوعية المعالجة بالتعرُّض

تقنيات الاسترخاء و/أو التنفس (مثل التنويم المغناطيسي)

استخدام محدود للأدوية في بعض الأحيان (على سبيل المثال، البنزوديازيبين أو حاصرات بيتا) يتحسَّن بعضُ الأشخاص من دون مُعالَجَة، بسبب إمكانيَّة تجنُّب الوضع أو الشيء الذي يخشونه بسهولة.ومن الأمثلة على ذلك الخفافيش والكهوف.في حالة أنَّ الظروف أو الأشياء (مثل العَواصِف الرَّعدية) تجري مصادفتها كثيرًا، غالبًا ما تكون هناك حاجةٌ إلى العِلاج. يعدُّ العلاجُ بالتعرُّض، وهو نوعٌ من العلاج النفسي، العلاجَ الأمثل.ويشمل العلاجُ بالتعرُّض تعريضَ الأشخاص تدريجيًا وبشكل متكرِّر ـــ في تخيُّلهم أو في الواقع في بعض الأحيان إلى كل ما يثير خوفَهم.تُستَعملُ في الولادة الطبيعية طرائق الاسترخاء والتنفس لضبط الألم في أثناء الولادة.ويُكرَّر العلاجُ بالتعرُّض إلى أن يصبح الأشخاص متآلفين جدًّا مع الوضع المثير للقلق.ويمكن أن يساعدَ الطبيبُ المعالِج على ضمان أن يَجرِي العلاج بشكلٍ صحيح، على الرغم من أنَّ الأشخاص يمكن أن يقُوموا بذلك من تلقاء أنفسهم. يفيد العلاجُ بالتعرُّض أكثر من 90٪ من الأشخاص الذين فعلوا ذلك بإخلاص وصدق.وهو العلاجُ الوحيد اللازم لأنواع الرهاب المحدَّدة دائمًا تقريبًا.وحتَّى الأشخاص الذين لديهم رهاب الدَّم أو الإبر يستجيبون بشكلٍ جيِّد للعلاج بالتعرُّض؛فعلى سبيل المثال، قد يبدأ مثل هؤلاء الأشخاص بالتعرُّض بمجرَّد زيارة عيادَة الطَّبيب (أو ربما المشي بجانب العيادة).وفي اليوم التالي (أو الأسبوع)، قد يجلسون في غرفة الفحص دون أي نية لسحب أي دم.وقد تنطوي الخطوة التالية على السماح بتقريب إبرة من الجلد.قد يزداد التعرّض بسرعة أو ببطء ، ولكن ينبغي على الأشخاص في نهاية المطاف سحب الدم. أمَّا الأدوية فليست مفيدة جدًّا في مساعدة الأشخاص على التغلُّب على حالات الرهاب النوعيَّة.ومن الاستثناءات استخدامُ البنزوديازيبينات (أدوية مضادة للقلق) في بعض أنواع الرهاب النوعية.فعلى سَبيل المثال ، قد يستخدم الأشخاصُ الذين لديهم رُهاب الطيران دواءً من البنزوديازيبينات قبل الصعود إلى الطائرة.لا يزيل البنزوديازيبين وحده الرهاب عادة، ولكنه يسمح للشخص بالطيران.يمكن استخدام حاصرات بيتا، مثل بروبرانولول، مباشرةً قبل الحدث الذي يُسبب القلق، مثل التحدث أمام الجمهور.