اضطرابُ تبدُّد الشخصيَّة/تبدُّد المُحيط

ينطوي اضطرابُ تبدُّد الشخصيَّة/تبدُّد المُحيط على شعور مستمرّ أو متكرِّر لدى الشخص بالانفصال عن جسمه أو عملياته الذهنية، كمراقبٍ خارجي لحياته (تبدُّد الشخصيَّة) أو الشعور بالانفصال عن محيطه (تبدُّد المُحيط).
ويُحرَّض الاضطرابُ عادة بسبب الشدَّة الشديدة، لاسيما سوء المعاملة العاطفية أو الإهمال في أثناء الطفولة أو الضغوط الكبيرة الأخرى (مثل االتعرُّض إلى الاعتداء الجسدي أو مشاهدته).
وقد تحدث مشاعرُ الانفصال عن النفس أو الأشيَاء المُحيطَة بها بشكل دوري أو مستمرّ.
بعدَ الانتهاء من الاختبارات لاستبعاد الأسباب الأخرى المحتملة، يقوم الأطباء بتشخيص هذا الاضطراب على أساس الأَعرَاض.
وغالبًا ما يكون العلاج النفسي، خاصَّة العلاج المعرفي السُّلُوكي، مفيدًا.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن الاضطرابات التفارقيَّة).
وتعدُّ المشاعرُ المؤقَّتة لتبدُّد الشخصية أو تبدُّد المحيط شائعة.يشعر حوالى ربع من الناس بالانفصال عن أنفسهم (تبدُّد الشخصية) أو عن البيئة المحيطة (الغُربَة عن الواقِع أو تبدُّد المُحيط) في وقتٍ أو آخر.غالبًا ما يحدث هذا الشعورُ عندَ الناس بعد:
أن يمرُّوا بتجربة خطرة تهدِّد الحياة
تناول عقاقير معيَّنة (مثل الماريجوانا، أو أدوية الهلوسة، أو الكيتامين، أو ميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين [إكستاسي])
التعب الشديد
الحرمان من النوم أو التحفيز الحسي (مثلما قد يحدث عندما يكونون في وحدة العناية المركَّزة)
يمكن لتبدُّدُ الشخصية أو الغُربَة عن الواقِع أو تبدُّد المُحيط أن يحدث أيضًا كعرضٍ في عددٍ من اضطرابات الصحة النفسية الأخرى؛ وكذلك في الاضطرابات الطبية العامة، مثل الاضطرابات الاختلاجية.
وتعدُّ مشاعر تبدُّد الشخصية / تبدُّد المُحيط اضطرابًا عندما يحدث ما يلي:
يحدث تبدُّد الشخصية أو الغُربَة عن الواقِع أو تبدُّد المُحيط من تلقاء نفسه (وليس بسبب الأدوية أو اضطراب صحة نفسية آخر)، ويستمرّ أو يتكرَّر.
تكون الأَعرَاض مزعجة جدًّا للشخص أو تجعل من الصعب عليه أن يقوم بمهامه في المنزل أو في العمل.
يحدث هذا الاضطرابُ (تبدد الشخصية/تبدُّد المُحيط) في نَحو 2٪ من السكَّان، ويصيب الرجالَ والنساء على حدٍّ سواء.
وقد يبدأ الاضطراب خلال مرحلة الطفولة المبكِّرة أو المتوسطة.ونادرًا ما يبدأ بعدَ سنّ 40 عامًا.
أسباب اضطراب تبدد الشخصية/تبدد المحيط
غالبًا ما يظهر اضطرابُ تبدُّد الشخصية/الغُربَة عن الواقِع أو تبدُّد المُحيط في الأشخاص الذين يعانون من التوتُّر الشديد، بما في ذلك ما يلي:
الاضطهاد العاطفي أو الإهمال خلال مرحلة الطفولة
الاعتداء الجسدي
التعرُّض لحوادث العنف المنزلي أو مشاهدتها
إصابة أحد الوالدين بإعاقة شديدة أو مرض نفسي شديد
وفاة غير متوقعة لشخص عزيز
ويمكن أن تظهرَ الأَعرَاض بسبب الشدَّة الشديدة (على سبيل المثال، بسبب العلاقات أو الأمور الماليَّة أو العمل)، أو الاكتئاب، أو القلق، أو استخدام العقاقير غير المشروعة.ولكن، في 25 إلى 50٪ من الحالات، تكون أسباب الضغوط طفيفة نسبيًا أو لا يمكن تحديدُها.
أعراض اضطراب تبدد الشخصية/تبدد المحيط
قد تبدأ أعراضُ اضطراب تبدُّد الشخصيَّة / تبدُّد المحيط تدريجيًا أو فجأة.وقد تستمرّ العوارضُ لساعات أو أيام فقط، أو لأسابيع أو شهور أو سنوات.ويمكن أن تنطوي النَّوبَات على تبدُّد الشخصيَّة أو تبدُّد المحيط أو كليهما.
وتتناوب شدة الأَعرَاض في كثير من الأحيان ما بين زيادةٍ ونقصان.ولكن، عندما يكون الاضطرابُ شديدًا، قد تكون الأَعرَاض موجودة وتبقى بنفس الشدَّة لسنوات أو حتى عقود.
تنطوي أعراضُ تبدُّد الشخصية على
الشعور بالانفصال عن جسد الفرد أو عقله أو مشاعره أو أحاسيسه
كما قد يقول المرضى أيضًا إنَّهم يشعرون بأنَّهم غير واقعيين أو بما يشبه الآلة، مع عدم السيطرة على ما يفعلون أو يقولون.وقد يشعرون بالخدَر النفسي أو الجسدي.ومثلُ هؤلاء الأشخاص قد يصفون أنفسَهم بصفة مراقب الخارجي لحياتهم الخاصة أو "بالميت الذي يمشي".
أمَّا أعراضُ تبدُّد المُحيط فتنطوي على:
الشعور بالانفصال عن الأشيَاء المُحيطَة (الناس، الأشياء، أو كل شيء)، والتي تبدو غيرَ واقعيَّة
كما قد يشعر المرضى وكأنَّهم في حلم أو في ضباب، أو كما لو أنَّ جدارًا زجاجيًا أو حجابًا يفصل بينهم وبين محيطهم.ويبدو العالم بلا حياة، أو بلا لون، أو اصطناعيًّا.كما قد يبدو العالم مشوَّهًا لهم؛فعلى سَبيل المثال، قد تظهر الأشياء ضبابيَّة أو واضحة بشكل غير مألوف؛ أو قد تبدو مسطَّحة أو أصغر أو أكبر ممَّا هي عليه.ويمكن أن تبدو الأصواتُ أعلى أو ألينَ ممَّا هي عليه.وقد يبدو الوقت يسير بطيئًا جدًّا أو سريعًا جدًّا.
وتسبِّب الأَعرَاض انزعاجًا كبيرًا بشكلٍ دائمٍ تقريباً.ويجد بعضُ الأشخاص أنَّهم لا يطيقون أنفسهم.ويكون القلقُ والاكتئاب شائعين.يخاف كثيرٌ من الأشخاص من أن تكون الأَعرَاضُ ناجمةً عن ضَرَر في الدماغ لا رجعة فيه.كما يشعر كثيرون منهم بالقلق حول ما إذا كانوا موجودين بالفعل، أو يتحقَّقون مرارًا وتكرارًا لتحديد ما إذا كانت تصوُّراتهم حقيقيَّة.
يمكن أن تجعل الشدَّةُ وتفاقم الاكتئاب أو القلق، والمحيطات الجديدة أو مفرطة التنبيه overstimulating وقلَّة النوم، الأَعرَاضَ أسوأ.
وغالبًا ما تكون الأَعرَاض مستمرَّة.قد يكون لدى الأشخاص أعراض طوال الوقت، أو قد تأتي الأَعرَاض وتختفي لفترات أخرى لا تظهر فيها أعراض.
وغالبًا ما يجد الأشخاصُ صعوبةً كبيرة في وصف أعراضهم، وربَّما يخشون أو يعتقدون أنَّهم في طريقهم إلى الجُنون.ولكن، يبقى الأشخاصُ دائمًا على علم بأنَّ تجاربَهم الانفصاليَّة ليست حقيقية، بل هي مجرَّد وسيلة للتعبير عمَّا يشعرون.وهذا الوعيُ هو ما يفصل بين اضطراب تبدُّد الشخصية / تبدُّد المحيط والاضطراب الذُّهاني psychotic disorder؛الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ذهاني مثل الفصام، أو لديهم أفكار لا تتفق مع الواقع، ولكنهم لا يدركون أنها مختلفة عن الأفكار المعتادة.
تشخيص اضطراب تبدد الشخصية/تبدد المحيط
تقييم الطبيب، بناءً على معايير تشخيصية محددة من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية، الإصدار الخامس، مراجعة النص (DSM-5-TR)
اختبارات أحيانًا لاستبعاد الأسباب الأخرى المحتملة
يشتبه الأطباءُ في هذا الاضطراب على أساس الأَعرَاض:
فالأشخاصُ يكون لديهم نوباتٌ من تبدُّد الشخصية أو تبدُّد المحيط، أو كليهما، تستمرّ لفترة طويلة أو تتكرَّر.
وهم يعرفون أنَّ تجاربَهم أو مشاعرَهم التفارقية ليست واقعيَّة.
يشعر الأشخاصُ بالانزعاج الشَّديد من أعراضهم، أو أنَّ أعراضَهم تجعلهم غيرَ قادرين على الأداء في المواقف الاجتماعيَّة أو في العمل.
يُجرَى الفَحص السَّريري، والاختبارات أحيَانًا، لاستبعاد الاضطرابات الأخرى التي يمكن أن تسبِّب الأَعرَاض، بما في ذلك الاضطراباتُ النفسية الأخرى واضطرابات الصَّرع واضطراب استعمال المواد.ويمكن أن تشتمل الاختباراتُ على التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، والتصوير المقطعي المحوسَب (CT)، وتخطيط كهربيَّة الدماغ (EEG)، واختبارات الدم والبول لتحرِّي استعمال العقاقير غير المشروعة.
كما يمكن أن تساعد الاختبارات النفسانية والمقابلات المنظمة الخاصَّة، والاستبيانات، الأطباءَ على وضع التشخيص أيضًا.
علاج اضطراب تبدد الشخصية/تبدد المحيط
المُعالجة النفسيَّة
الأدوية المضادة للقلق والاكتئاب أحيَانًا
قد يختفي اضطرابُ تبدُّد الشخصية / تبدُّد المُحيط من دون مُعالَجة.ولا يُعالَج المرضى إلاَّ إذا استمرَّ الاضطرابُ أو تكرَّر أو كان يسبِّب الضيق.
أظهرت عدة طرق للعلاج النفسي فعالية لدى بعض الأشخاص.وكثيرًا ما يرتبط اضطرابُ تبدُّد الشخصيَّة / تبدُّد المحيط مع اضطرابات الصحَّة النفسيَّة الأخرى (مثل القلق أو الاكتئاب) التي تتطلَّب العلاجَ.كما ينبغي أيضًا أن تعالج أيّة ضغوط أدَّت إلى ظهور الأعراض، أو قد ساهمت في حُدوث اضطراب تبدُّد الشخصيَّة / تبدُّد المُحيط.
وتشتمل الطرائقُ التي يمكن أن تفيد على ما يلي:
يمكن أن تساعد الطرائقُ المعرفية في منع التفكير الوسواسي حول حالة غير حقيقية للوجود.
يمكن أن تساعد الطرائقُ السُّلوكية الأشخاص على الانغماس في المهام التي تصرفهم عن تبدُّد الشخصية.
تلجأ طرائقُ التأريض إلى استخدام الحواس الخمس (السمع واللمس والشم والتذوق والبصر) لمساعدة الأشخاص على الشعور بالارتباط أكثر بأنفسهم والعالم؛فعلى سبيل المثال، يجري تشغيلُ الموسيقى الصاخبة أو وضع قطعة من الجليد في اليد.وهذه الأحاسيسُ يصعب تجاهلها، ممَّا يجعل الأشخاص يدركون أنفسهم في اللحظة الراهنة.
تركِّز طرائق التغيير النفسي على مساعدة الأشخاص على العمل من خلال الصراعات التي لا تطاق، والمشاعر السلبية، والتجارب التي يشعر الأشخاص أنَّهم يجب أن ينفصلوا عنها.
يعلِّم تتبُّع وتحديد التفارق والوجدان لحظة بلحظة (التعبير الخارجي عن العواطف والأفكار) الأشخاص التعرُّف إلى مشاعر هذا التفارق.ويفيد هذا التعرُّف بعضَ الناس.كما تساعد هذه الطَّريقَة أيضًا الأشخاص على التركيز على ما يحدث في الواقع.
وقد استُخدمت أدوية مختلفة لعلاج اضطراب تبدُّد الشخصية / تبدُّد المُحيط، ولكن لم تثبت فعالية أي منها.ولكن، تساعد الأدوية المضادَّة للقلق والاكتئاب في بعض الأحيان، لاسيَّما من خلال تخفيف القلق أو الاكتئاب، حيث يوجدان في العديد من الأشخاص المصابين بتبدد الشخصية أو الغُربَة عن الواقِع وتبدُّد المُحيط.ولكنَّ الأدوية المضادَّة للقلق قد تزيد أيضًا من تبدد الشخصية أو الغُربَة عن الواقِع وتبدُّد المُحيط، لذلك يراقب الأطباء استخدامَ هذه العقاقير بدقَّة.
مآل اضطراب تبدد الشخصية/تبدد المحيط
الشفاءُ الكامل ممكن في كثيرٍ من الأشخاص، وخاصَّة إذا كانت الأَعرَاض ناتجة عن الضغوط التي يمكن التعامل معها خلال فترة العلاج.ولكن، هناك أشخاصٌ آخرون لا يستجيبون للعلاج بشكل جيِّد، ويصبح الاضطراب مزمنًا لديهم.وفي بَعض الأشخاص، يختفي اضطرابُ تبدُّد الشخصية / تبدُّد المحيط من تلقاء نفسه.
وقد تسبِّب الأَعرَاض، حتى تلك التي لا تزال قائمة أو تتكرَّر، مشاكلَ طفيفة فقط إذا كان الأشخاص يمكن أن يُبقوا عقولَهم مشغولة، ويركِّزوا على الأفكار أو غيرها من الأنشطة، بدلاً من التفكير بشعورهم الذاتي.ولكن، يصبح بعضُ الأشخاص عاجزين، لأنَّهم يشعرون بالانقطاع حتَّى عن أنفسهم والأشيَاء المُحيطَة بهم أو لأنَّ لديهم قلقًا أو اكتئابًا أيضًا.