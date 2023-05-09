اضطرابُ تبدُّد الشخصيَّة/تبدُّد المُحيط

قد تبدأ أعراضُ اضطراب تبدُّد الشخصيَّة / تبدُّد المحيط تدريجيًا أو فجأة.وقد تستمرّ العوارضُ لساعات أو أيام فقط، أو لأسابيع أو شهور أو سنوات.ويمكن أن تنطوي النَّوبَات على تبدُّد الشخصيَّة أو تبدُّد المحيط أو كليهما.

وتتناوب شدة الأَعرَاض في كثير من الأحيان ما بين زيادةٍ ونقصان.ولكن، عندما يكون الاضطرابُ شديدًا، قد تكون الأَعرَاض موجودة وتبقى بنفس الشدَّة لسنوات أو حتى عقود.

تنطوي أعراضُ تبدُّد الشخصية على

الشعور بالانفصال عن جسد الفرد أو عقله أو مشاعره أو أحاسيسه

كما قد يقول المرضى أيضًا إنَّهم يشعرون بأنَّهم غير واقعيين أو بما يشبه الآلة، مع عدم السيطرة على ما يفعلون أو يقولون.وقد يشعرون بالخدَر النفسي أو الجسدي.ومثلُ هؤلاء الأشخاص قد يصفون أنفسَهم بصفة مراقب الخارجي لحياتهم الخاصة أو "بالميت الذي يمشي".

أمَّا أعراضُ تبدُّد المُحيط فتنطوي على:

الشعور بالانفصال عن الأشيَاء المُحيطَة (الناس، الأشياء، أو كل شيء)، والتي تبدو غيرَ واقعيَّة

كما قد يشعر المرضى وكأنَّهم في حلم أو في ضباب، أو كما لو أنَّ جدارًا زجاجيًا أو حجابًا يفصل بينهم وبين محيطهم.ويبدو العالم بلا حياة، أو بلا لون، أو اصطناعيًّا.كما قد يبدو العالم مشوَّهًا لهم؛فعلى سَبيل المثال، قد تظهر الأشياء ضبابيَّة أو واضحة بشكل غير مألوف؛ أو قد تبدو مسطَّحة أو أصغر أو أكبر ممَّا هي عليه.ويمكن أن تبدو الأصواتُ أعلى أو ألينَ ممَّا هي عليه.وقد يبدو الوقت يسير بطيئًا جدًّا أو سريعًا جدًّا.

وتسبِّب الأَعرَاض انزعاجًا كبيرًا بشكلٍ دائمٍ تقريباً.ويجد بعضُ الأشخاص أنَّهم لا يطيقون أنفسهم.ويكون القلقُ والاكتئاب شائعين.يخاف كثيرٌ من الأشخاص من أن تكون الأَعرَاضُ ناجمةً عن ضَرَر في الدماغ لا رجعة فيه.كما يشعر كثيرون منهم بالقلق حول ما إذا كانوا موجودين بالفعل، أو يتحقَّقون مرارًا وتكرارًا لتحديد ما إذا كانت تصوُّراتهم حقيقيَّة.

يمكن أن تجعل الشدَّةُ وتفاقم الاكتئاب أو القلق، والمحيطات الجديدة أو مفرطة التنبيه overstimulating وقلَّة النوم، الأَعرَاضَ أسوأ.

وغالبًا ما تكون الأَعرَاض مستمرَّة.قد يكون لدى الأشخاص أعراض طوال الوقت، أو قد تأتي الأَعرَاض وتختفي لفترات أخرى لا تظهر فيها أعراض.

وغالبًا ما يجد الأشخاصُ صعوبةً كبيرة في وصف أعراضهم، وربَّما يخشون أو يعتقدون أنَّهم في طريقهم إلى الجُنون.ولكن، يبقى الأشخاصُ دائمًا على علم بأنَّ تجاربَهم الانفصاليَّة ليست حقيقية، بل هي مجرَّد وسيلة للتعبير عمَّا يشعرون.وهذا الوعيُ هو ما يفصل بين اضطراب تبدُّد الشخصية / تبدُّد المحيط والاضطراب الذُّهاني psychotic disorder؛الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ذهاني مثل الفصام، أو لديهم أفكار لا تتفق مع الواقع، ولكنهم لا يدركون أنها مختلفة عن الأفكار المعتادة.