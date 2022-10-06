لمحَةٌ عن الاضطرابات ذات الصلة بالموادّ والمُخدِّرات

تُعدُّ الأدوية والمواد الأخرى، سواءٌ استُخدمت للأغراض الطبية المشروعة، أو كعادة (مثل الكافيين)، أو بشكلٍ ترويحي، جزءًا لا يتجزَّأ من الحياة اليومية للعديد من الأشخاص (انظر الجدول الأدوية ذات الاستخدامات المزودجة الطبية والترويحية).

يمكن أن تنشأ اضطراباتٌ إساءة استعمال المواد والاضطرابات الأخرى المتصلة بالمواد عندما تؤخذ العقاقير التي تُنشِّطُ جملة المكافأة في الدماغ مباشرة، وذلك بهدف الحصول على الشعور بالمتعة التي تنجم عنها.وتختلف هذه الأحاسيس الممتعة حسب نوع المُخدَّرات.وتنقسم المُخدَّرات إلى 10 فئات مختلفة حسب التأثيرات المختلفة التي تُنتِجها في الجسم:

يمكن أن تحدثَ الاضطرابات المتعلِّقة بالمواد، سواء أكان الدواء أو المخدِّر قانونيًا أم لا، أو مقبولة اجتماعيًا أو لا، أو له استخدامات طبية مقبولة أم لا (مع أو من دون وصفة طبية).تناقش التفاصيل حول أدوية محددة وآثارها في أماكن أخرى من هذا دليل MSD.

في المناقشات حولَ المواد الخاضعة للرقابة وتعاطي العقاقير، غالبًا ما يَجرِي استخدام مصطلح "المخدِّرات".يشير هذا المصطلحُ إلى العقاقير التي تسبِّب فقدان الشعور، والشعور بالخدر، والنعاس، وتحديدًا إلى المواد الأفيونية (الأدوية التي ترتبط بمستقبلات الأفيونياَّت على الخَلايا).ولكن، يَجرِي استخدامُ مصطلح "المخدِّرات" أيضًا بمعنى أوسَع في (وغير دقيق) ليشمل أيّ نوع من الأدوية غير القانونية أو استخدامها بطريقة غير شرعيَّة.

الجدول العَقاقيرُ ذات الاستعمالات المزدوجة الطبِّية وغير المشروعة

تشتمل اضطراباتُ تعاطي المواد عمومًا على أنماط السُّلُوك التي يستمرّ عليها الأشخاص لاستخدام مادَّة ما، على الرغم من وجود مشاكل ناجمة عن هذا الاستخدام.قد تكون هناك أيضًا تظاهرات فيزيولوجية، بما في ذلك التغيرات في دارات الدماغ.يجري تعريف المصطلحات الشائعة "الإدمان"، و"إساءة الاستعمال"، و"الاعتماد" بشكلٍ فضفاض ومتفاوت كثيرًا بحيث لا تكون تلك التعريفات مفيدة كثيرًا في التشخيص المنهجي؛ يُعدُّ مصطلح "اضطراب استعمال المواد" أكثر شمولاً، وله دلالات سلبية أقلّ.

تختلف المخدِّراتُ والأدوية في تلك الفئات العشر من حيث كيفية احتمال أن تسبِّب اضطراب تعاطي الموادّ.ويسمَّى هذا الاحتمال إمكانية الإدمان، ويعتمد على مجموعة من العوامل، بما في ذلك

كيفية استخدام العقار

مدى القوَّة التي يحفِّز فيها العقار مسلك المكافأة في الدماغ

مدى سرعة عمل العقار أو الدواء

قدرة العقار على تحريض التحمُّل و/أو أعراض الانسحاب

الأدويةُ المُجَدَولَة Scheduled Drugs جَرَى البدء بتطبيق القانون الشامل للوقاية من إساءة استعمال العقاقير والسيطرة عليها في الولايات المتحدة سنة 1970 (Controlled Substances Act)، وعُدِّل على مرِّ السنين لتنظيم تصنيع وتوزيع فئات معيَّنة من العقاقير أو المواد الخاضعة للرقابة (انظر جدول بعض الأمثلة على المواد الخاضعة للرقابة*). وتنقسم الموادُ الخاضعة للمراقبة إلى 5 جداول (أو فئات) استنادًا إلى إمكاناتها للإساءة، ومدى قبولها للاستخدام الطبي، ومدى أمانها عند استخدامها تحت إشراف طبي.تُعدُّ عقاقيرُ الجدول الأوَّل الأكثر ضررًا، وبذلك تخضع إلى أشدّ انواع الرقابة.بينما تُعَدّ عقاقير الجدول الخامس أقلها ضررًا، وهي متاحة على نطاق واسع.قد تختلف الجداول أو المخططات في الولايات والحكومة الاتحادية (انظر أيضًا جداول العقاقير الصادرة عن إنفاذ قانون الأدوية الأمريكية ). الجدول بعضُ الأمثلة عن المواد الخاضعة للرقابة