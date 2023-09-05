اضطرابٌ الشَخصِيَّة المُعادِية للمُجتَمَع

اضطرابُ الشخصية المعادية للمجتمع هو اضطراب صحة نفسية يتميز بنمط من الاستخفاف بالعواقب وحقوق الآخرين.

يتصرف الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع على أي نحو يرغبون دونَ التفكير في العواقب بالنسبة لهم أو للآخرين، ودون الشعور بأي ندم أو بالذنب.

يقوم الأطباءُ بتشخيص اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع بناءً على الأَعرَاض، بما في ذلك تجاهلُ العواقب وحقوق الآخرين واستخدام الخداع أو التلاعب للحصول على ما يريدون.

من الصعب علاج اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، لكن قد يكون من المفيد استخدام العلاج النفسي الذي يُكافأ فيه الأشخاص على التغيير الإيجابي في السلوك، وفي بعض الأحيان، قد تساعد أدوية معينة في الحد من العنف والسلوك المتهور.

اضطراباتُ الشخصية هي حالات صحة نفسية تنطوي على أنماط مستمرة ومزمنة من التفكير والإدراك والتفاعل والاستدلال التي تسبّب ضائقة ملحوظة لدى الشخص و/أو اضطرابًا في قدرته على الأداء.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع أن يرتكبوا أفعالًا غير قانونية، أو خادعة، أو استغلالية، أو طائشة من أجل المنفعة أو المتعة الشخصية، ومن دون ندم.وقد

يقومون بتبرير أو تسويغ سلوكهم (على سبيل المثال، قد يعتقدون أن "الخاسرين يستحقّون الخسارة")

يلقون اللوم على الضحية لكونه أحمق أو عاجز

لا يكترثون بالآثار الاستغلالية والضارة لأفعالهم على الآخرين

يتجاهلون بشكل قاسٍ حقوقَ ومشاعر الآخرين والقانون

تتراوح التقديراتُ عن مدى شيوع اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع بين 2 إلى 6% من الأشخاص في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.يكون أكثر شُيُوعًا بثلاثة أضعاف عند الرِّجال مقارنة بالنساء.يعدُّ هذا الاضطراب أقل شُيُوعًا في الفئات العمرية الأكبر سنًا، مما يشير إلى أن الأشخاص يمكن أن يتعلّموا مع مرور الوقت تغييرَ سلوكهم.

وتوجد اضطرابات أخرى أيضًا؛تشتمل هذه الاضطراباتُ على

أسباب اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع يمكن لكل من العَوامِل الوراثيَّة والبيئية (مثل التنوّع في الطفولة) أن تتضافرَ لإحداث اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع. يكون اضطرابُ الشخصية المعادية للمجتمع أكثر شُيُوعًا بين الأقارب من الدرجة الأولى (الآباء والأشقاء والأطفال) للأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب مقارنةً بعموم السكان.يزداد خطرُ الإصابة بهذا الاضطراب عند الأطفال المُتبنَّين أو البيولوجيين من الآباء الذين يعانون من هذا الاضطراب. إذا حدث لدى الأطفال اضطراب التصرُّف واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط قبل أن يبلغوا 10 سنوات من العمر، فإنهم يكونون أكثر عرضة للإصابة باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع عندما يصبحون بالغين.ينطوي اضطراب التصرُّف (conduct disorder) على نمط متكرر من السُّلُوك الذي ينتهك الحقوق الأساسية للآخرين،قد يكون اضطرابُ التصرُّف أكثر ميلًا لأن يتحوَّل إلى اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع عندما يقوم الآباء بإساءة معاملة الطفل أو يهملونه، أو يكونون متضاربين في الانضباط أو في نمط الوالدية (على سبيل المثال، تحوّل الوالد من كونه دافئًا وداعمًا إلى كونه باردًا وناقدًا). لقد رُبِط تجاهلُ الآخرين بالسلوك المعادية للمجتمع في أثناء مرحلة المراهقة المتأخرة.

أعراض اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع تجاهل الآخرين يمكن للذين يعانون من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع أن يعبّروا عن تجاهلهم للآخرين وللقانون من خلال تدمير الممتلكات أو مضايقة الآخرين أو السرقة.وقد يخدعون، أو يستغلون، أو يخدعون، أو يتلاعبون للحصول على ما يريدون - سواء أكان ذلك بالنسبة للمال أو القوة أو الجنس أو الإرضاء الشخصي.وقد يستخدمون اسمًا مستعارًا لتحقيق أهدافهم. لا يشعر المصابون بهذا الاضطراب بالندم أو بالذنب تجاه ما فعلوه غالبًا.وقد يقومون بتبرير أفعالهم من خلال إلقاء اللوم على الذين أساءوا إليهم (على سبيل المثال، من خلال الاعتقاد بأنهم يستحقونها) أو طريقة الحياة (على سبيل المثال، من خلال الاعتقاد بأن ذلك غير منصف).وهم عازمون على عدم الاندفاع والقيام بما يعتقدون أنه الأفضل لأنفسهم بأي ثمن ؛ وهذا الموقف قد ينجم عن عدم الثقة في الآخرين. يفتقر الأشخاصُ الذين يعانون من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع إلى التعاطف مع الآخرين، وقد يكونون مُحتقِرين أو غير مبالين بمشاعر الآخرين وحقوقهم ومعاناتهم. السُّلوكُ الاندفاعي (الاندفاعية) يكون المصابون باضطراب الشَخصِيَّة المُعادِي للمُجتَمَع اندفاعيين عادة؛ويواجهون صعوبة في التخطيط للمستقبل والنظر في العواقب بالنسبة لهم أو للآخرين.ولذلك قد يقُومون بما يلي: تغيير المنازل أو العلاقات أو العمل فجأة (مع عدم وجود خطة للحصول على منزل آخر)

القيادة بسرعة كبيرة و/أو القيادة في حالة سكر، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى وقوع حوادث سيارات

تناول كمّيات كبيرة من الكحول أو العقاقير غير المشروعة

ارتكاب الأفعال الإجرامية غالبًا ما يكون من السهل استفزاز الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، ويكونون عدوانيين بدنيًا لأنهم يعانون من مشاكل في السيطرة على اندفاعاتهم، ولا يقدّرون تأثير أفعالهم في الآخرين. ويكون متوسّط العمر المتوقع لديهم أقصر من بقية الشرائح البشرية. عدم المسؤولية يكون مرضى اضطراب الشَخصِيَّة المعادية للمجتمع غير مسؤولين اجتماعيًا وماليًا.ولذلك قد يقُومون بالإجراءات التالية: عدم البحث عن عمل عندَ توفّر الفرص

عدم دفع الفواتير أو التخلّف عن سداد ديونهم

عدم دفع نفقة دعم الطفل الأَعرَاضُ الأخرى قد يكون هؤلاء الأشخاصُ أحيانًا في حالة من التشبث بالرأي، أو الثقة العمياء بالنفس، أو الغطرسة.وقد يكونون ساحرين ، ومقنعين ، ومقنعين في جهودهم للحصول على ما يريدون.

تشخيص اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع تَقيِيم الطَّبيب، وذلك استنادًا إلى معايير التشخيص النفسية القياسية عادة ما يقوم الأطباء بتشخيص اضطرابات الشخصية بناء على المعايير المعمول بها في ■الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية■، النسخة الخامسة المراجع نصيًا (DSM-5-TR)، والذي يُعد المرجع في التشخيص النفسي من قبل الرابطة الأمريكية للطبّ النفسي. بالنسبة إلى الأطباء، ولتشخيص اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، يجب على الأشخاص تجاهل حقوق الآخرين باستمرار، كما هو واضح من خلال 3 على الأقلّ ممّا يلي: هم يتجاهلون القانون، حيث يظهر ذلك من خلال ارتكاب أفعال متكررة لأسباب مبرّرة للاعتقال.

وهم مخادعون، حيث يظهر ذلك من خلال الكذب بشكلٍ متكرر، أو استخدام أسماء مستعارة، أو خداع الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية أو للمتعة.

وهم يتصرّفون بتهور، ولا يخططون للمستقبل.

ومن السهل استفزازهم أو إثارة عدوانيّتهم، ويتجلى ذلك من خلال الدخول في معارك بدنية باستمرار أو الاعتداء على الآخرين.

فهم يتجاهلون سلامة الآخرين و / أو سلامة الآخرين.

فهم يتصرّفون بشكل غير مسؤول باستمرار، وهذا ما يتجلّى في ترك العمل من دون التخطيط لآخر، أو عدم دفع الفواتير.

ولا يشعرون بالندم، وذلك من خلال اللامبالاة أو المبرر لإيذاء الآخرين أو إساءة معاملتهم. يقتصر تشخيصُ اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع على الأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر.