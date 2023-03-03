الخُراج في الرئتين

ينجم خراجُ الرئة عادة عن بكتيريا تعيش في الفم أو الحلق عادة، ويَجرِي استنشاقُها (أو ارتشافُها) إلى الرِّئتين، ممَّا يؤدِّي إلى العدوى.وفي كثيرٍ من الأحيان، يكون مرضُ اللثة (مَرَض دَوَاعِمِ السِّنّ أو وما حول الأسنان periodontal disease) هو مصدر البكتيريا أو الجراثيم التي تسبِّب خراج الرئة.

يمتلك الجسمُ العديدَ من وسائل الدِّفاع (مثل السُّعال) للمساعدة على منع البكتيريا من الدخول إلى الرئتين.ولكن، تحدث العدوى بشكلٍ رَئيسيَ عندما يكون الشخصُ فاقدَ الوعي أو في حالة نعاس شديد بسبب استعمال الكحول أو العقاقير الترويحية، أو الأدوية، أو المهدئات، أو التخدير، أو بسبب مرض يصيب الجهازَ العصبي، وبذلك يكون الشخصُ أقلَّ قدرة على السُّعال لطرد البكتيريا المستنشَقة.

في الأشخاص الذين لديهم اضطراب في وظيفة الجهاز المناعي، قد يكون سببُ خراج الرئة كائناتٌ حيَّة لا توجد عادة في الفم أو الحلق، مثل الفطريَّات أو المتفطرة السلِّية (الكائن الحيّ الذي يسبِّب مرض السلّ).وتشتمل أشكالُ البكتيريا الأخرى التي يمكن أن تسبِّب خراجات الرئة على العقديَّات والمكورات العنقوديَّة، بما في ذلك العنقوديَّة الذهبيَّة المقاومة للميثيسيلين (MRSA)، وهي عدوى خطيرة.

كما يمكن أن يؤدي انسدادُ المَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية إلى تشكيل الخراج؛فإذا سُدَّت فروع الرغامى (القصبات) بورم أو جسم غريب، يمكن أن يتشكَّل الخراج، لأنَّ المُفرَزات (المخاط) يُمكن أن تتراكم وراء موضع الانسداد.وتدخل البكتيريا هذه المفرَزات أحيانًا.وتمنع الإعاقَة أو الانسداد إخراجَ هذه المفرَزات المحمَّلة بالبكتيريا بالسُّعال من خلال مجرى الهواء.

وفي حالاتٍ أقلّ شيوعًا، تحدث الخراجاتُ عندما تنتقل البكتيريا أو الجلطات الدَّمويَّة الملوَّثة بالعدوى من خلال مجرى الدَّم إلى الرئة من موضع آخر مصاب بالعدوى في الجسم (الصمَّات الرئوية الإنتانيَّة).

ويُصَاب الأشخاص عادة بخراج رئوي واحد فقط نتيجة الاستنشاق أو انسداد مجرى الهواء.ولكن، إذا ظهرت عدَّة خراجات، فإنَّها تكون في نفس الرئة عادة.ومع ذلك، عندما تصل العدوى إلى الرئتين عبرَ مجرى الدم، فإنَّ عددًا من الخراجات المبعثرة قد تحدث في كلا الرئتين.وأكثر ما تظهر هذه المشكلة بين الأشخاص الذين يتعاطون المخدِّرات بالحقن بوسائل غير معقَّمة (مثل الإبر المتسخة).

وفي نهاية المطاف، تتمزَّق معظمُ الخراجات نحوَ مجرى الهواء، وتنتِج الكثيرَ من البلغم الذي يخرج بالسُّعال.يتركُ خُراجٌ متمزق تجويفاً في الرئة ويكون مملوءاً بالسائل والهواء.يتمزَّق الخراجُ أحيَانًا نحوَ الحيِّز بين الرئتين وجدار الصدر (الحيِّز الجنبي)، فيملأه بالصَّديد أو القيح، وتُدعى هذه الحالةُ الدُّبَيلة empyema.