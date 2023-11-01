تنظيرُ القصبات Bronchoscopy

تنظيرُ القصبات هو فحص بصري مباشر لصندوق الصوت (الحنجرة) والمسالك الهوائية من خلال أنبوب عرض (منظار القصبات).

يحتوي منظارُ القصبات، وهو أنبوب مشاهدة رفيع مزود بإضاءة، على كاميرا في نهايته، تسمح للطبيب أن يُعايِن المَسالك التنفُّسية الكبيرة (القصبات) إلى أن يصل إلى الرئتين.كما يمكن للأطبّاء تمرير أدوات صغيرة عبر منظار القصبات للسماح بأخذ عيِّنات من أنسجة الرئة أو مجرى الهواء للمساعدة على تشخيص اضطرابات الرئة ولمُعالجة بعضها.يقوم الأطباء بتمرير منظار القصبات من خلال أنف الشخص أو فمه، وصولًا إلى الرغامى، وإلى المسالك الهوائية.

يمكن للمناظير القصبية أن تكون

مرنة

صلبة

تُجرى معظمُ عمليات تنظير القصبات، وخصوصًا تلك المستخدمة في التشخيص، باستخدام منظار القصبات المرن.

تتطلّب بعضُ الإجراءات التشخيصية والعلاجية استخدامَ منظار قصبات صلب، ويكون ذلك تحت التخدير العام في المستشفى.على سبيل المثال ، قد يكون من الأفضل إزالة جسم غريب ، أو السيطرة على النزف ، أو توسيع المجرى الهوائي من خلال منظار القصبات المعدني الصلب في غرفة العمليات.

يمكن تنفيذ معظم الإجراءات الجراحية باستخدام منظار القصبات المرن في العيادات الخارجية، ما يعني عدم تنويم الشخص في المستشفى.في بعض الأحيان قد يجري تخدير الشخص قبل الإجراء، ويستخدم مخدر موضعي (عن طريق الأنف أو عن طريق الاستنشاق).

انظر أيضًا التاريخ الطبي والفَحص السَّريري لاضطرابات الرئة ولمحة عامة عن الجهاز التنفسي).

تنظير القصبات: إظهار المسالك ا... فيديو

فهمُ تنظير القصبات

يمكن استعمالُ منظار القصبات في:

تقييم المَسالِك الهَوائيَّة أو الحنجرة للتحرِّي عن الإصابات عند الأشخاص الذين تعرضوا إلى الحرق أو ربّما استنشقوا الدخان

تحديد سبب حالات عدوى الرئة (مثل الالتهاب الرئوي) إذا كان هناك قلق من أنّ السببَ هو بكتيريا غير مألوفة أو قد يكون من الصعب علاجها (على سبيل المثال، عندَ الأشخاص الذين لديهم الإيدز أو غيره من حالات عَوَز الجهاز المناعي)

فحص المَسالِك الهَوائيَّة وأخذ عيِّنات الأنسجة من المناطق التي قد تكون سَرطانية

التحقُّق من مصدر النزف في الرئتين.

تنظير القصبات المرن الصورة ANTONIA REEVE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

كما يساعد تنظيرُ القصبات الأطبّاءَ على معالجة بعض الحالات الخاصَّة؛حيث يمكن استعمال الأدوية التالية على سبيل المثال:

يكون دليلًا يمكن من خلاله إدخال أنبوب للمساعدة على التنفس (التنبيب الرغامي tracheal intubation)

وضع الأدوية أو المواد في مناطق محدّدة من الرئة

إزالة المُفرَزات والدم والقيح والأجسام الأجنبيّة

تنظير القصبات: الإدخال فيديو

ويجب على الشخص الامتناع عن الطعام والشراب لمدة لا تقلّ عن 6 ساعات قبلَ تنظير القصبات.وغالبًا ما تُطبَّق التهدئة لدى الأشخاص الذين يخضعون لتنظير القصبات المرن، ولكن يُطبَّق التخدير العام على من يخضعون لتنظير القصبات الصلب عادة.في تنظير القصبات المرن، يجري رشّ الحلق والأنف بمخدِّر، ثم يجري تمريرُ المنظار من خلال فتحة الأنف أو الفم أو أنبوب التنفُّس إلى المَسالك التنفُّسية في الرئتين.

وبعدَ تنظيرِ القصبات، يُوضَع الشخصُ تحت المراقبة لمدة ساعتين إلى اربعة ساعات.وإذا أُخذت عَيِّنَة من الأنسجة، فقد تؤخذ صورةٌ بالأشعة السينية للصدر للتأكُّد من عدم حدوث أي مُضَاعَفات، مثل النزف أو الاسترواح الصدري pneumothorax (وجود هواء في الصدر، لكن خارج الرئتين).