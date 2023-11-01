تنظيرُ الصدر thoracoscopy هو الفحصُ البصري لأسطح الرئة والحيِّز الجنبي من خلال أنبوب مشاهدة أو رؤية (منظار الصدر).

يُلجَأ إلى تنظير الصدر لرؤية الرئة والحيِّز المحيط بالرئتين (الحيِّز الجنبي).وقد يستخدمه الأطباءُ لمعاينة الرئتين والجنبة عندما لا تعطي الاختبارات الأقل بضعًا نتائج حاسمة.

كما يمكن استخدامُ تنظير الصدر أيضًا عندَ إجراء بعض العمليات الجراحية؛وعندما يجري استخدامه في العمليات الجراحية، يُشار غالبًا إلى هذا الإجراء باسم جراحة الصدر التنظيرية بمساعدة الفيديو (VATS).

إحدى وسائل الحصول على عَيِّنَة من أنسجة الرئة للاختزاع هي باستخدام منظار الصدر.وبالإضافة إلى القدرة على رؤية سطح الرئة وغشاء الجنب، قد يأخذ الطبيب عيِّنات من الأنسجة للفحص المجهري والزرع.ويمكن استخدام ُجهاز تنظير الصدر أيضًا لتصريف السوائل المتراكمة في الحيِّز الجنبي (الانصباب الجنبي).وفي بعض الحالات، يقوم الطبيبُ بإعطاء الأدوية من خلال منظار الصدر لمنع إعادة تجمُّع السَّائِل في الحيِّز الجنبي.

يُعطى الشخصُ تخديرًا كاملًا عادة لإجراء عملية جراحية صدرية تنظيرية باستخدام الفيديو، ولكن يمكن إجراءُ تنظير الصدر أحيانًا والشخص مستيقظ وبحالة تهدئة؛

يقوم الجرَّاحُ بإجراء ثلاثة شقوق صغيرة في جدار الصدر، ويُمرِر المنظارَ الصدري نحوَ الحيِّز الجنبي؛ وهذا يسمح للهواء بالدخول ويسبب انخماص الرئة.وبعد الإجراء الجراحي، يُنزعُ المنظار الصدري ويُدخَل أنبوب صدري لإزالة الهواء الذي دخل في الحيِّز الجنبي في أثناء الإجراء، مما يمكِّن من إعادة نفخ الرئة التي انخمصت.

تكون المُضَاعَفاتُ مُشابِهَةً لمُضَاعَفات بزل الصدر، وتشمل الحُمَّى والنَّزف والعدوى وتسرُّب الهواء إلى الحيِّز الجنبي (الذي يُسبِّبُ) استرواح الصدر pneumothorax) أو الأنسجة تحت الجلد حول الشق إذا تمزّقت الرئة.ومع ذلك، يعدّ هذا الإجراءُ أكثر بضعًا، ويترك جرحًا صغيرًا، ويتطلب البقاء في المستشفى.

انظر أيضًا التاريخ الطبي والفَحص السَّريري لاضطرابات الرئة ولمحة عامة عن الجهاز التنفسي).