إدخالُ الأنبوب الصدري

إدخال أنبوب صدري (يسمَّى أنبوب فغر الصدر أيضًا) هو إجراء يجري فيه إدخال أنبوب في الحيِّز بين جدار الرئة وجدار الصدر (يسمَّي التجويف الجنبي).

ويهدف هذا الإجراء إلى تصريف الهواء من التجويف الصدري عند انكماش أو انخماص الرئة (وهذا ما يسمّى استرواح الصدر).كما يُجرَى في بعض الأحيان لتصريف السوائل من التجويف الجنبي (ويسمى الانصباب الجنبي)، وخاصّة إذا كان السائل يتراكم باستمرار بحيث لا يمكن تصريفه مرة واحدة.وفي بعض الحالات، يكون إدخال انبوب الصدر حالة طارئة، خاصةً إن كانت المسألة هي إنقاذ حياة الشخص.

يكون الشخص مستيقظًا عندَ إدخال الأنبوب في الصدر، وقد يُعطى بعض المسكنات أحيانًا.كما يخدِّر الطبيب المنطقة الواقعة بين الضلعين، ثم يفتح شقًا صغيرًا و يُدخل الأنبوب.ويجري وصلُ الأنبوب بجهاز الشفط بعدَ ذلك.يجري تصويرُ الصدر بالأشعة السينية بعد إدخال الأنبوب عادةً، للتأكُّد من وضعه في المكان المناسب.

ونادرًا ما تحدث مضاعفاتٌ، أو تكون خطيرة.ويمكن أن تشملَ ألمًا في الصدر أو ثقبًا في الرئة أو الحجاب الحاجز أو تراكمًا للهواء تحت الجلد أو العدوى .ولكن، إذا جرى سحبُ كمية كبيرة من السوائل الموجودة من أسابيع أو شهور بشكلِ سريع، يمكن أن يسبب ذلك تراكمًا للسوائل داخل الرئة نفسها (الوذمة الرئويَّة).يجب استبدالُ الأنبوب أحيانًا، لأنه قد ينثني أو ينزاح عن موضعه، أو يُسدّ بجلطة دموية.

(انظر التاريخ الطبي والفحص السريري لاضطرابات الرئة ايضًا).