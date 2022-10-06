إذا وصف العلاج للشخص والتزم به، فعادةً ما يكون المآل ممتازًا.لا يتأثر معدل العمر المتوسط، ويمكن الوقاية من معظم المُضَاعَفات الخطيرة.عادةً ما ينخفض ضغط الدم بضع درجات.

كما يمكن لإجراءات مثل لتخفيف الوَزن، والإقلاع عن التدخين، وتجنب الإفراط في تناول المشروبات الكحولية أن تساعد على علاج الحالة.ينبغي مُعالَجَة الحساسية والعدوى الأنفية.وينبغي مُعالَجَة قصور الغُدَّة الدرقية و ضخامة النهايات.يُعدُّ إنقاص الوزن مفيدًا ولكنه قد يكون صعبًا جدًّا، وخاصةً للأشخاص الذين يشعرون بالنعاس والإرهاق.وبالتالي، غالبًا ما يوصى بجراحة إنقاص الوزن للأشخاص الذين يعانون من زيادة كبيرة في الوزن (بدانة شديدة).لدى مثل هؤلاء الأشخاص، تقلل جراحة السمنة من انقطاع التنفس في أثناء النوم وتعكس أعراضها عند حوالى 85٪ من الأشخاص.

ينبغي على الأشخاص الذين يشخرون بشدة ويتعرضون للاختناق في أثناء النوم عدم استهلاك الكحول، أو تناول أدوية مساعدة على النوم، أو مضادات هيستامين مهدئة، أو غيرها من الأدوية التي تُسبب النعاس.ويمكن للنوم على الجانب أو رفع رأس السرير أن يساعد على التقليل من الشخير.وتساعد الوسائل الخاصة المربوطة على الظهر على منع الأشخاص من النوم على ظهورهم.كما يمكن للعديد من الأجهزة الأخرى والبخاخات المتوفرة في الأسواق أن تساعد على الحدّ من الشخير، إلا أنها لا تساعد على تخفيف انقطاع التنفُّس الانسدادي في أثناء النوم.كما يدعي البعض بأنه يمكن إجراء عمليات جراحية للحد من الشخير أيضًا، إلا أنه لا تتوفر أدلة علمية كافية حول آلية عملها ومدى فعاليتها.

يُعد الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (سيباب CPAP) العلاج الرئيسي للأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي في أثناء النوم، وخاصة أولئك الذين يعانون من النعاس المفرط في أثناء النهار.يساعد جهاز سيباب الشخص على التنفس باستخدام قناع وجهي أو أنفي متصل بجهاز يوفر ضغطًا هوائيًا أعلى بقليل في المجرى التنفسي.يوفر هذا الضغط دعمًا للحلق للمحافظة على بقائه مفتوحًا في أثناء التنفس.يمكن وصف جهاز CPAP سواءً مع أو بدون جهاز ترطيب للهواء.قد يستدعي الأمر مراقبة الشخص من قبل الطبيب خلال الأسبوعين الأوليين من استخدام جهاز CPAP لضمان ملائمة الأقنعة وتوفير التشجيع للشخص والتأكد من أنه تعود على النوم مع القناع.إذا كان الشخص يعاني من انحراف في الحاجز الأنفي، فقد يوصي الأطباء بإجراء عملية جراحية لتصحيح انحراف الحاجز الأنفي (رأب الحاجز) لأن هذا التصحيح قد يجعل العلاج بجهاز سيباب أكثر نجاحًا.

جهاز CPAP الصورة SCIENCE PHOTO LIBRARY

كثيرًا ما يجد الأشخاص صعوبة في تحمُّل أجهزة سيباب، ولذلك يتوقفون عن استخدامها أو يستخدمونها في بعض الأحيان فقط.إذا ساعد الأطباء والفنيون الأشخاص على العثور على جهاز يناسبهم بشكل صحيح، وشجعوهم على استخدامه، فسوف تزداد فرص نجاح الشخص في استخدام جهاز سيباب على المدى الطويل.

قد يعاني بعض الأشخاص الذين يستخدمون جهاز CPAP من النعاس المفرط في أثناء النهار.قد يستفيد هؤلاء الأشخاص من تناول أحد المنبهات الخفيفة المستخدمة في علاج النعاس النهاري لدى الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس في أثناء النوم (مثل مودافينيل أو سولريامفيتول).كما تُستخدم أدوية أخرى أيضًا للأشخاص المصابين بانقطاع النفس الانسدادي في أثناء النوم.

يمكن للأجهزة الفموية القابلة للإزالة، التي يَجرِي تركيبها من قبل أطباء الأسنان، أن تساعد على تخفيف انقطاع التنفس في أثناء النوم (والشخير) عند الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس الخفيف إلى المعتدل.يمكن ارتداء هذه الأجهزة في أثناء النوم فقط، وهي تساعد على إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا.تتكون معظم الأجهزة من قطعتين من البلاستيك مصممتان لتنطبقا على الأسنان العلوية والسفلية.توصل القطعتان مع بعضهما وتكونان مصممتان لدفع الفك السفلي إلى الأمام، وبالتالي لا يمكن للسان أن يتحرك إلى الوراء ويسد الحلق.

ونظرًا إلى أنَّ الشخير شائع ويزعج البعض، وبما أن استعمال جهاز سيباب قد يكون صعبًا، فيجري تسويق بعض الأجهزة البديلة التي لم تجرِ دراستها بشكلٍ دقيقٍ وتُباع مباشرةً للمستهلكين.قبل البدء في أي خطة علاجية، يجب على الأشخاص مناقشة الخيارات العلاجية مع مزود الرعاية الصحية.

الجهاز الفموي لانقطاع التنفُّس في أثناء النوم الصورة جرى استخدام الصور بعد موافقة أصحابها Robert S.Porter, MD.

التحفيز الهوائي العلوي هو اجراء تتم فيه زراعة جهاز كهربائي لتحفيز أحد الأعصاب القحفية التي تتحكم باللسان (العصب تحت اللسان).يؤدي تحفيز هذا العصب إلى تنشيط العضلات التي تدفع اللسان إلى الأمام وتساعد على إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا.يمكن لهذا العلاج أن يكون ناجعًا عند بعض الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي المعتدل إلى الشديد وغير القادرين على تحمل العلاج بجهاز CPAP.

تكون جراحة الرأس أو الرقبة كعلاج لانقطاع النفس أثناء النوم مفيدة إذا كان المريض يشتكي من تضخم اللوزتين أو من انسداد واضح في المجرى الهوائي العلوي بواسطة بنية تشريحية أخرى.بالنسبة إلى الأطفال، تُعدُّ جراحة استئصال اللوزتين والغدانيات العلاج الأكثر شيوعًا (تُسمى استئصال الغدانيات).يُساعد هذا النوع من الجراحة عادةً على التخفيف من شدة انقطاع التنفس في أثناء النوم، وخصوصًا عند تضخُّم اللوزتين أو الغدانيات.تستخدم الجراحة في بعض الأحيان عند الأشخاص الذين يعانون من انسداد واضح في المجرى التنفسي لم تجدِ المُعالجَات الأخرى معه نفعاً.

رَأبُ اللهاة والحنك والبلعوم (uvulopalatopharyngoplasty) هو إجراء جراحي يفتح مجرى الهواء العلوي عن طريق إزالة بعض الأنسجة من المجاري التنفسية العليا (على سبيل المثال، من الحنك، واللهاة، واللوزتين، والغدانيات).غالبًا منا يكون هذا الإجراء فعالاً عند الأشخاص الذين يعانون من حالة خفيفة من انقطاع التنفس في أثناء النوم.ولكن، جرى استبدال هذا الإجراء إلى حدٍّ كبير بطرائق أقل بضعًا، مثل محاولة تثبيت جدران البلعوم (التجويف خلف الأنف والفم).يمكن في بعض الأحيان اللجوء إلى إجراءات جراحية مختلفة أخرى، إلا أنها لا تزال قيد التجربة ولم تخضع للدراسة بما يكفي من أجل إمكانية التنبؤ والديمومة.

يُعد فغر الرغامى (إجراء فتحة دائمة في الرغامى لإدخال أنبوب التنفس) العلاج الأكثر فعالية لانقطاع التنفس الانسدادي في أثناء النوم.ولكن لا يُجرى فَغرُ الرُّغامَى إلا كملاذ أخير عند الأشخاص الذين يعانون من أسوأ الحالات التي لم تستجب للعلاجات الأخرى.