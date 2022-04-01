المُعالجةُ الفيزيائية للصدر

تُساعد تمارينُ التنفس على تشجيع الأنفاس العميقة، بحيث تحدّ أو تشفي من الانخماص الرئوي (انخماص الأسناخ أو الأكياس الهوائية الدقيقة)، ولكنّها لا تُحسّن من وظائف الرئة بشكل مباشر.ومع ذلك، تقلل تمارينُ التنفس من احتمال حدوث مضاعفات في الرئة بعد الجراحة عندَ المدخنين الشرهين، وغيرهم من المصابين بأمراض الرئة.وهذه التمارينُ مفيدة بشكلٍ خاصٍ للأشخاص الخاملين الذين يُعانون من الداء الرئويّ الانسدادي المزمن أو الذين تم إزالة جهاز التنفس الصناعي عنهم للتو.

في كثير من الأحيان، تحتاجُ هذه التمارين إلى استخدام أداة تُسمى مقياس التنفس الحافز incentive spirometer؛حيثُ يتنفس الشخصُ بأقصى عُمقٍ يمكنه من خلال أنبوب متصل بحُجَيرَة بلاستيكية محمولة يدويًا،تحتوي الحُجيرةُ على كرة، حيث ترتفع هذه الكرة مع كل نفس.في الحالة المثالية، تُجرى هذه الطريقة من 5 إلى 10 مرات متتالية كل ساعة بينما يكون الشخصُ مستيقظًا،ويُستخدم هذا الجهاز بشكلٍ روتيني في المستشفيات قبل الجراحة وبعدها؛ولكن تمارين التنفُّس العميق التي تُشجعها الممرضات واختصاصية العلاج التنفسي قد تكون أكثر فعالية من تمارين التنفُّس الموجهة ذاتيًا باستخدام مِقْياس التَّنَفُّس الحافز.

مقياس التنفس المُحفِّز الصورة

يعدُّ التنفس بشفتين مزمومتين نوعًا من أنماط التنفس التي قد تكون مفيدة عندما تنتفخ الرئة بشدَّة عند المصابين بالداء الرئوي الانسدادي المزمن خلال نوبات تضيُّق المسالك الهوائية أو الهلع أو التمرين.كما يمكن أن يعملَ كتمرين تنفسي إضافي للأشخاص الذين يخضعون إلى إعادة التأهيل الرئويّ.يجري تعليمُ المرضى - أو يكتشفون في كثير من الأحيان بأنفسهم - الزفير بشفتين مغلقتين جزئيًا، كما لو كانوا يستعدون للصفير.يزيد هذا الإجراءُ الضغطَ في مجاري الهواء، ويساعد على وقايتها من الانخماص،وهذا التمرين لا يسبّب أية تأثيرات سيئة، وبعض الأشخاص يتبنّون هذه العادة من دون تعليمات.

كما قد يستفيد المرضى أيضًا من الانحناء إلى الأمام في أثناء التنفّس بشفاه مزمومة؛وفي هذه الوضعية ، يقف الشخصُ مادًّا ذراعيه ويديه، ويدعم الجسمَ على طاولة أو بنية مماثلة.