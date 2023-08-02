استرواحُ الصدر (pneumothorax) هو انخماص جزئي أو كامل في الرئة بسبب وجود هواء بين طبقتي غشاء الجنب (وهو غشاء رقيق وشفاف، يتألَّف من طبقتين، ويُغطي الرئتين ويُبطِّن جدارَ الصدر من الداخل أيضًا).

تشتمل الأَعرَاضُ على صعوبة التنفُّس وألم الصدر.

يُوضَع التَّشخيصُ بتصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية أو بالأمواج فوق الصوتية.

تنطوي المعالجة عادةً على تفريغ الهواء بواسطة أنبوب، وفي بعض الأحيان أنبوب رفيع مرن (قثطار) يجري إدخاله في الصدر في بعض الأحيان.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الاضطرابات الجنبِيَّة والمَنصِفِيَّة).

يكون الضغطُ في الحيِّز الجنبي عادةً أقلّ من الضغط داخل الرئتين أو خارج الصدر.وفي حالة حدوث ثقب يتسبَّبُ في حدوث اتِّصالٍ بين الحيِّز الجنبي وجوف الرئتين أو خارج الصدر، فإنَّ الهواءَ يدخل الحيِّز الجنبي حتى تصبح الضغوط متساوية أو يُغلقُ الثقب.تنخمص الرئة جزئيًا عندما يدخل الهواء الحيِّزَ الجنبي.وفي بعض الأحيان ينخمص معظم أو كامل الرئة، ممَّا يؤدِّي إلى حدوث ضيقٍ شديدٍ في النَّفس.

الاسترواحُ الصَّدري Pneumothorax الصورة

استرواح الصدر التلقائي الأوَّلي Primary spontaneous pneumothorax هو استرواح صدري يحدث دون أيِّ سبب واضح، عندَ أشخاص غير مصابين باضطرابٍ رئويٍّ معروف.يحدث استرواح الصدر التلقائي الأولي عادةً عند تمزّق منطقة ضعيفة صغيرة من الرئة (فقاعة).ومن الشائع حدوثُ هذه الحالة عند الرجال طويلي القامة الذين تقلُّ أعمارهم عن 40 عامًا، وخاصة الذين يدخنون.يتعافى معظمُ الأشخاص بشكلٍ كامل.ولكن، يعود استرواحُ الصدر التلقائي الأولي مجددًا عندَ نسبةٍ تصل إلى 50٪ من الأشخاص.

يحدث استرواحُ الصدر التلقائي الثانوي Secondaryspontaneous pneumothorax عند الأشخاص المصابين باضطراب رئوي كامن.يحدث هذا النوعُ من استرواح الصدر غالبًا عندما تتمزق فقاعة في شخص مُسنٍّ مصابٍ بالدَّاء الرِّئَوِيِّ الانسداديِ المُزمِن (COPD)، ولكنه يحدث أيضًا عندَ الأشخاص المصابين بحالاتٍ رئوية أخرى، مثل التليّف الكيسي والربو وكثرة مُنسِّجات خلايا لانغرهانس الرئوية pulmonary Langerhans cell histiocytosis والسَّاركويد sarcoidosis وخُراج الرئة وداء السل والالتهاب الرئوي بالمُتكيِّسة الرئوية Pneumocystis.وبسبب اضطراب الرئة الكامن، تتفاقم الأعراضُ والمآل في استرواح الصدر التلقائي الثانوي بشكلٍ عام.يكون معدّلُ عودة الإصابة بهذه الحالة مماثلًا لمعدَّله في استرواح الصدر التلقائي الأولي.

يُعدُّ استرواحُ الصدر الحيضي Catamenial pneumothorax شكلًا نادرًا من استرواح الصدر التلقائي الثانوي؛حيث يحدث في غضون 48 ساعة من بداية الدورة الشهرية عند النساء قبل سنّ اليأس، كما يحدث عند النساء اللواتي يستعملنَ الإِسترُوجين بعد سن اليأس في بعض الأحيان.والسببُ هو الانتِباذ البِطَانِيٌّ الرَحِمِيّ endometriosis في الصدر، بسبب انتقال أنسجة من بطانة الرحم إلى الرئتين من خلال فتحة في الحجاب الحاجز أو عبرَ الأوردة (الانتِباذ البِطَانِيٌّ الرَحِمِيّ هو مصطلح طبّي يُستعمَل عندما يظهر نسيجُ البطانة الرحميَّة في مكان آخر خارج الرحم).

كما قد يحدث استرواحُ الصدر بعد التَّعرُّض لإصابةٍ أو لإجراء طبي يُدخل الهواء في الحيِّز الجنبي (يُسمَّى استرواح الصدر الرضي).قد تؤدي الإجراءات الطبّية، مثل بزل الصدر أو تنظير القصبات أو تنظير المنصف، إلى استرواح الصدر الرضّي traumatic pneumothorax.ويمكن أن تتسبّب أجهزة التَّنفُّس أو التهوية (المنافِس) في حدوث ضررٍ انضغاطي للرئتين يؤدي إلى استرواح الصدر - غالبًا عند الأشخاص المصابين بالدَّاء الرِّئَوِيِّ الانسداديِ المُزمِن أو بمُتلازمة الضائقة التنفسية الشديدة الحاَّدة severe acute respiratory distress syndrome.يمكن أن تؤدّي التغيّرات في ضغط الرئة (كما يحدث عندَ الغواصين [الرَّضّ الضَغْطِيّ] والطيارين) إلى زيادة خطر حدوث استرواح الصدر.

أعراض الاسترواح الصدري تختلف الأَعرَاضُ بشكلٍ كبيرٍ باختلاف حجم الهواء الداخل إلى الحيِّز الجنبي ودرجة الانخماص في الرئة والوظيفة الرئوية للشخص قبلَ حدوث استرواح الصدر.وهي تتراوح بين عدم حدوث ضيق في النَّفَس أو حدوث ضيقٍ بسيط فيه أو الشعور بألمٍ في الصدر إلى ضيق شديد في النَّفَس، وحدوث صدمة وسكتة قلبية مُهدِّدة للحياة. في معظم الأحيان، يحدث ألم حاد في الصدر وضيق في النَّفَس، ويبدأ أحيَانًا وبشكلٍ مفاجئ سعال جافٌّ سطحيٌّ متقطع.كما يمكن الشعورُ بالألم في الكتف أو الرقبة أو البطن.تميل الأعراضُ إلى أن تكون أقل شدة، في حالة الاسترواح الصدري الذي يحدث ببطء، منها في حالة الاسترواح الصدري الذي يحدث بسرعة. وما لم يكن استرواحُ الصدر كبيرًا جدًا أو يتجمَّع الهواء فيه تحت الضغط، مؤديًا إلى انخماص شديد في الأوعية الدموية الرئيسية في الصدر (استرواح الصدر الضاغط tension pneumothorax)، فإنَّ الأعراض تهدأ عادةً عندما يتكيف الجسم مع انخماص الرئة، وتبدأ الرئة بالانتفاخ من جديد ببطء مع عودة امتصاص الهواء من الحيِّز الجنبي. الاسترواحُ الصَّدري Pneumothor... فيديو

تشخيص الاسترواح الصدري الفحص السريري

تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية أو تخطيط الصَّدى يمكن للفحص السريري تأكيد التشخيص عادةً إذا كان استرواحُ الصدر كبيرًا.وباستخدام السمّاعة، قد يُلاحظ الطبيبُ أنَّ جزءًا واحدًا من الصدر لا ينقُل أصوات التنفس الطبيعية؛ وعندَ النقر على الصدر (القرع عليه)، يُسمع صوت مجوّف مثل الطبل في الصدر.يتجمّع الهواءُ تحت جلد الصدر في بعض الأحيان، ويُصدر صوت كركرة crackles يمكن الشعورُ بها وسماعها عندَ لمس الصدر. وتُظهرالأشعَّة السِّينية للصدر الجيبَ الهوائي والرئة المنخمصة المحاطة بالطبقة الجنبية الداخلية الرقيقة.كما يمكن للأشعة السِّينية للصدر إظهار ما إذا جرى دفع الرغامى (المسلك الهوائي الكبير الذي يمر عبر الجهة الأماميَّة من الرقبة) الى إحدى الجهتين.كما يمكن لتخطيطُ الصدى أن يشخص استرواح الصدر.