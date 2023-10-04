النزف السنخي المنتشر Diffuse Alveolar Hemorrhage

النزفُ السنخي المنتشر diffuse alveolar hemorrhage هو متلازمة من النزف المتكرِّر أو المستمر في الرئتين، والذي يحدث في أغلب الأحيان بسبب اضطراب في المناعة الذاتية؛

ومن أعراضه الشائعة صعوبة التنفس، والسعال، وبُصاق الدم عادةً.

ويُجرى للأشخاص عادةً تصوير للصدر، واختبارات للدم، وأحيانًا فحص لمجرى التنفس باستخدام أنبوب رؤية مرن (تنظير القصبات).

ينطوي علاجُ الأسباب المناعيَّة الذاتية على تثبيط الجهاز المناعي بالكورتيكوستيرويدات، مع استخدام سِيكلُوفُسفاميد (دواء كيميائي مَضادٌّ لِلأَورام) أو ريتوكسيماب (نوع من العقاقير لتثبيط المناعة) غالبًا.

تعدُّ الوظيفةُ الرئيسية لجهاز المناعة هي مكافحة العدوى.وللقيام بذلك، يميِّز جِهَازُ المَناعَة الكائنات الحية الدقيقة على أنها غريبة على الشخص، ويُنتِج البروتينات (الأجسام المضادَّة) التي ترتبط بهذه الكائنات الدقيقة حتى يتمكَّن من إزالتها من الجسم.في حالة اضطرابات المناعة الذاتية، يتفاعل الجسمُ عن طريق الخطأ مع أنسجة الشخص نفسه كما لو كانت أنسجة غريبة.وأمَّا في اضطرابات المناعة الذاتية الخاصَّة بالرئتين، فيهاجم جهاز المناعة أنسجة الرئة ويخرِّبها،يمكن لاضطراباتُ المناعة الذاتية التي تصيب الرئتين أن تؤثر في الأعضاء الأخرى، مثل الكلى.

ويُعَدّ النزفُ السنخي المنتشر متلازمة، وليس اضطرابًا معينًا.المتلازمةُ syndrome هي مجموعةٌ من الأَعرَاض والشُّذوذات الأخرى التي تظهر معًا، ولكنها قد تكون ناجمة عن عدَّة اضطرابات مختلفة؛ويشتمل النزفُ السنخي المنتشر على تضرُّر الأوعية الدموية الصغيرة التي تزود الرئتين بالدم، ممَّا يتسبّب في تراكم الدم في الأكياس الهوائية الصغيرة للرئتين (الأسناخ)؛ويمكن أن ينجمَ هذا الضررُ في الأوعية الدموية عن عدَّة اضطرابات.

أسباب النزف السنخي المنتشر يمكن أن يسبِّب عددٌ من الاضطرابات النزفَ السنخي المنتشر. والأسبابُ الأكثر شيوعًا هي: اضطرابات المناعة الذاتية (على سبيل المثال، التهاب الأوعية الدموية ومتلازمة غود باستشار) وتشتمل الاضطراباتُ الأخرى التي يمكن أن تسبّب النزف السنخي المنتشر على: تخثر الدَّم المعيب والناجم عن الاضطرابات أو عن الأدوية المُضادَّة للتخثر

اضطرابات القلب (مثل تَضَيُّق الصِّمام المِترالِي mitral stenosis)

الداءٌ الهيموسيديريني الرِئَوِيّ المجهول السبب Idiopathic pulmonary hemosiderosis (وهو اضطراب نادر، ربما يكون بسبب إصابة مناعية ذاتية، يسبّب النزف السنخي المنتشر فقط، ويصيب الأطفال الذين أعمارهم ما دون 10 سنوات عادة)

متلازمةُ التهاب الشعيرات الرئوية قَليل المناعة المعزول (pauci-immune pulmonary capillaritis) (وهو اضطراب مناعي يصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 35 سنة، ويتلف الأوعية الدموية الدقيقة في الرئتين، ممَّا يتسبب في تسرب الدم إلى الرئتين، دون حدوث مشاكل أخرى)

حالات العدوى الرئويَّة (مثل عدوى هانتافيروس hantavirus)

الأدوية (على سبيل المثال، أميودارون، بليوميسين، إنفليكسيماب، ميثوتريكسات، مونتيلوكاست، نيتروفورانتوين، بروبيل ثيويوراسيل)

المواد السامة (مثل إيزوسيانات، ومسحوق الكوكايين الشعبي crack cocaine، وأنهيدريد التريمليتيك، وبعض المُبيدات الحشرية، والسجائر الإلكترونية)

زرع الأعضاء أو نقي العَظم

أعراض النزف السنخي المنتشر يمكن أن تسبِّب متلازمةُ النزف السنخي المنتشر السُّعال

صعوبة في التنفُّس

الحُمَّى ويحدث نفثُ الدم فيما لا يقلّ عن ثلثي الأشخاص المصابين بالنزف السنخي المنتشر.عندما يكون الاضطرابُ شديدًا، قد يكون التنفس صعبًا للغاية.وقد يُصاب الأشخاص باللهث، ويتغير لونُ الجلد إلى الأزرق أو الشاحب والرمادي (الزّرقة cyanosis).ويموت بعضُهم. قد يظهر عندَ هؤلاء لمرضى أيضًا أعراضٌ أخرى مشابهة للاضطراب الذي سبّبَ النزف السنخي المنتشر. وقد يُصاب المرضى المعرَّضون لنوبات متكرِّرة من النَّزف في الرئتين بفقر الدم (نقص تعداد الدم، يسبِّب التعب غالبًا) وندبات في الرئة تسبِّب التليُّف الرئوي.

تشخيص النزف السنخي المنتشر التصوير المقطعي المحوسب للصدر

في بعض الأحيان، يجري إدخالُ أنبوب مشاهدة مرن في الرئتين (تنظير القصبات) مع الغسل بسائل (لأخذ غُسَالة من القصبات والأسناخ bronchoalveolar lavage) يمكن للأطبّاء تشخيص النزف السنخي المنتشر عادةً من خلال الأعراض التي تظهر على الشخص، ونتائج تصوير الصدر.وإذا لم يكن التشخيصُ واضحًا حسب الأعراض ونتائج تصوير الصدر (على سبيل المثال، إذا لم يبصق الشخص الدم)، قد يحتاج الأطباءُ إلى إدخال أنبوب مشاهدة مرن في الرئتين (تنظير القصبات) وغسل الرئتين بالسوائل (غسالة القصبات) للتحقُّق من وجود كميات صغيرة من الدم. ويجري قياسُ مستوى الخلايا الحمراء في الدَّم لاختبار فقر الدم. وبعدَ تشخيص النزف السنخي المنتشر، يجري تحديدُ السبب.وقد تُجرَى اختباراتٌ مختلفة للدم، حسب الاضطرابات المحتملة.كما يجرَى تحليلٌ للبول لمعرفة ما إذا كان لدى الشخص ضرر في الكلى، وهو صفة من صفات المتلازمة الرئويَّة الكلويَّة.في بعض الأحيان، عندما لا يمكن العثور على سبب واضح بعد هذه الاختبارات أو عندما يكون تفاقم المرض سريعًا، قد تستدعي الحاجة أخذ خزعة من الرئتين أو الكلى.