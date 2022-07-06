ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي

يُصنَّف ارتفاعُ ضغط الدَّم الرئوي حاليًا إلى المجموعات الخمس التالية وفقًا لسبب المرض:

ارتفاعُ ضغط الدَّم الرِّئوي

داء الجهة اليسرى من القلب (فشل القلب ومرض القلب الصمامي)

الاضطرابات الرئوية أو انخفاض مستويات الأكسجين في الدَّم

الاضطرابات المزمنة التي تسبّب جلطات الدم

آليّات أخرى

يمكن أن ينجمَ ارتفاعُ ضغط الدَّم الرِّئوي عن اضطرابات عديدة مختلفة.وهو يحدث أحيانًا من دون سبب واضح (مجهول السبب).تكون نسبةُ إصابة النِّساء بارتفاع ضغط الدَّم الرئوي المجهول السبب ضعفَي نسبتها عندَ الرجال، ويبلغ متوسطُ العمر الذي يُوضَع فيه التشخيص حَوالي 35 عامًا.جرى تحديدُ عدد من الطفرات الجينية في العائلات التي تعاني من هذا الاضطراب (وراثي).ولا تزال الآلية الفعلية التي تسبّب بها هذه الطفراتُ الجينية الموروثة ارتفاعَ ضغط الدم الرئوي غيرَ معروفة حتّى الآن.لقد جَرَى تحديدُ عدد من الأدوية والسُّموم كعوامل خطر لارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي مثل فينفلورامين fenfluramine (وغيره من أدوية إنقاص الوزن) والأمفيتامينات، ومثبطات بروتين الكيناز (مثل داساتينيب)، والكوكايين/ ومثبّطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs).إذا أُخذت مُثبطاتُ استرداد السيروتونين الانتقائية من قبل النساء الحوامل بعدَ 20 أسبوعًا من الحمل، فإن خطرَ ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي عند حديثي الولادة يكون أعلى من الطبيعي.كما قد يحدث ارتفاعُ ضغط الدَّم الشرياني الرئوي عند الأشخاص الذين يعانون من بعض الاضطرابات، مثل ارتفاع ضغط الدَّم البابي portal hypertension وعدوى الإيدز HIVوأمراض القلب الخلقية وداء البلهارسيات والتصلّب المجموعي (تصلُّب الجلد).

يُعدُّ داء الجهة اليسرى من القلب أحدَ الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لارتفاع ضغط الدَّم الرئوي.يمكن أن يحدثَ داء الجهة اليسرى من القلب عند الأشخاص المُصابين منذ فترة طويلة بارتفاع ضغط الدَّم أو دَاء الشِّريَان التاجي.عندما يعجز الجانبُ الأيسر من القلب عن ضخ الدَّم إلى الجسم بشكلٍ طبيعي، فإنَّ الدَّم يبقى في الرئتين ويزيد من ضغط الدَّم هناك.كما قد يؤدي عجزُ القلب على الاسترخاء بشكل مناسب إلى عودة الدَّم إلى الرئتين ، ممَّا يُسهم في ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي.

كما يمكنللاضطرابات الرئويَّة أن تؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدَّم الرئوي.وعندما تضعُف الرئتان نتيجةً لأحد الاضطرابات، فإنَّه يتوجَّب بذل المزيد من الجُّهد لضخ الدِّم من خلالهما.يُعدُّ الدَّاءُ الرِّئَوِيُّ الانسداديُ المُزمِن أحدَ الحالات الأكثر شُيُوعًا (COPD).ومع مرور الوقت، يُخرِّبُ الدَّاءُ الرِّئَوِيُّ الانسداديُ المُزمِن الأكياسَ الهوائية الصغيرة (الأسناخ) والأوعية الدَّمويَّة الصغيرة (الشعيرات الدموية) في الرئتين.والسببُ الوحيد الأكثر أهمية لارتفاع ضغط الدَّم الرئوي في الدَّاءِ الرِّئَوِيِّ الانسداديِ المُزمِن هو تضيُّق (أو انقباض) الشرايين الرِّئوية الذي يحدث نتيجة انخفاض مستويات الأكسجين في الدَّم.كما يمكن للحالات الأخرى التي تُخفِّضُ مستويات الأكسجين في الدَّم، مثل انقطاع النَّفَس في أثناء النَّوم أو الإقامة أو الزيارات الطويلة للأماكن الشديدة الارتفاع، أن تُسبِّبَ ارتفاع ضغط الدَّم الرِّئوي.تشتمل اضطراباتُ الرئة الأخرى التي قد تُسبِّبُ ارتفاعQ ضغط الدَّم الرِّئوي على التَّليُّف الرِّئوي، والتَّليُّف الكيسي، والسَّاركويد، وفقدان كبير لأنسجة الرئة نتيجةً لجراحة أو إصابة.

يمكن لبعض الاضطرابات المزمنة أن تسبِّب جلطات دموية متكرّرة،، لاسيّما الجلَطات الدموية في أوردة الساق العميقة (تسمَّى خُثار الوريد العميق).كما يمكن للجلطات الدَّموية في الساق أن تنزاح وتنتقل عبر الجهاز الوريدي والجانب الأيمن من القلب لتنحشر في الشرايين الرئوية أو الفروع الأصغر لهذه الشرايين في الرئتين، ممّا يؤدي إلى الانصمام الرئوي.عندما لا تغلق الجفونُ بشكل صحيح، فقد تصبح القرنية جافة ومتهيّجة.وينتج عن هذا نوعٌ من ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي يُسمَّى ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي الانصمام الخثاري المزمن chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

تنطوي الاضطراباتُ التي تسبِّب ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي نتيجة آليات أخرى على الاضطرابات الدموية (مثل فقر الدم الانحلالي المزمن، والاضطرابات التكاثري النقوي والاضطرابات الجهازية (مثل السَّاركويد، وكثرة منسجات لانجرهانس الرئوية، والورام العضلي الأملس الوعائي اللمفي)، وبعض الاضطرابات الأخرى.