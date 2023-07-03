لمحةٌ عامة عن الالتهابات الرئوية الخلالية مجهولة السبب

الأمراض الرئوية الخلالية مجهولة السبب هِيَ أمراض خلالية تُصيب الرئة من دُون سببٍ معروف، ولها بعض أوجه التشابه في الأعراض وكيفية تأثيرها في الرئتين.

يكُون بعضُ أنواع هذه الأمراض أكثرَ خطورة من غيرها.

ويحتاجُ التشخيص من حين لآخر إلى تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية، والتصوير المقطعيّ المُحوسَب، وتحليل عَيِّنَة من نسيجِ الرئة (خزعة).

تستنِدُ المُعالَجة إلى نوعِ المَرض.

(انظر أيضًا لمحَة عن أمراض الرئة الخلالية).

تعني كَلِمة مجهول السبب أنَّ سبب الحالة غير معروف، ولذلك عندما لا يجري التعرُّف إلى سبب داء الرئة الخلالي، يَجرِي تشخيص الالتهاب الرئوي الخلالي مجهول السبب.يعتقد العديدُ من الأشخاص أنَّ الالتهابات الرئوية هيَ عَدوى، ولكن لا يبدو أنَّ هذه الأمراض تنجُم عن عَدوى.

وهناك ثمانية أنواع من الالتهابات الرئوية الخلالية مجهولة السبب،وهي مُرتَّبة بشكلٍ تنازليّ بحسب تواترها على الشكل التالي:

تُؤدِّي جميعُ الأنواع إلى السعال وضيق النَّفس، وتُصيب الرئتين بشكلٍ متشابهٍ.قد تصبح الأناملُ ثخينةً أو مُتعجرةً (انظُر الشكل التعرُّف إلى تعجُّر الأصابع).يسمع الأطباء أصوَات فرقعة غالبًا عند استخدامهم السماعة الطبية.على الرغم من أن الأَعرَاض قد تكون مشابهة، تختلف الاضطراباتُ في مدى سرعة ظهور الأَعرَاض، وكيف تجري مُعالَجتها، ومدى خطورتها.

الجدول مقارنةٌ بين أنواع التهاب الرئة الخلالي مَجهول السبب*

تشخيص الالتهابات الرئوية الخلالية مجهولة السبب التصوير المقطعي المحوسب للصَّدر التصوير المقطعي المحوسب للصدر هو أداة التصوير الرئيسية المستخدمة في تقييم الالتهاب الرئوي الخلالي مجهول السبب.حيث يُساعِدُ التصوير المقطعي المحوسب الأطباءَ على وضع التَّشخيص،وإذا لم ينجح الأمر، يقُومون بأخذ عَيِّنَة صغيرة من نسيج الرئة لتفحُّصها تحت المجهر (خزعة الرئة)،ويجري أخذ الخزعة جراحيًا باستخدام منظار الصَّدر عادةً. يستخدِمُ الأطباء اختبارات الدَّم عادةً،ولا يُمكن تأكيد التَّشخيص استنادًا إلى هذه الاختبارات عادةً، ولكن يستخدمها الأطباء كجزءٍ من التحرِّي عن اضطراباتٍ أخرى.كما قَد يستخدِمُ الأطباء تخطيط كهربيَّة القلب أو تخطيط صدى القلب أيضًا، لتحديد ما إذا تأثَّر القلب بمرض الرئة.