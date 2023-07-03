الالتِهابُ الرئوي الخلالي اللمفاويّ

التصوير المقطعي المحوسب للصَّدر

يَحتاجُ التَّشخيصُ إلى تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية والتصوير المقطعي المحوسب واختبارات وظائف الرئة،وتُبيِّنُ اختبارات وظائف الرئة انخفاضًا في كمية الهواء التي تستطيع الرئتان احتجازها عادةً.يقوم الأطباء بتنظير القصبات وغسل أجزاء من الرئة أحيانًا بمحلول الماء والملح، ومن ثم يقُومون بجمع الغُسَالة (غسل القصبات والأسناخ bronchoalveolar lavage) لاختبارها،

قَد تُبيِّنُ اختبارات الدَّم شُذوذات في بروتينات الدَّم بحيث يُمكنها أن تُساعد على وضع التَّشخيص؛وإذا لم ينجح الأمر، فعادةً ما تكون خزعة الرئة ضرورية.