الالتهابُ الرئوي الخلالي اللمفاوي هو مرض غير شائع يُصِيبُ الرئة وتتراكم فيه اللمفاويات الناضجة (نوع من كريات الدَّم البيضاء) في الحُويصلات الهوائية للرئتين (الأسنَاخ)،
ويُعاني المرضى من السعال وصعوبة التنفُّس عادةً.
يحتاجُ تشخيصُ هذا الاضطراب إلى تصوير الصدر بالأشعَّة السينيَّة والتصوير المقطعيّ المُحوسَب واختبارات الوظيفة الرئويَّة وتنظير القصبات وخزعة أو كليهما.
تنطوي المُعالَجةُ على الستيرويدات القشرية أو الأدوية الكابِتَة للمنَاعة أو كليهما.
(انظر أيضًا لمحة عامة حول الالتهابات الرئوية الخلالية مجهُولة السَّبب).
الالتهابُ الرئوي الخلالي اللمفاوي هو شكل من أشكال الالتهاب الرئوي الخلالي مجهول السبب،ويمكن أن يحدث عندَ الأطفال، عادةً عند من لديهم عَدوى بفيروس العَوز المناعيّ البشريّ أو غيرها من حالات عوز المناعة.كما يُمكن أن يحدث هذا الاضطرابُ عند البالغين أيضًا، وغالبًا عند من يُعانون من اضطرابات في المناعة الذاتيَّة مثل اضطرابات الخلية البلازميَّة ومُتلازمة شوغرن Sjögren syndrome والتهاب الدرقيَّة المنسُوب لهاشيموتو Hashimoto thyroiditis والتِهاب المفاصل الروماتويديّ والذئبة الحمامية الجهازيَّة (الذئبة).يُعدُّ هذا الاضطرابُ أكثر شُيُوعًا عند النساء والبنات،ويكُون متوسِّط العُمر عند المُصابين هُو 54 عامًا.
أعراض الالتِهاب الرئوي الخلالي اللمفاويّ
يُعاني الأطفالُ من السعال وتراجع في القدرة على ممارسة التمارين، وقد لا ينمون ويكتسبون الوزن،بينما يُعاني البالغون من صُعوبة في التنفُّس والسعال خلال أشهُر او سنواتٍ في بعض الحالات.تنطوي الأعراضُ الأقلّ شُيُوعًا على نقص الوزن والحُمَّى وألم المفاصل والتعرُّق الليليّ.
تشخيص الالتِهابُ الرئوي الخلالي اللمفاويّ
التصوير المقطعي المحوسب للصَّدر
يَحتاجُ التَّشخيصُ إلى تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية والتصوير المقطعي المحوسب واختبارات وظائف الرئة،وتُبيِّنُ اختبارات وظائف الرئة انخفاضًا في كمية الهواء التي تستطيع الرئتان احتجازها عادةً.يقوم الأطباء بتنظير القصبات وغسل أجزاء من الرئة أحيانًا بمحلول الماء والملح، ومن ثم يقُومون بجمع الغُسَالة (غسل القصبات والأسناخ bronchoalveolar lavage) لاختبارها،
قَد تُبيِّنُ اختبارات الدَّم شُذوذات في بروتينات الدَّم بحيث يُمكنها أن تُساعد على وضع التَّشخيص؛وإذا لم ينجح الأمر، فعادةً ما تكون خزعة الرئة ضرورية.
علاج الالتِهابُ الرئوي الخلالي اللمفاويّ
الستيرويدات القشرية أو الأدوية الكابتة للمناعة
يصعُب التنبُّؤ بالمآل،وقَد يزول الاضطرابُ من تلقاء ذاته أو من بعد المُعالَجة، أو قَد يستفحل ليُصبِح تليُّفًا في الرئة أو لمفُومة (سرطانًا).
تنطوي المُعالَجةُ على الستيرويدات القشريَّة أو الأدوية الكابتة للمناعة (مثل أزاثيوبرين أو سيكلوفُسفاميد)، أو كليهما، ولكن فعَّالية هذه الأدوية غير معروفة.