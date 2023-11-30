داءُ الأَسبَست أو داء الأَميَانت

داءُ الأَسبَست هو تندبّ واسعٌ في نسيج الرئة ينجُم عن تنفُّس غبار الأَسبَست.

ويؤدِّي داءُ الأَسبَست إلى ضيق النَّفس وضعف القدرة على ممارسة التمارين.

وعادة ما يجري وضع التَّشخيص استناداً إلى الأشعَّة السِّينية للصدر والتصوير المقطعي المحوسب.

وتنطوي المُعالجَات على إعطاء الأكسجين وتدابير أخرى لتسهيل التنفُّس.

يمكن الوقاية من داءُ الأَسبَست عن طريق تقليل التعرض للأَسبَست.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الاضطرابات المرتبطة بالأسبست ولمحة عامة عن أمراض الرئة البيئية والمهنية.)

الأَسبَست (asbestos) هُوَ مجمُوعةٍ من السيليكات (نوع من المعادن) التي تتكون بشكلٍ طبيعي، وجعلت منه خواصه البنيويَّة والمُقاوِمَة للحرارة مُفيدًا في إدراجه ضمن مواد البناء وبناء السفن، وفرامل السيارات، وبعض الأقمشة.

يُعد داء الأَسبَست شكلًا من أشكال داء الرئة الخلاليّ الناجم عن التعرض للأسبست.عادةً ما تتراوح الفترة بين التعرض للأسبست وظهور أعراض المرض بين 20 إلى 40 سنة.يظهر داء الأسبست على نحو أبكر عند الأشخاص الذين تعرضوا لفترة أطول وأكثر كثافة للأسبست.

عوامل الخطر يبقى التعرض المهني المباشر هو السببَ الرئيسي للمرض المرتبط بالأسبست.انخفض استخدام الأسبست خلال العقود القليلة الماضية في معظم الدول المتقدمة.لا يزال من الممكن العثور على الأسبست في مواد البناء القديمة وبعض المنتجات، واليوم تحدث معظم حالات التعرض المهني في أثناء إصلاح، أو تجديد، أو إزالة، أو صيانة المنتجات المحتوية على الأسبست والمثبتة في الأزمنة السابقة.في الماضي كانت مستويات التعرض في مكان العمل أعلى بكثير مما هي عليه اليوم بشكل عام. تشمل المهن التي ارتبطت تقليديًا بأعلى خطر للتعرض كلًا من أعمال البناء (عمال العزل، وعمال تركيب الأنابيب، والنجارين، والكهربائيين، وعمال بناء الأسقف، وعمال الجدران الجافة)، وعمال الصيانة، وعمال أحواض بناء السفن، والبحّارة، وعمال صناعة المراجل والأفران، واختصاصيي ميكانيك فرامل السيارات، وعمال مناجم ومعالجة الأسبست.

أعراض داء الأسبست عادةً ما تظهر أَعرَاض داء الأسبست على نحوٍ تدريجي.تنطوي الأَعرَاض الأولى على ضيق خَفِيف في النُّفس وضعف القدرة على ممارسة التمارين. بشكلٍ عام، يتفاقم داءُ الأَسبَست ببطء على مدى سنوات عديدة، ويمكن أن يستمرَّ في التفاقم بعد توقف الشخص عن التعرض للأسبست. يمكن للحالات الشديدة أن تؤدي إلى ضيق شديد في التنفس ونوع من الفشل القلبي يسمى القلب الرئوي.

تشخيص داء الأسبست تاريخ من التعرض للأسبست

تصوير الصدر (يُفضل التصوير بالأشعَّة السِّينية أو يُفضل التصوير المقطعي المحوسب عالي الدقة) يعتمد تشخيص داء الأَسبَست على تاريخ التعرض للأسبست ونتائج تصوير الصدر، مثل تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية أو التصوير المقطعي المحوسب عالي الدقة. من المحتمل أن يكون غسل القصبات والأسناخ (bronchoalveolar lavage، وهو إجراء قليل البضع ينطوي على دفق مياه مالحة معقمة في الرئتين، ثم إزالة السائل لتحليله) أو خزعة الرئة من الإجراءات المفيدة عندما يكون التشخيص غير مؤكد.يمكن أن يساعدَ الكشف عن ألياف الأَسبَست و/أو أجسام الأَسبَست على دعم التشخيص، ولكنه ليس ضروريًا. ونادرا ما تكون هناك حاجة إلى خزعة الرئة لوَضع التَّشخيص.

علاج داء الأَسبَست مُعالَجات لتخفيف الأَعرَاض لا تتوفر معالجة نوعيَّة.ينبغي على الأشخاص تجنب المزيد من التعرض للأسبست. تهدف معظم مُعالجَات داء الأَسبَست إلى تخفيف الأَعرَاض.فالعلاج بالأكسجين يُخففُ من ضيق النَّفس.ويمكن أن تساعد الأدوية والتدابير الأخرى، بما في ذلك الحدّ من مدخول الملح وإنَقاص الوَزن إذا لزم الأمر، على تخفيف فشل القلب. قد تكون العوامل المضادة لليف (antifibrotic، مثل بيرفينيدون، ونينتيدانيب) والعقاقير المُثبِّطة للمناعة (مثل سيكلوفوسفاميد وآزاثيوبرين) والتي تُستخدم في أمراض الرئة الخلالية الأخرى فعالة. قد تُساعِدُ إعادة التأهيل الرئوي الأشخاص على التعايُش مع أعراضهم وتُحسِّنُ من نوعية الحياة. قد يكون الأشخاص المصابون بمرض متقدم مؤهلين لزرع الرئة. ينبغي تحصين الأشخاص المصابين بداء الأسبست ضد الأنفلونزا، وكوفيد-19، والالتهاب الرئوي.

مآل داء الأسبست عادة ما يتفاقم داء الأسبست ببطء على مدى سنوات عديدة.يعاني العديد من الأشخاص من أعراض خفيفة ويكونون بحالة جيدة عمومًا، في حين يعاني البعض الآخر من ضيق تدريجي في التنفس.يُصاب القليل بفشل تنفسي وفشل قلبي. يواجه المصابون بداء الأسبست زيادة كبيرة في خطر سرطان الرئة.بالإضافة إلى ذلك، يزيد التدخين من خطر سرطان الرئة لدى الأشخاص الذين يتعرضون للأسبست.