مَوَهُ الرَّأس السَّوِي الضَّغط

يقومُ الأطباءُ بتشخيص الخرف استنادًا إلى الآتي:

الأَعرَاض التي يَجرِي التعرف إليها من خلال طرحِ أسئلة على الشخص وأفراد الأسرة أو غيرهم من مقدمي الرعاية

نتائج الفَحص السَّريري، بما في ذلك الفحص العصبي

نتائج اختبار الحالة الذهنية

نتائج الفحوصات التصويرية الإضافية، مثل التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)

يُساعِدُ اختبار الحالة الذهنية والذي يتكون من أسئلة ومهمات بسيطة الأطباءَ على تحديد ما إذا كان الأشخاص يعانونَ من الخرف؛

قد يكون من الضروري أحيانًا إجراء الاختبارات العصبية النفسية، والتي تكون أكثر تفصيلًا.ويُغطي هذا الاختبار جميع المناطق الرئيسية للوظيفة الذهنية، بما في ذلك المزاج، ويستغرق من ساعة إلى ثلاث ساعات عادةً؛ويُساعد هذا الاختبار الأطباءَ على تفريق الخرف عن الحالات الأخرى التي يُمكن أن تُسببَ أعراضًا مشابهة، مثل ضعف الذاكرة المرتبط بالعمر والضعف الخفيف في الإدراك والاكتئاب.

يمكن أن تُساعد المعلومات من المصادر المذكورة آنفًا الأطباءَ على استبعاد الهذيان كسبب للأعراض عادةً (انظر جدول مقارنة الهذيان والخرف).والقيام بذلك أمرٌ ضروري، لأن الهذيان وعلى العكس من الخرفِ، يمكن الشفاء منه غالبًا إذا جرت معالجته فورًا.تنطوي الاختلافات بين الهذيان والخرف على الآتي: