التهابُ السَّحايا الفيروسي Viral Meningitis

السببُ الأكثر شُيُوعًا لالتهاب السحايا الفيروسي هو

الفيروسات المعوية Enteroviruses، مثل الفَيروسَة الإيكُوِيَّة echovirus والفَيروسَة الكُوكساكِيَّة coxsackievirus

تميل الفيروساتُ المعوية إلى البقاء في السبيل الهضمي.وتكون حالاتُ العدوى مُعدِية بشكلٍ كبير.

وتشتمل الأَسبَابُ الشائعة الأخرى على:

تُسبِّبُ العدوى بالنمط الثاني من فيروس الهربس البسيط الإصابة بالهربس التناسلي، وهو عدوى منتقلة بالجنس تُسبب نفطاتٍ مؤلمة في منطقة الأعضاء التناسليَّة.كما يُمكن أن تُسبِّبَ الإصابة بالنمط الثاني من فيروس الهربس البسيط ظهور أعراض التهاب السحايا.يحدُث التهابُ السحايا بالعدوى بالنمط الثاني من فيروس الهربس البسيط عادةً عند تعرُّض الجسم للعدوى بهذا الفيروس للمرَّة الأولى.ويمكن أن تحدثَ الأعراضُ التناسليَّة والسحائيَّة في الوقت نفسه.وقد تظهر أعراضُ التهاب السحايا قبل ظهور الأعراض التناسليَّة، ويُصاب بعض الأشخاص بالتهاب السحايا دون أن تظهر أيَّة أعراضٍ تناسليَّة.وبعدَ زوال الأَعرَاض، يبقى النمط الثاني من فيروس الهربس البسيط في الجسم في حالة غير نشطة (خاملة).وهذا يعني أنه لا يُسبب أعراضًا.ولكن، يمكن أن يُصبحَ نشطًا مَرَّةً أخرى (يُعاد تنشيطه) بشكلٍ دوري، ويُسبب الأَعرَاض.وهكذا، يمكن أن تعودَ الإصابة بالتهاب السحايا النَّاجم عن العدوى بالنمط الثاني من فيروس الهربس البسيط.

الفَيروس النُّطَاقِيّ الحُماقِيّ (الفيروس الذي يسبّب الحُماق)وكما هيَ الحال في فيروس الهربس البسيط من النوع الثاني، يبقى فيروس الحماق النطاقي في الجسم في حالة غير نشطة.وقد لا يؤدي الفيروسُ إلى ظهور أعراضٍ مرَّةً أخرى على الإطلاق، أو يمكن أن يعودَ إلى النشاط بعد سنوات.عندما يتنشّط، فإنّه يتسبّب في الهربس النطاقي، وقد يسبب التهاب السحايا.وخلافًا لحالات العدوى الفيروسيَّة بالهربس البسيط، التي يمكن أن تتكرَّر عددًا من المرَّات، يكون حدوثُ فاشية الهربس النطاقي مقتصرًا على مرَّةٍ واحدةٍ خلال حياة الشخص عادة؛إلَّا أنَّه قد تعاود إصابة الأشخاص الذين يعانون من ضُعفٍ في جهاز المناعة (كما في المصابين بعدوى الإيدز) بالهِربِسٌ النُطاقِيّ أكثر من مرّة.

ويسبِّب فيروس زيكا وفيروس شِيكُونْغُونْيا Chikungunya التهابَ السحايا أحيانًا.فالكثير من الفيروسات، التي كان وجودها مقتصرًا على أجزاء قليلة من العالم، تنتشر حاليًّا.

من حين لآخر يحدث التهاب السحايا عند المصابين بكوفيد-19.وفي حالاتٍ نادرة، ينجم التهاب السحايا هذا عن عدوى متزامنة بفيروس آخر (مثل الفيروس النطاقي الحماقي).