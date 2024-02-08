داءُ هَنتنغتُون

عادةً ما تحدُث أعرَاض داء هنتغتون بشكلٍ مخاتل، حيث تبدأ عادةً بين سن 35 و40 عامًا، ولكنها تبدأ قبل البلوغ أحيانًا.

في أثناء المراحل المبكرة لداء هنتنغتون، قد يتحرك الوجه والجذع والأطراف بشكل لاإرادي وبسرعة،وفي البداية، يُمكن أن تندمج هذه الحركات اللاإرادية غير الطبيعية مع الحركات الهادفة بحيث يصبح من الصعب ملاحظتها،ولكن مع مرور الزمن، تُصبح الحركات أكثر وضوحًا.

قد تتقلص العضلات لفترة وجيزة وبسرعة، مما يؤدي إلى نفضان مفاجئ للذراعين أو جزء آخر من الجسم، وأحيانًا لمرَّات عديدة على التوالي.

قد يمشي المرضى بطريقة إيقاعية أو فيها شيء من التبختُر المبالغ فيه، وذلك مثل الدمية،وقد يُكشرون وينفضون أطرافهم ويقومون برمش العينين بشكلٍ متكررٍ،وتصبح الحركات غير منسقة وبطيئة.في نهاية المطاف، يتأثر الجسم بأكمله مما يجعل المشي، والجلوس بثبات، وتناول الطعام، والتحدث، والبلع، وارتداء الملابس من الأمور الصعبة جداً.

تحدث تغيُّرات نفسية في أغلب الأوقات قبل حدُوث الحركات غير الطبيعية أو مع حدوثها،وتكون هذه التغييرات مخاتلةً في البداية،وقد يصبح المرضى مهتاجين ومنفعلين بشكلٍ تدريجي، وعصبيين.وقد يفقدون اهتمامهم في نشاطاتهم المعتادة،وقد يكونون غير قادرين على ضبط اندفاعاتهم أو يفقدون أعصابهم أو تتملكهم نوبات من الإحباط أو يصبحون منحلين أخلاقياً.

مع استفحال داء هنتغتون، قد يتصرف الأشخاص بشكلٍ غير مسؤول وغالبًا ما يهيمُون على وجوههم.ومع مرور الأعوام، يفقدون الذاكرة والقُدرَة على التفكير العقلاني،وقد يعانون من الاكتئاب الشديد ويحاولون الانتحار.وقد يصبحون أيضًا قلقين أو يتطور لديهم اضطراب الوسواس القهري.

في المراحل المتقدمة من المرض، يكون الخرف شديدًا ويُصبِحُ الأشخاص طريحي الفراش،ويحتاجون إلى المساعدة على مدار الساعة أو إلى الرعاية في دُور المسنين.تحدُث الوفاة بعد 13 إلى 15 سنة من بدء الأعراض عادةً.