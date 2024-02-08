الرَمَع العَضَلِيّ

يُشير الرمع العضلي myoclonus إلى نفضات سريعة تُشبه البرق (تقلصات) في عضلةٍ أو مجموعةٍ من العضلات.

قد يحدث الرمع العضلي بشكل طبيعي (على سبيل المثال، ارتجاف الساق عند النوم)، ولكنه قد ينجم عن اضطراب، مثل فشل الكبد أو إصابة في الرأس أو انخفاض السكر في الدم أو داء باركنسون، أو بسبب استعمال أدوية معينة.

قد تنتفض العضلات بسرعة أو ببطء، وذلك بطريقة نظمية أو غير نظمية.

يقوم الأطباءُ بتشخيص الرمع العضلي استنادًا إلى الأعراض، ويقومون باختبارات الدَّم، أو تخطيط العضلات الكهربائي، أو التصوير بالرنين المغناطيسي للتعرُّف إلى السبب.

يجري تصحيح سبب الرمع العضلي إذا أمكن، ولكن عند عدم إمكانية تصحيح السبب، فيمكن لأدوية معينة مضادة للاختلاجات أو كلونازيبام (مسكن خفيف) أن يخفف الأعراض.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الحركة).

قد يُصيبُ الرمع العضلي يداً واحدة فقط أو مجموعة من العضلات في العضد أو الساق، أو مجموعة من عضلات الوجه،أو قد يُصيبُ العديد من العضلات في نفس الوقت.

يمكن للرمع العضلي أن يُصنف بعدة طرق مختلفة:

بحسب السبب: ما إذا كان يحدث بشكلٍ طبيعي، أو ناجمًا عن اضطرابٍ، أو دواء، أو مادة أو ليس له سببٌ مُحدَّد

بحسب شدته: مقدار الضرر الذي أصاب الدماغ أو مدى شدة الأَعرَاض

بحسب موقعه: تحديد موضع الضرر في الدماغ

بحسب محرضاته: ما إذا كان يتحفز بمُنبِّه (مثل الضوء الساطع أو الضجيج المفاجئ) أو يحدث من تلقاء نفسه (بشكلٍ عفوي)

يمكن لتصنيف نوع الرمع العضلي أن يساعد الأطباء على تحديد السبب واختيار المُعالجَات المناسبة.

أعراض الرمع العضلي يمكن أن يكون الرمعُ العضلي خفيفاً أو شديدًا،وقد تنتفض العضلات بسرعة أو ببطء وذلك بطريقة نظميَّة أو غير نظميَّة.قد يحدث الرمع العضلي بين حين وآخر أو بشكلٍ متكرر،وقد يحدث تلقائياً أو بسبب محرِّض، مثل الضوضاء المفاجئة أو الضوء أو الحركة،فعلى سبيل المثال، قد يؤدي الوصول إلى شيء أو التحرُّك إلى تحريض نفضات تعرقل الحركة. قد يكون الرمع العضلي الذي يحدث عندما يُصاب الشخص بالدهشة بشكل مفاجئ (الرمع العضلي المتفاقم) أحد الأعراض المبكرة داء كروتزفيلد-جاكوب (اضطراب نادر يؤدي إلى تنكس الدماغ). إذا كان الرمع العضلي ناجمًا عن اضطراب استقلابي، فعادةً ما يتأثر الوجه، والذراعان، والفخذان.إذا استمر، فقد يؤثر في العضلات في جميع أنحاء الجسم، مما يؤدي إلى الاختلاجات في بعض الأحيان. هل تعلم...

تشخيصُ الرمع العضلي تقييم الطبيب

اختبارات الدَّم وأحيَانًا اختبارات أخرى للتعرف إلى السبب يستند تشخيص الرمع العضليّ إلى الأَعرَاض، وتُجرى الاختبارات للتعرف إلى السبب عادةً: تُستخدَم فحوصات الدَّم عادةً للتحقق من وظائف الكُلى والكبد ولقياس مستوى السكر أو الكالسيوم أو المغنيزيوم أو الصوديوم في الدم.قد تشير المستويات غير الطبيعية من هذه المواد إلى أن السبب هو اضطراب استقلابيّ.

قَد يُستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي للتحقق من وجود شذوذات في الدماغ، مثل تلك التي يسببها داء ألزهايمر أو داء كروتزفيلد جاكوب.

قد يستخدِمُ الأطباءُ تخطيط كهربية الدماغ Electroencephalography، وذلك للتحقق من الرمع العضلي عند الأشخاص الذين يعانون من اضطراب صرعي.