الرَمَع العَضَلِيّ

يُشير الرمع العضلي myoclonus إلى نفضات سريعة تُشبه البرق (تقلصات) في عضلةٍ أو مجموعةٍ من العضلات.
قد يحدث الرمع العضلي بشكل طبيعي (على سبيل المثال، ارتجاف الساق عند النوم)، ولكنه قد ينجم عن اضطراب، مثل فشل الكبد أو إصابة في الرأس أو انخفاض السكر في الدم أو داء باركنسون، أو بسبب استعمال أدوية معينة.
قد تنتفض العضلات بسرعة أو ببطء، وذلك بطريقة نظمية أو غير نظمية.
يقوم الأطباءُ بتشخيص الرمع العضلي استنادًا إلى الأعراض، ويقومون باختبارات الدَّم، أو تخطيط العضلات الكهربائي، أو التصوير بالرنين المغناطيسي للتعرُّف إلى السبب.
يجري تصحيح سبب الرمع العضلي إذا أمكن، ولكن عند عدم إمكانية تصحيح السبب، فيمكن لأدوية معينة مضادة للاختلاجات أو كلونازيبام (مسكن خفيف) أن يخفف الأعراض.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الحركة).
قد يُصيبُ الرمع العضلي يداً واحدة فقط أو مجموعة من العضلات في العضد أو الساق، أو مجموعة من عضلات الوجه،أو قد يُصيبُ العديد من العضلات في نفس الوقت.
يمكن للرمع العضلي أن يُصنف بعدة طرق مختلفة:
بحسب السبب: ما إذا كان يحدث بشكلٍ طبيعي، أو ناجمًا عن اضطرابٍ، أو دواء، أو مادة أو ليس له سببٌ مُحدَّد
بحسب شدته: مقدار الضرر الذي أصاب الدماغ أو مدى شدة الأَعرَاض
بحسب موقعه: تحديد موضع الضرر في الدماغ
بحسب محرضاته: ما إذا كان يتحفز بمُنبِّه (مثل الضوء الساطع أو الضجيج المفاجئ) أو يحدث من تلقاء نفسه (بشكلٍ عفوي)
يمكن لتصنيف نوع الرمع العضلي أن يساعد الأطباء على تحديد السبب واختيار المُعالجَات المناسبة.
أسباب الرمع العضلي
قد يحدث الرمع العضلي بشكلٍ طبيعي، وذلك غالبًا عندما يكون الشخص نائماً،على سبيل المثال، عندما يغفوا الأشخاص، قد يستيقظون بشكل مفاجئ وهم ينتفضون (كما لو أنهم أجفلوا)، أو قد تنتفض عضلات في جزء من الجسم،يميل الرمع العضلي غير الطبيعي إلى الحدوث بشكلٍ عشوائيٍ أكثر أو يكون أكثرَ شدةً أو تواترًا.
ولكن في بعض الحالات، قد يحدث الرمع العضلي بسبب اضطراب، مثل:
ضرر في الدماغ بسبب فيروس (مثل التهاب الدِّماغ بسبب الهربس البسيط)
الضرر الدماغي بعد النوبة القلبية (عندما يتوقف القلب عن ضخّ الدَّم فجأة)
الاضطرابات الاستقلابية (مثل ارتفاع مستوى السكر في الدم أو انخفاض مستوى السكر في الدَّم أو المستويات المنخفضة من الكالسيوم، أو المغنيزيوم، أو الصوديوم)
الحرمان من الأكسجين Oxygen deprivation
الشَّلَل فَوق النَّوَى المُتَرَقِّي progressive supranuclear palsy
داء ألزهايمر (أحيانًا)
اضطرابات صرعيَّة معينة (مثل الصرع الرمعي العضلي اليفعي juvenile myoclonic epilepsy)
يمكن أن يحدث الرمع العضلي بعد أخذ جرعات عالية من أدوية مُعيَّنة مثل:
مضادَّات الهيستامين Antihistamines
بعض مضادَّات الاكتئاب (مثل أميتريبتيلين amitriptyline)
بعض المضادات الحيوية (مثل البنسلين والسيفالوسبورينات)
البزموت Bismuth
ليفودوبا Levodopa (يستخدم في معالجة داء باركنسون)
الأفيونات opioids
أعراض الرمع العضلي
يمكن أن يكون الرمعُ العضلي خفيفاً أو شديدًا،وقد تنتفض العضلات بسرعة أو ببطء وذلك بطريقة نظميَّة أو غير نظميَّة.قد يحدث الرمع العضلي بين حين وآخر أو بشكلٍ متكرر،وقد يحدث تلقائياً أو بسبب محرِّض، مثل الضوضاء المفاجئة أو الضوء أو الحركة،فعلى سبيل المثال، قد يؤدي الوصول إلى شيء أو التحرُّك إلى تحريض نفضات تعرقل الحركة.
قد يكون الرمع العضلي الذي يحدث عندما يُصاب الشخص بالدهشة بشكل مفاجئ (الرمع العضلي المتفاقم) أحد الأعراض المبكرة داء كروتزفيلد-جاكوب (اضطراب نادر يؤدي إلى تنكس الدماغ).
إذا كان الرمع العضلي ناجمًا عن اضطراب استقلابي، فعادةً ما يتأثر الوجه، والذراعان، والفخذان.إذا استمر، فقد يؤثر في العضلات في جميع أنحاء الجسم، مما يؤدي إلى الاختلاجات في بعض الأحيان.
هل تعلم...
تشخيصُ الرمع العضلي
تقييم الطبيب
اختبارات الدَّم وأحيَانًا اختبارات أخرى للتعرف إلى السبب
يستند تشخيص الرمع العضليّ إلى الأَعرَاض،
وتُجرى الاختبارات للتعرف إلى السبب عادةً:
تُستخدَم فحوصات الدَّم عادةً للتحقق من وظائف الكُلى والكبد ولقياس مستوى السكر أو الكالسيوم أو المغنيزيوم أو الصوديوم في الدم.قد تشير المستويات غير الطبيعية من هذه المواد إلى أن السبب هو اضطراب استقلابيّ.
قَد يُستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي للتحقق من وجود شذوذات في الدماغ، مثل تلك التي يسببها داء ألزهايمر أو داء كروتزفيلد جاكوب.
قد يستخدِمُ الأطباءُ تخطيط كهربية الدماغ Electroencephalography، وذلك للتحقق من الرمع العضلي عند الأشخاص الذين يعانون من اضطراب صرعي.
علاج الرمع العضلي
تصحيح السبب إن أمكن
أدوية لتخفيف شدَّة الأعراض
يجري تصحيح سبب الرمع العضلي إذا أمكن،فعلى سبيل المثال، يجري إيقاف الأدوية التي يمكن أن تُسبب الرمع العضلي،ويجري تصحيح ارتفاع مستوى السكر في الدم أو انخفاضه، ويُعالج الفشل الكلوي عن طريق غسل الكلى الدَّموي hemodialysis.
عند عدم إمكانية تصحيح السبب، فإن أدوية مُعيَّنة مضادة للاختلاجات (مثل فالبروات وليفيتيراسيتام—انظر جدول الأدوية المستخدمة في علاج الاختلاجات) أو كلونازيبام (مسكن خفيف)، قد تُقلل الأعراض.يعتمد اختيار الدواء على موضع الضَّرر في الدماغ.في بعض الحالات، يكون من الضروري استعمال مشاركة من هذه الأدوية.