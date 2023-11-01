شَلَلُ العَين بَينَ النَّوى internuclear ophthalmoplegia هو ضعف في الحركات الأفقية للعين، وهو ينجم عن ضرر في وصلات معينة بين المراكز العصبية في جذع الدماغ (الجزء السفلي من الدماغ).

وفي هذا الاضطراب، يكون هناك ضعف في الحركات الأفقية للعين (على سبيل المثال، قد تنحرف العين في الجانب المتضرر نحو الخارج وليس نحو الداخل)، ولكن لا تتأثر الحركات العمودية للعين.

بالنسبة إلى مُتلازمة الواحد ونصف one-and-a-half syndrome، عندما يحاول الشخص النظر إلى أي من الجانبين، تبدو العين في الجانب المتضرر تنظُر إلى الأمام مباشرة ويمكن للعين الأخرى أن تنحرف نحو الخارج وليس نحو الداخل، دون أن تتأثر الحركات نحو الأعلى والأسفل.

وقد يكون لدى الأشخاص المصابين بشَلَلُ العَينِ بَينَ النَّوى رؤية مزدوجة عندما ينظرون في اتجاهاتٍ معيَّنة.

تستنِدُ المُعالَجة والتَّشخيص (ما إذا كان الاضطراب يخفّ أو يزول في نهاية المطاف) إلى سبب ضعف الحركات الأفقية للعين.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الأعصاب القحفية).

بالنسبة إلى شَلَل العَينِ بَينَ النَّوى، يحدث ضرر في الألياف العصبية التي تنسق العينين معًا في الحركات الأفقية، أي النظر من جانب إلى جانب؛وتصٍلُ هذه الألياف بين مجموعات من الخلايا العصبية (المراكز أو النوى) في العصب القحفي الثالث (العَصَب المُحَرِّك للعَين)، والعصب القحفي الرابع (العَصَب البَكَرِيّ)، والعصب القحفي السادس (العَصَب المُبَعِّد).

ينجُم شَلَلُ العَينِ بَينَ النَّوى عادةً عن:

السكتة (تتأثر عين واحدة فقط عادةً)، وذلك عند كبار السن

عن التصلُّب المتعدِّد (تتأثر العينان معًا غالبًا)، وذلك عند اليافعين

تنطوي الأسباب الأقل شُيُوعًا لشَلَل العَينِ بَينَ النَّوى على داء لايم، والزهري العصبي، والأورام، وإصابات الرأس، وسوء التغذية مثل الاعتلال الدماغي الفيرنيكي، وأدوية مُعيَّنة، مثل الفينوثيازينات (وهِي أدوية مُضادَّة للذهان)، ومضادَّات الاكتئاب ثلاثية الحلقات.

يكون هناك ضعف في الحركات الأفقية للعين (من جانب-لجانب)، ولكن لا يحدث ضعف في الحركات العمودية (نحو الأعلى والأسفل).ولا يمكن للعين المصابة أن تتحول إلى الداخل، ولكن يمكنها أن تتحول إلى الخارج،وعندما تُصاب عين واحدة فقط وينظر الشخص إلى الجانب المقابل للعين المصابة، يحدث ما يلي:

لا يمكن للعين المُصابة، والتي ينبغي أن تتحول إلى الداخل، أن تتجاوز خط الوسط،أي أن العين المصابة تنظر مباشرةً إلى الأمام.

عندما تتحول العين غير المصابة إلى الخارج، فإنها غالبًا ما تقوم بحركات رفرفة متكررة لاإرادية تدعى الرَأرَأة.يعني ذلك أن العين تتحرّك بسرعة في اتجاه واحد، ومن ثمَّ تنزاح ببطء في الاتجاه الآخر.

قد يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من شَلَل العَينِ بَينَ النَّوى رؤية مزدوجة عندما ينظرون إلى الجانب بينما قد لا يكون لديهم رؤية مزدوجة عندما ينظرون إلى الأمام مباشرة.

تحدثُ مُتلازمة الواحد ونصف عندما يؤدي الاضطراب الذي يسبب شَلَلَ العَينِ بَينَ النَّوى إلى ضرر أيضًا في المركز الذي يُنسق ويضبط الحركات الأفقية للعين (مركز الحملَقة الأفقية horizontal gaze center)؛وعندما يحاول الشخص النظر إلى أي من الجانبين، تبقى العين في الجهة المصابة جامدة في الوسط.يمكن للعين الأخرى أن تتحول إلى الخارج، ولكن ليس إلى الداخل؛ومثلما هي الحال بالنسبة إلى شَلَل العَينِ بَينَ النَّوى، لا تتأثر الحركات العمودية للعين.تشتمل أسبابُ الإصابة بمُتلازمة واحد ونصف على التصلُّب المتعدِّد، والسكتة الدماغية، والأورام.

بالنسبة إلى شَلَل العَينِ بَينَ النَّوى ومُتلازمة الواحد ونصف، يمكن للعين أن تتحول إلى الداخل عندما ينظر الشخص إلى الداخل (كما هي الحال عند التركيز على جسم قريب)، على الرغم من أن العينين لا يمكنهما أن تتحولا إلى الداخل عندما ينظر الشخص إلى الجانب.

بالنسبة إلى شَلَل العَينِ بَينَ النَّوى أو متلازمة الواحد ونصف، تستنِدُ المُعالجة والمآل (سواء كان الاضطراب يخفّ أم يزول في نهاية المطاف)، إلى الاضطراب الذي سببه.